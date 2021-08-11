ВЕРНИДУБ: «Шериф очень хочет, наконец, попасть в группу Лиги чемпионов»

Украинский наставник «Шерифа» из Тирасполя Юрий Вернидуб прокомментировал ответный матч 3-го раунда Лиги чемпионов против сербской команды «Црвена Звезда» (1:0):

«Думаю, что сегодня была очень хорошая игра. Игра европейского уровня, не побоюсь этого слова. Мы играли с очень сильным соперником, постоянным участником групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы. Мы справились со своей задачей. Мы очень хорошо проанализировали команду «Црвена Звезда». Сделали то, что должны были сделать. Сегодня, я могу назвать своих ребят настоящими мужчинами, настоящей командой, которая билась за результат. Которая очень хочет пройти дальше.

Задачу-минимум мы выполнили. Но я очень хочу, и надеюсь, они очень хотят, наконец, попасть в группу Лиги чемпионов. На мой взгляд, если брать в общем игру, мы больше заслуживали победу. Пусть на меня не обижается клуб «Црвена звезда», мы больше этого хотели. У нас больше было моментов, мы забили свой мяч и было достаточно контратак, в которых должны были забивать. Думаю, мы заслужили сегодня эту победу».