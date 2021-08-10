Вернидуб вывел Шериф в Q4 отбора ЛЧ. Харатин и Зубков тоже проходят дальше

10 августа прошли ответные матчи раунда Q3 квалификации Лиги чемпионов.

Венгерский «Ференцварош» проиграл во втором матче «Славии» из Праги (0:1), однако за счет победы в первой игре (2:0) прошел дальше. Игорь Харатин провел на поле весь матч, отметившись желтой карточкой. Кроме того у гостей на 77-й минуте на поле вышел Александр Зубков. У хозяев всю игру провел защитник Тарас Качараба.

В другом матче «Шериф» из Тирасполя под руководством украинца Юрия Вернидуба выиграл у Црвены Звезды (1:0, первый матч – 1:1) и вышел в 4-й раунд квалификации.

Лига чемпионов 2021/22

Третий раунд квалификации

Ответные матчи, 10 августа

Славия Прага (Чехия) – Ференцварош (Венгрия) – 1:0 (первый матч - 0:2)

Гол: Масопуст, 36.

Шериф (Молдова) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:0 (первый матч - 1:1)

Гол: Арболеда, 45+2.