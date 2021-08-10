10 августа в Киеве проходит ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют донецкий «Шахтер» и бельгийский «Генк» (первая игра – 2:1). Начало встречи – в 20:30.
Матч транслируется в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Шахтер – Генк. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Лассина Траоре, 27 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 2:0. Маркос Антонио, 77 мин.
ГОЛ! 2:1. Дессерс, 90 мин.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Сириль Дессерс (Генк).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркос Антонио (Шахтер Донецк).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua
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