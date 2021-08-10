Далее – последний барьер. Шахтер и во втором матче обыграл Генк

После победы в Бельгии шансы «Шахтера» на выход в следующий раунд, конечно же, расценивались выше, чем у «Генка». Но, с другой стороны, отмена правила преимущества выездного гола свидетельствовало о том, что гостям достаточно забить всего один мяч и не пропустить в своими ворота, чтобы рассчитывать на дополнительное время. К тому же поражение горняков в третьем туре чемпионата Украины явно не прибавило им настроения. Так что небольшое волнение наших болельщиков за общий исход противостояния все-таки присутствовало.

По сравнению с первым матчем этих соперников у «Шахтера» произошла только одна замена. Место травмированного Соломона занял Алан Патрик. У «Генка» таких изменений было два. Вместо Садыка и Ндайишимие вышли Куэста и Торстведт.

Уже на 4-й минуте хозяева поля должны были открывать счет в этой встрече. Атаку от своих ворот начал Трубин, далеко выбивший мяч в поле. Педриньо выиграл верховую борьбу у защитника и головой отдал пас на ход Тете, который выбежал один на один с вратарем. Увы, но бразилец не сумел выиграть «мини-дуэль» у Вандервоордта и мяч вылетел на угловой.

«Шахтер» продолжал владеть игровым преимуществом и через три минуты после подачи углового даже забил гол. Однако еще до взятия ворот арбитр дал свисток, показав, что Траоре подыграл себе рукой. Следующий опасный момент возник у ворот «Генка» на 15-й минуте. Уже находясь в штрафной, Тете нанес сильный удар, но мяч попал в защитника и отскочил к Педриньо, а тот пробил мимо левой штанги. А на 19-й минуте Алан Патрик тоже из пределов штрафной площади целился в дальний угол, но немного не попал.

Гости долго оборонялись, тем не менее, помня об атаке. И на 26-й минуте они не просто идеально выбежали вперед, а и вполне могли рассчитывать на успех. Артеага с левого фланга навесил мяч на линию вратарской площадки, куда на большой скорости устремился капитан бельгийцев Хейнен. Попади он ударом головой в ворота, вряд ли бы Трубин сумел выручить. А так мяч пролетел над перекладиной.

Не забиваешь ты - забивают тебе. Уже в который раз это неписанное футбольное правило сработало на сто процентов. «Шахтер» тут же устремился в контратаку, Додо отдал передачу Тете, а тот технично отпасовал на Траоре. Удар форварда горняков с близкого расстояния оказался точным и, главное, не берущимся для голкипера.

Далее на 32-й минуте футболисты «Генка» создали еще один неплохой момент вблизи ворот Трубина, но вратарь горняков справился с коварным ударом все того же Хейнена. А затем в одном из эпизодов почувствовал недомогание и на 37-й минуте попросил замену Педриньо. Вместо него вышел Судаков. Вот так в играх с бельгийцами украинская команда из-за травмы потеряла уже второго футболиста.

После перерыва гости пошли вперед большими силами, надеясь отыграться. Они некоторое время даже владели некоторым игровым преимуществом, создав несколько опасных моментов у ворот Трубина. Так на 54-й минуте после передачи справа от Хейнена на ударной позиции прямо перед голкипером оказался Бонгонда. Однако пробил он очень неточно выше цели. И тут же Ито снова на правом фланге создал напряженность и делал очень неприятный для горняков прострел. Благо, что Марлон успел выбить мяч на угловой.

«Шахтер» больше действовал на контратаках. Одна из них на 59-й минуте получилась достаточно острой, но Тете, ворвавшись в штрафную площадку и пробивая в ближний угол, промахнулся. А бельгийцы продолжали создавать опасные моменты у ворот хозяев поля и на 64-й минуте стадион ахнул, когда после розыгрыша углового Онуачу головой пробил в перекладину.

А затем мы стали свидетелями возвращения Коноплянки после выздоровления и восстановления от очередной травмы. Причем интересно, что Де Дзерби выпустил его на поле вместо Судакова, который сам вышел на замену в конце первого тайма. Тем временем игра продолжала носить обоюдоострый характер с шансами забить гол у обеих команд.

Удачливее вновь оказались горняки. Они на 76-й минуте забили второй мяч, причем в этой результативной атаке самое непосредственное участие приняли игроки, вышедшие на замену Марлос и Коноплянка. Все началось с того, что Марлос подхватил мяч вблизи центра поля и на большой скорости устремился вперед. Затем последовала передача на правый фланг на Додо, а тот сделал прострел вдоль ворот. Передачу принял Коноплянка, от него мяч отскочил к Траоре и тот с разворота пробил по воротам. На этот раз мяч попал в защитника и оказался у Маркоса Антонио, после чего бразилец несильным, но точным ударом отправил его в сетку ворот.

Было в этом матче и еще одно возвращение футболиста после тяжелой травмы. Речь идет о Сикане. Причем почти сразу же после своего выхода на поле на 86-й минуте он мог забить третий гол, но после прострела справа в падении пробил во вратаря.

А «Генк» в конце поединка на 90-й минуте все же забил. Отличился вышедший на замену Дессерс. Затем еще был опасный удар в исполнении Бонгонда, однако Трубин мяч парировал.

В итоге «Шахтер» выиграл в непростом матче и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Ответный матч.

«Шахтер» – «Генк» – 2:1 (первый матч – 2:1)

Траоре (27), М.Антонио (76) – Дессерс (90)

Судаков (42), Трубин (71), Витао (92) – Лукуми (45+1), Муньос (95)

«Шахтер»: Трубин, Матвиенко, Витао, Марлон, Додо, М.Антонио, А.Патрик (Марлос, 67), Майкон (Степаненко, 84), Тете, Педриньо (Судаков, 37; Коноплянка, 67), Траоре (Сикан, 85).

«Генк»: Вандервоордт, Артеага, Лукуми (Дессерс, 68), Куэста, Муньос, Грошовски (Эйтинг, 62), Хейнен, Торстведт (Ндайишимие, 62), Ито (Садик, 82), Онуачу (Пейнтсил, 82), Бонгонда.

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

НСК «Олимпийский» (Киев, Украина)

ШАХТЕР - ГЕНК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА