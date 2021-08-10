Во вторник, 10 августа, в Тирасполе на стадионе «Шериф» состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором молдавский «Шериф» примет сербскую «Црвену Звезду» из Белграда. Стартовый свисток в матче прозвучит в 20:00 по Киеву. Первая встреча команд завершилась вничью 1:1.

«Шериф»

Подопечные Юрия Вернибуда текущий сезон начали с неудачи – поражения в матче за Суперкубок Молдовы от «Сфынтул Георге» (2:2, пен. 2-4). После этого они в стартовом туре Национального дивизиона (высший эшелон чемпионата Молдовы) проиграли на своем поле клубу «Балты» - 0:1.

На фоне таких результатов «Шериф» взял старт в квалификации Лиги чемпионов. И там дела у команды пошли на порядок лучше. Вначале перед ней пала албанская «Теута» (4:0 в гостях, 1:0 дома), затем из турнира оказался выбит «Алашкерт» из Армении (1:0 на выезде, 3:1 дома). Продолжился победный ход коллектива в национальном чемпионате – на выезде был повержен «Флорешты» (3:1).

Далее «Шериф» ждал первый матч с «Црвеной Звездой» в текущем 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Вояж в столицу Сербии принес команде Вернидуба почетную ничью – 1:1. Окрыленные результатом, тираспольцы в минувший уик-энд в Национальном дивизионе разгромили на своем поле «Динамо-Ауто» - 7:1.

«Црвена Звезда»

Сербская команда, которая является действующим чемпионом страны, старт в новом сезоне взяла с домашней ничьей 0:0 в противостоянии с «Войводиной», после чего она неудачно съездила в гости к алматинскому «Кайрату» в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и потерпела поражение со счетом 1:2.

Перегрузиться после такого почина «Црвена Звезда» смогла в поединке национального чемпионата против «Младости» (1:0 на своем поле), а далее последовал домашний разгром «Кайрата» в ответной игре отбора чемпионского турнира УЕФА – 5:0. На кураже белградцы в чемпионате Сербии посетили Суботицу, где обыграли местный «Спартак» - 3:1.

3 августа «звездные» в родных стенах сошлись с «Шерифом» и довольствовались ничьей 1:1, о чем уже упоминалось. Ну, а в прошедший уик-энд команда Деяна Станковича на своем поле обыграла 1:0 «Непредак» в очередном туре национального чемпионата.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Шериф» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 4.80 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Шериф»: Атанасиадис – Криштиану, Арболеда, Дуланто, Джульен, Коловос, Аддо, Тилль, Кастаньеда, Янсане, Энрике.

«Црвена Звезда»: Борьян – Гобельич, Панков, Драгович, Родич, Крстичич, Саного Жуниор, Иванич, Фалько, Катай, Диони.

10 августа, вторник