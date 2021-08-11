Все результаты Q3 Лиги чемпионов. Стали известны пары 4-го раунда отбора

В Европе состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Определены пары 4-го этапа отбора.

Донецкий «Шахтер» во второй раз переиграл бельгийский «Генк» (2:1) и вышел в Q4 на «Монако», представляющий Францию.

Украинский форвард Роман Яремчук забил за «Бенфику» дебютный гол в концовке игры против «Спартака» (дважды по 2:0). Команда из Лиссабона будет играть против нидерландского ПСВ за выход в групповой раунд ЛЧ.

Лига чемпионов 2021/22

3-й раунд квалификации, 3/4 и 10 августа

4-й раунд квалификации, 17/18 и 24/25 августа