Шахтер Донецк
2 : 1
Генк
10.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Далее – последний барьер. Шахтер и во втором матче обыграл Генк

Донецкий клуб в Киеве оформил выход в плей-офф группового турнира Лиги чемпионов

  • 10.08.2021 22:25
  • 7486 просмотров
  • 128 комментариев
Далее – последний барьер. Шахтер и во втором матче обыграл Генк
© ФК Шахтер Донецк

После победы в Бельгии шансы «Шахтера» на выход в следующий раунд, конечно же, расценивались выше, чем у «Генка». Но, с другой стороны, отмена правила преимущества выездного гола свидетельствовало о том, что гостям достаточно забить всего один мяч и не пропустить в своими ворота, чтобы рассчитывать на дополнительное время. К тому же поражение горняков в третьем туре чемпионата Украины явно не прибавило им настроения. Так что небольшое волнение наших болельщиков за общий исход противостояния все-таки присутствовало. 

По сравнению с первым матчем этих соперников у «Шахтера» произошла только одна замена. Место травмированного Соломона занял Алан Патрик. У «Генка» таких изменений было два. Вместо Садыка и Ндайишимие вышли Куэста и Торстведт. 

Уже на 4-й минуте хозяева поля должны были открывать счет в этой встрече. Атаку от своих ворот начал Трубин, далеко выбивший мяч в поле. Педриньо выиграл верховую борьбу у защитника и головой отдал пас на ход Тете, который выбежал один на один с вратарем. Увы, но бразилец не сумел выиграть «мини-дуэль» у Вандервоордта и мяч вылетел на угловой.    

«Шахтер» продолжал владеть игровым преимуществом и через три минуты после подачи углового даже забил гол. Однако еще до взятия ворот арбитр дал свисток, показав, что Траоре подыграл себе рукой. Следующий опасный момент возник у ворот «Генка» на 15-й минуте. Уже находясь в штрафной, Тете нанес сильный удар, но мяч попал в защитника и отскочил к Педриньо, а тот пробил мимо левой штанги. А на 19-й минуте Алан Патрик тоже из пределов штрафной площади целился в дальний угол, но немного не попал. 

Гости долго оборонялись, тем не менее, помня об атаке. И на 26-й минуте они не просто идеально выбежали вперед, а и вполне могли рассчитывать на успех. Артеага с левого фланга навесил мяч на линию вратарской площадки, куда на большой скорости устремился капитан бельгийцев Хейнен. Попади он ударом головой в ворота, вряд ли бы Трубин сумел выручить. А так мяч пролетел над перекладиной. 

Не забиваешь ты - забивают тебе. Уже в который раз это неписанное футбольное правило сработало на сто процентов. «Шахтер» тут же устремился в контратаку, Додо отдал передачу Тете, а тот технично отпасовал на Траоре. Удар форварда горняков с близкого расстояния оказался точным и, главное, не берущимся для голкипера. 

Далее на 32-й минуте футболисты «Генка» создали еще один неплохой момент вблизи ворот Трубина, но вратарь горняков справился с коварным ударом все того же Хейнена. А затем в одном из эпизодов почувствовал недомогание и на 37-й минуте попросил замену Педриньо. Вместо него вышел Судаков. Вот так в играх с бельгийцами украинская команда из-за травмы потеряла уже второго футболиста. 

После перерыва гости пошли вперед большими силами, надеясь отыграться. Они некоторое время даже владели некоторым игровым преимуществом, создав несколько опасных моментов у ворот Трубина. Так на 54-й минуте после передачи справа от Хейнена на ударной позиции прямо перед голкипером оказался Бонгонда. Однако пробил он очень неточно выше цели. И тут же Ито снова на правом фланге создал напряженность и делал очень неприятный для горняков прострел. Благо, что Марлон успел выбить мяч на угловой. 

«Шахтер» больше действовал на контратаках. Одна из них на 59-й минуте получилась достаточно острой, но Тете, ворвавшись в штрафную площадку и пробивая в ближний угол, промахнулся. А бельгийцы продолжали создавать опасные моменты у ворот хозяев поля и на 64-й минуте стадион ахнул, когда после розыгрыша углового Онуачу головой пробил в перекладину.  

А затем мы стали свидетелями возвращения Коноплянки после выздоровления и восстановления от очередной травмы. Причем интересно, что Де Дзерби выпустил его на поле вместо Судакова, который сам вышел на замену в конце первого тайма. Тем  временем игра продолжала носить обоюдоострый характер с шансами забить гол у обеих команд. 

Удачливее вновь оказались горняки. Они на 76-й минуте забили второй мяч, причем в этой результативной атаке самое непосредственное участие приняли игроки, вышедшие на замену Марлос и Коноплянка. Все началось с того, что Марлос подхватил мяч вблизи центра поля и на большой скорости устремился вперед. Затем последовала передача на правый фланг на Додо, а тот сделал прострел вдоль ворот. Передачу принял Коноплянка, от него мяч отскочил к Траоре и тот с разворота пробил по воротам. На этот раз мяч попал в защитника и оказался у Маркоса Антонио, после чего бразилец несильным, но точным ударом отправил его в сетку ворот.   

Было в этом матче и еще одно возвращение футболиста после тяжелой травмы. Речь идет о Сикане. Причем почти сразу же после своего выхода на поле на 86-й минуте он мог забить третий гол, но после прострела справа в падении пробил во вратаря. 

А «Генк» в конце поединка на 90-й минуте все же забил. Отличился вышедший на замену Дессерс. Затем еще был опасный удар в исполнении Бонгонда, однако Трубин мяч парировал. 

В итоге «Шахтер» выиграл в непростом матче и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов. 

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Ответный матч.

«Шахтер» – «Генк» – 2:1 (первый матч – 2:1)

Траоре (27), М.Антонио (76) – Дессерс (90)

Судаков (42), Трубин (71), Витао (92) – Лукуми (45+1), Муньос (95)

«Шахтер»: Трубин, Матвиенко, Витао, Марлон, Додо, М.Антонио, А.Патрик (Марлос, 67), Майкон (Степаненко, 84), Тете, Педриньо (Судаков, 37; Коноплянка, 67), Траоре (Сикан, 85).

«Генк»: Вандервоордт, Артеага, Лукуми (Дессерс, 68), Куэста, Муньос, Грошовски (Эйтинг, 62), Хейнен, Торстведт (Ндайишимие, 62), Ито (Садик, 82), Онуачу (Пейнтсил, 82), Бонгонда.

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

НСК «Олимпийский» (Киев, Украина)

ШАХТЕР - ГЕНК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 10.08.2021 23:15
    -4
    Мне чисто интересно, ржавые реально верят в проход с Монако? Или это уже истерика?
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 10.08.2021 23:13
    0
    __Funny_Cat__, 10.08.2021 23:09
    А Менхенгладбах как ?
    Так я про те й кажу, що в ЛЧ слабких команд нема і кожен може виграти у кожного. Тим більше Шахтар, який на відміну від Динамо в останні роки в ЛЧ відбирав очки в таких команд як Реал, Хофенхайм (під керівництвом Нагельсмана), Наполі, Аталанта, Ліон, Мансіті, Інтер. А в кого із пристойних суперників відбирало очки в ЛЧ Динамо і коли це було в останній раз? Років 15 назад?
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 10.08.2021 23:13
    -2
    RomanEnakievo, 10.08.2021 23:06
    Самое смешное, что кубок, который им вручали неизвестно где находиться. Музей, если и был у донецких с то там все разворовано и переплавлено
    На нем террористы яичницу готовят
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 10.08.2021 23:13
    -1
    В принципе ничейная игра, бельгийцам не повезло немного, но то таке, а вот Монако с такой игрой не пройти.
    Интересно сколько людей по бесплатным билетам прошло...
    Ссылка
    Алексей Журавель
    online
      Алексей Журавель, 10.08.2021 23:13
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 10.08.2021 23:07
    Ну, вот сегодня играли украинцы в составе Колоса. Офигенно наиграли, правда? Я не против украинцев на поле. Но пусть они играют если они лучшие на своей позиции. А не по лимиту.
    Значит по-вашему это нормально собирать со всей страны всю перспективную молодежь, мариновать ее в вечных дублях и арендах не давая даже шанса пробиться в основной состав? А некоторых легионеров по 10 лет держат в клубе бестолку...
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 10.08.2021 23:12
    -1
    RomanEnakievo, 10.08.2021 23:08
    Где кубок, который вам вручили в 2009-м году?
    Да какая разница? Главное он был и это наша история. А где статуя Зевса или Колосс Родосский. Что, от того что они рухнули или сгорели греки должны перестать это почитать как часть своей истории?
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 10.08.2021 23:12
    -1
    New Zealander, 10.08.2021 23:06
    Да ты какой-то неадекват. Ты наверное не учитывает тот факт что играть с Монако будет Шахтёр, а не ваше Дырнамо, которое в Еврокубках играть не умеет, в отличии от Шахты, которая уже три года подряд в ЛЧ сохранял шансы до последнего матча на выход из группы (Лион, Аталанта, Реал). Это же вам не Дырнамо
    Ахха. До последнего. Шиолтник сначала ноль ударов с самим Лионом дома. Потом 0-3 от Аталанты погром. С Интером лютое везение и вынос в одну калитку мёртвой Ромой. Какое Монако, тут в чемпе будут тр...ть вас регулярно
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 10.08.2021 23:09
    -1
    New Zealander, 10.08.2021 22:58
    Значить в Реала виграли два матчі, а з Монако який донедавна був в підвалинах чемпіонату Франції і який вже не грав в ЛЧ бозна скільки років шансів нема!!!
    А Менхенгладбах как ?
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 10.08.2021 23:09
    -1
    mayakovskiy1, 10.08.2021 23:03
    Дядь, вы команда которая от Ференцвароша отбивалась. Поэтому меньше пафоса. Вы не стали сильнее. Просто Шахта стала слабее. Так что в ЛЧ вас будут пороть как всегда. Будете сражаться с Шерифом за выход в ЛЕ)))
    Про король второй год слышим но порка кротов 8 командой Германии снимает все вопросы кто кого.
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 10.08.2021 23:09
    -1
    mayakovskiy1, 10.08.2021 23:03
    Дядь, вы команда которая от Ференцвароша отбивалась. Поэтому меньше пафоса. Вы не стали сильнее. Просто Шахта стала слабее. Так что в ЛЧ вас будут пороть как всегда. Будете сражаться с Шерифом за выход в ЛЕ)))
    Не мели х...ни. Это вы от Динамо отбивались и ни разу по воротам не ударили, проигрывая большую часть матча. Вот то умора. А Динамо дважды должно было Ференц обыгрывать, просто не свезло, набрало с ними 4 очка. Вас будут пороть в УПЛ. А в 1/16 ЛЕ можете и не пройти
    Ссылка
    буцайт
      буцайт, 10.08.2021 23:08
    0
    Andre066, 10.08.2021 23:06
    Ещё пару раз УПЛ попустят с такими понтами
    а при чём тут чьи то понты? Динамо реально будет 2-3 сильней, иначе бы Мирча туда не приехал, выждав спада своих бывших
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 10.08.2021 23:08
    -1
    K_Sarioglo@i.ua, 10.08.2021 23:05
    Во-первых мы про тот Кубок УЕФА пореже вспоминаем чем вы про полуфинал (не победу, заметь!) в ЛЧ. А во-вторых тот Кубок не был бы таким сладостным не обыграй мы в полуфинале именно вас.
    Где кубок, который вам вручили в 2009-м году?
    Ссылка
    буцайт
      буцайт, 10.08.2021 23:07
    0
    mayjumanji, 10.08.2021 22:51
    я понимаю, что у крота голова маленькая и мозг отсутствует напрочь, но не знать ДК vs Барса 7-0 это верх тупости
    когда это было, ты где был?
    в Испании давно не верят в тот результат, особенно в Барселоне)))
    Хотя я оба матча смотрел по ТВ
    нужны новые успехи, а пока это один кубок из уефы от Шахтёра с Луческу и ВСЁ
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 10.08.2021 23:07
    -5
    Алексей Журавель, 10.08.2021 23:03
    Все адекватные ждут матчей сборной, где как раз и будет сказываться количество украинцев в составе! А потом хочется послушать про класс наших игроков и откуда им браться...
    Ну, вот сегодня играли украинцы в составе Колоса. Офигенно наиграли, правда? Я не против украинцев на поле. Но пусть они играют если они лучшие на своей позиции. А не по лимиту.
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 10.08.2021 23:06
    0
    Сергій Леонідович Литвиненко, 10.08.2021 23:03
    Ага. В вечном 2009 году У кротов кубок УЕФА всегда был выигран вот прям вчера
    Самое смешное, что кубок, который им вручали неизвестно где находиться. Музей, если и был у донецких с то там все разворовано и переплавлено
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 10.08.2021 23:06
    0
    Сергій Леонідович Литвиненко, 10.08.2021 23:01
    Кроты живут в какой-то параллельной норе. Выигрывать ЛЧ, спокойно пройдут Монако Отдел фантастики на другом этаже, лишенцы
    Да ты какой-то неадекват. Ты наверное не учитывает тот факт что играть с Монако будет Шахтёр, а не ваше Дырнамо, которое в Еврокубках играть не умеет, в отличии от Шахты, которая уже три года подряд в ЛЧ сохранял шансы до последнего матча на выход из группы (Лион, Аталанта, Реал). Это же вам не Дырнамо
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 10.08.2021 23:06
    0
    Сергій Леонідович Литвиненко, 10.08.2021 23:01
    Кроты живут в какой-то параллельной норе. Выигрывать ЛЧ, спокойно пройдут Монако Отдел фантастики на другом этаже, лишенцы
    Ещё пару раз УПЛ попустят с такими понтами
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 10.08.2021 23:05
    -1
    Сергій Леонідович Литвиненко, 10.08.2021 23:03
    Ага. В вечном 2009 году У кротов кубок УЕФА всегда был выигран вот прям вчера
    Во-первых мы про тот Кубок УЕФА пореже вспоминаем чем вы про полуфинал (не победу, заметь!) в ЛЧ. А во-вторых тот Кубок не был бы таким сладостным не обыграй мы в полуфинале именно вас.
    Ссылка
    Алексей Журавель
    online
      Алексей Журавель, 10.08.2021 23:03
    +1
    Ilya , 10.08.2021 22:35
    Всех адекватных с победой!
    Клоуны сос!те.)
    С Монако будет сложнее, как мне кажется, верим в команду.
    А по поводу количества украинцев в составе, я понимаю , что у неадекватов горит, что их клуб может позволить только бомбардира из Ворсклы, но ничего и на вашей улице праздник будет.
    Жду ваши матчи в ЛЧ, посмотрим на класс игроков )
    Все адекватные ждут матчей сборной, где как раз и будет сказываться количество украинцев в составе! А потом хочется послушать про класс наших игроков и откуда им браться...
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 10.08.2021 23:03
    -1
    Лидеры Шахтёра - Додо и Соломон. Жалко час то Соло может пропустить матч с Монако
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности