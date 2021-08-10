Шахтер Донецк
2 : 1
Генк
10.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Генк – 2:1. Горняки обыграли бельгийцев. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации ЛЧ в Киеве

  • 10.08.2021 22:32
  • 7972 просмотра
  • 4 комментария
Шахтер – Генк – 2:1. Горняки обыграли бельгийцев. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер Донецк

10 августа в Киеве проходит ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют донецкий «Шахтер» и бельгийский «Генк» (первая игра – 2:1). Начало встречи – в 20:30.

Матч транслируется в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Шахтер – Генк. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Лассина Траоре, 27 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 2:0. Маркос Антонио, 77 мин.

ГОЛ! 2:1. Дессерс, 90 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Сириль Дессерс (Генк).
76' ГОЛ ! Мяч забил Маркос Антонио (Шахтер Донецк).
27' ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    comat
      comat, 10.08.2021 22:49
    -1
    Атака у кротов веселая, конечно. Но защита - марля.
    Де дзерби видит в Витао столпа обороны? Посредственный черненький пингвин
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 10.08.2021 22:40
    -2
    Игра хорошая, много моментов, но печаль что нет ударов и острых моментов!
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 10.08.2021 22:29
    -1
    Весела гра. Тете треба реалізацію підтягнути, а от що з захистом робити уявлення не маю. Проти Монако буде жопа, стільки разів не пробачать.
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    zhtolstov
    online
      zhtolstov, 10.08.2021 21:53
    -6
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