ДЕ ДЗЕРБИ: «После обратной замены я обнял Судакова. Жаль, что его заменил»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о победе над «Генком» (2:1) в квалификации Лиги чемпионов, о следующем матче, зависимости стиля от прессинга соперника, повреждении Педриньо, обратной замене Судакова и потенциале команды.

– Вы владели мячом меньше, чем в первом матче с «Генком», но при этом создали больше опасных моментов. Умышленно решили пойти на уменьшение контроля мяча, чтобы получать больше пространства для контратак, или в этом больше заслуга «Генка»?

– Браво, прекрасный вопрос. У «Генка» владение мячом было больше с вратарем. Когда мяч контролировали мы, соперник очень жестко прессинговал. Мы очень хорошо играли и начинали нашу конструкцию так, чтобы обойти прессинг «Генка». И когда ты начинаешь ее так хорошо, затем создаются голевые моменты. Владение мячом всегда зависит от прессинга соперника. Чем жестче прессинг, тем вертикальнее развитие. Чем меньше прессинга соперника, тем большим будет наш контроль матча и владение мячом. Конечно, это два разных вида игры. И когда мы станем сильной-сильной командой, у нас всегда будет много шансов, много вариантов, как забить много голов и выигрывать каждый поединок.

– В следующем раунде вы встречаетесь с «Монако». Это клуб, в котором центр поля довольно хорошо блокируется огромным количеством полузащитников и хорошо развиваются атаки с флангов. Очевидно, что в этой игре, как и с «Александрией», вы испытываете небольшие проблемы при переходе из обороны в атаку – сталкиваетесь с высоким прессингом. Однако, как мне кажется, у вас возникнут серьезные проблемы с командой, где скорость игры и класс футболистов гораздо выше. Готовы ли вы применить какую-то вариативность в атаке, в отличие от того, что у вас сейчас есть, от того, что вы демонстрировали с «Александрией» и «Генком»?

– Во-первых, я сейчас не хочу говорить о «Монако», так как следующий матч – с «Металлистом 1925». Потом, нужно знать и принимать характеристики и качества игроков. У нас техничная команда, футболисты любят владение мячом. Что можно поменять, так это, конечно, ментальность. Для этого нужно думать, что никогда не достаточно того, что мы делаем. И когда мы это сделаем, станем топ-клубом.

– Вы уже знаете, насколько серьезная травма у Педриньо?

– Завтра или послезавтра поймем. Скорее всего, в пятницу с «Металлистом 1925» он не сможет играть. Дальше узнаем, когда он вернется.

– Мы очень рады, что вы использовали молодежь – и Сикана, и Судакова. С чем связана обратная замена Судакова? Не попал в игру или повреждение?

– Очень жаль, что я заменил Судакова, но он в первом тайме получил желтую карточку. Мне казалось, что он не играл спокойно, поэтому я не хотел рисковать, чтобы он после любого фола мог получить еще одну желтую. После замены я обнял его, потому что знаю, насколько он сильный. Он может показать свой прогресс в будущем. У нас есть и еще молодые и сильные футболисты: Мудрик, Конопля, Бондаренко. Сезон и чемпионат длинные, уже через два дня сыграем с «Металлистом 1925» – нам нужны все футболисты.

– В пяти официальных матчах сезона «Шахтер» пока не пропустил лишь в одном. Беспокоит ли вас это? За счет чего планируете прибавлять в этом аспекте?

– Мы пропустили больше голов, чем должны, и забили меньше, чем заслужили. Нужно смотреть на ситуацию с ментальной точки зрения. Это значит, что в прошлом сезоне «Шахтер» не был чемпионом. В «Шахтере» играет много молодых футболистов. Уже не играют Дарио Срна, Фернандиньо. Чтобы выступать на таком же уровне, нужно, чтобы команда прогрессировала. Стараемся работать над этим. Считаю, у команды большой потенциал. Если упорно работать, мы можем его получить.