Во вторник, 10 августа состоится ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» встретится с «Генком». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 20:30.

Неделю назад соперники провели первое противостояние, в котором «горняки» одержали непростую победу со счетом 2:1. В первом тайме бельгийцы открыли счет, а после перерыва подопечные Роберто Де Дзерби дважды «расписались» в воротах хозяев поля благодаря результативным ударам Тете (с пенальти) и Алана Патрика. В минувший уик-энд «Шахтер» допустил неожиданную осечку в матче Украинской Премьер-лиги, проиграв «Александрии» со счетом 1:2. Перед визитом в Киев «Генк» провел поединок в рамках бельгийского первенства, в компенсированное время вырвав победу у «Кортрейка» (2:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» - «Генк».