Вернидуб вывел Шериф в Q4 отбора ЛЧ. Харатин и Зубков тоже проходят дальше

Удачный день для украинцев в Лиге чемпионов

  • 10.08.2021 22:00
  • 7534 просмотра
  • 11 комментариев
Вернидуб вывел Шериф в Q4 отбора ЛЧ. Харатин и Зубков тоже проходят дальше
© Instagram. Юрий Вернидуб

10 августа прошли ответные матчи раунда Q3 квалификации Лиги чемпионов. 

Венгерский «Ференцварош» проиграл во втором матче «Славии» из Праги (0:1), однако за счет победы в первой игре (2:0) прошел дальше. Игорь Харатин провел на поле весь матч, отметившись желтой карточкой. Кроме того у гостей на 77-й минуте на поле вышел Александр Зубков. У хозяев всю игру провел защитник Тарас Качараба.

В другом матче «Шериф» из Тирасполя под руководством украинца Юрия Вернидуба выиграл у Црвены Звезды (1:0, первый матч – 1:1)  и вышел в 4-й раунд квалификации.

Лига чемпионов 2021/22

Третий раунд квалификации

Ответные матчи, 10 августа

Славия Прага (Чехия) – Ференцварош (Венгрия) – 1:0 (первый матч - 0:2)

Гол: Масопуст, 36.

Шериф (Молдова) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:0 (первый матч - 1:1)

Гол: Арболеда, 45+2.

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Источник — Sport.ua

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 10.08.2021 23:14
    0
    Да, в Беларуси, практически довел до чемпионства Шахтер, в Молдавии Шериф,
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 10.08.2021 23:04
    +1
    Успіху Юрі і дальше! Думаючий тренер, який не просто отримує бабки, але й дає реальний результат! Таких в Україні одиниці, на жаль.
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 10.08.2021 22:40
    +1
    roman75zpr, 10.08.2021 22:08
    Вернидуб - молочага! Может УАФ стоит обратить на него внимание...
    УАФ заточен не на профессионализм, а на кумовство.
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    день шахтёров
      день шахтёров, 10.08.2021 22:35
    -7
    Yura Юрий, 10.08.2021 22:24
    А вы ругаете игроков Ворсклы и Колоса, тренер оч много решает...Стяуа,и Ц.Звезду пройди с Шерифом - это тебе не это!
    Потому что молдоване давно замирились и Шериф спокойно играет в столице ПМР - Тирасполе, и является чемпионом Молдовы, которую и представляет в УЕФА.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 10.08.2021 22:32
    +11
    Далі Динамо Загреб/Легія. Успіхів команді Вернидуба!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 10.08.2021 22:32
    +15
    Вернидуб просто красава!
    А клубы нашего чемпионата, просто лохи!
    Что упускают таких специалистов!
    Ссылка
    dnk-msk
    online
      dnk-msk, 10.08.2021 22:30
    +1
    Вернидуба не надо в сборную, он успешный клубный тренер!
    Жаль, что Динамо на него, как впрочем и Григорчука, никогда всерьёз не смотрело! И Шахте тоже не помешало бы, точно не уступил бы Де Дзербе )
    Ссылка
    день шахтёров
      день шахтёров, 10.08.2021 22:29
    -2
    Как и загадывал!
    Все на Ш победиили
    Шахтёр
    Шериф
    ференцвароШ
    Ссылка
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 10.08.2021 22:24
    +17
    А вы ругаете игроков Ворсклы и Колоса, тренер оч много решает...Стяуа,и Ц.Звезду пройди с Шерифом - это тебе не это!
    Ссылка
    Spectra
      Spectra, 10.08.2021 22:10
    +19
    Просто сказка для фанатоа Шерифа, красава Вернидуб
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 10.08.2021 22:08
    +15
    Вернидуб - молочага! Может УАФ стоит обратить на него внимание...
    Ссылка
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