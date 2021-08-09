10 августа на НСК «Олимпийский» вице-чемпион Украины в рамках повторного поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов встретится с вице-чемпионом Бельгии. Первая встреча, в Генке, завершилась минимальной победой наших «горняков» - 2:1. Если бы правило выездного гола учитывалось и дальше, «Шахтер» получил бы хороший запас прочности. Но с нынешнего евросезона это правило уже не работает. Поэтому команде Де Дзерби придется серьезно поработать, чтобы сломить сопротивление мотивированного оппонента и пробиться в плей-офф квалификации ЛЧ.

Шахтер

После непростого поединка с «Генком», дончане провели, как по факту оказалось, не менее сложный матч в УПЛ против «Александрии». Итог – сенсационная по результату, но вполне заслуженная победа команды из Кировоградщины.

Похоже, наставник гостей Юрий Гура досконально выучил нынешнюю манеру игры «горняков». Скорее всего, тренер александрийцев взял на вооружение и схему игры «Генка» против «Шахтера»: его команда не пятилась бездумно назад, а очень грамотно и компактно встречала соперника в среднем блоке. К тому же, очень удачно и агрессивно сыграли фулбеки «Александрии» - Мирошниченко и Цуриков, которые перекрыли кислород своим визави.

Однако, вместе с тем нужно отметить, что «Шахтер» проиграл не в последнюю очередь из-за собственных ошибок. Причем в этот раз ошибался не только Витао. Обращают на себя внимание и серьезные сложности при переходе «горняков» из обороны в атаку, и тем более – при возврате из атаки в оборону.

Роберто Де Дзерби после игры отметил, что ему очень не понравились действия его подопечных. Мол, не сумели ментально настроиться на игру. Дескать, виноваты все. Кроме него. Странно это, ведь готовить команду, и «ментально» тоже, должен, как раз, тренер. Или в Италии привыкли работать иначе?

В любом случае, игра против «Александрии» дала обильную пищу для размышлений тренеру «Шахтера». Перед игрой с «Генком» он дал отдохнуть некоторым футболистам основы и бросил в бой против «Александрии» Дентиньо, Мудрика, Судакова. Скорее всего, этих товарищей мы не скоро увидим в стартовом составе: они шансом не воспользовались. А коль так, в Киеве против вице-чемпионов Бельгии сыграет практически тот же состав «Шахтера», что и в первом поединке. За исключением позиции Соломона. Манор травмировался в Бельгии, и теперь Де Дзерби придется поломать голову, чтобы адекватно заменить израильского легионера.

Вполне возможно, что изменения коснутся и позиции левого защитника. Если с Исмаили все в порядке, то, видится, именно бразилец выйдет в основе, а не Корниенко.

Несмотря на то, что «Шахтер» в ответном матче устроит и ничья, «оранжево-черные» наверняка будут играть на победу. Потому что это более простой и удобный способ добыть нужный результат. Да и реабилитироваться нужно за поражение от «Александрии». А лучшей реабилитацией может стать лишь победа и уверенный выход в последний раунд квалификации ЛЧ.

Генк

После первого матча наставник «Генка» ван ден Бром сетовал и на невезение, и на ошибки в обороне своей команды, признавая силу оппонента. Но, по словам голландца, это не «Шахтер» выиграл, а «Генк» проиграл. С одной стороны, подобные умозаключения – не более чем словоблудие. Но, со стороны иной, в этих витиеватых формулировках ван ден Брома что-то есть. Забей Онуачу в середине второго тайма и не дай судья очень спорный пенальти – и «магистры» наверняка довели бы игру до победы. Да, в футболе, как и в жизни, нет сослагательного наклонения, но то, что в игре «Шахтера» есть проблемы, это очевидно. Поэтому дончанам нужно готовиться к очень тяжелому и серьезному испытанию. «Генку» терять уже нечего, и эта квалифицированная и боеспособная команда вполне может показать зубы. Во всяком случае, она это обещала сделать.

Накануне визита в столицу Украины «магистры» провели игру третьего тура чемпионата Бельгии. И наконец-то одержали победу. Причем волевую. Был повержен на выезде «Кортрейк». Подопечные ван ден Брома пропустили первыми – уже на 18 минуте, но во втором тайме сумели переломить игру. Сначала очередным голом отметился главный форвард «сине-белых» Онуачу, забивший в своем стиле – со «второго этажа», а на второй компенсированной минуте защитник Муньйос принес «Генку» первую победу в сезоне.

Вполне возможно, что в Киеве вице-чемпионы Бельгии попробуют сыграть очень агрессивно, первым номером. Действовать так на протяжении всего поединка они вряд ли смогут, но вот выжать максимум со стартового доминирования, то есть забить, - это вполне реальная задача, учитывая очевидные проблемы «горняков» в защите. Поэтому, дабы не превращать матч в валидольный и не доводить до пенальти, хозяевам нужно очень грамотно и надежно сыграть в обороне в первые полчаса. Ну, а возможность у чужих ворот «Шахтер» обязательно найдет.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Степаненко, Патрик, Тете, Педриньо, Траоре

«Генк»: Вандевордт, Маккензи, Артеага, Муньос, Куэста, Хейнен, Торстведт, Эйтинг, Ито, Бонгонда, Онуачу.

10 августа, вторник