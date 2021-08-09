Шахтер Донецк
0 : 0
Генк
10.08.2021 20:30   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Генк. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов

  • 09.08.2021 15:03
  • 114 просмотров
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Шахтер – Генк. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 10 августа состоится ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» встретится с «Генком». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 20:30.

Неделю назад соперники провели первое противостояние, в котором «горняки» одержали непростую победу со счетом 2:1. В первом тайме бельгийцы открыли счет, а после перерыва подопечные Роберто Де Дзерби дважды «расписались» в воротах хозяев поля благодаря результативным ударам Тете (с пенальти) и Алана Патрика. В минувший уик-энд «Шахтер» допустил неожиданную осечку в матче Украинской Премьер-лиги, проиграв «Александрии» со счетом 1:2. Перед визитом в Киев «Генк» провел поединок в рамках бельгийского первенства, в компенсированное время вырвав победу у «Кортрейка» (2:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» - «Генк».

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Источник — Sport.ua

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  • Спрогнозируйте исход матча квалификации Лиги чемпионов между командами Шахтер и Генк, который пройдет 10 августа в Киеве.
    • 4.92% (3)
      1. Крупная победа Шахтера
    • 67.21% (41)
      2. Минимальная победа Шахтера
    • 13.11% (8)
      3. Ничья
    • 13.11% (8)
      4. Минимальная победа Генка
    • 1.64% (1)
      5. Крупная победа Генка
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