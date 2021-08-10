Вернидуб вывел Шериф в Q4 отбора ЛЧ. Харатин и Зубков тоже проходят дальше

10 августа прошли ответные матчи раунда Q3 квалификации Лиги чемпионов.
Венгерский «Ференцварош» проиграл во втором матче «Славии» из Праги (0:1), однако за счет победы в первой игре (2:0) прошел дальше. Игорь Харатин провел на поле весь матч, отметившись желтой карточкой. Кроме того у гостей на 77-й минуте на поле вышел Александр Зубков. У хозяев всю игру провел защитник Тарас Качараба.
В другом матче «Шериф» из Тирасполя под руководством украинца Юрия Вернидуба выиграл у Црвены Звезды (1:0, первый матч – 1:1) и вышел в 4-й раунд квалификации.
Лига чемпионов 2021/22
Третий раунд квалификации
Ответные матчи, 10 августа
Славия Прага (Чехия) – Ференцварош (Венгрия) – 1:0 (первый матч - 0:2)
Гол: Масопуст, 36.
Шериф (Молдова) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:0 (первый матч - 1:1)
Гол: Арболеда, 45+2.
Источник — Sport.ua
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А клубы нашего чемпионата, просто лохи!
Что упускают таких специалистов!
Жаль, что Динамо на него, как впрочем и Григорчука, никогда всерьёз не смотрело! И Шахте тоже не помешало бы, точно не уступил бы Де Дзербе )
Все на Ш победиили
Шахтёр
Шериф
ференцвароШ
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