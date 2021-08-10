Шериф
0 : 0
Црвена Звезда
10.08.2021 20:00

Шериф – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Команда украинского тренера Юрия Вернидуба постарается воспользоваться преимуществом своего поля.

  • 10.08.2021 09:12
  • 73 просмотра
  • 0 комментариев
Шериф – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Шериф / автор неизвестен

Во вторник, 10 августа, в Тирасполе на стадионе «Шериф» состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором молдавский «Шериф» примет сербскую «Црвену Звезду» из Белграда. Стартовый свисток в матче прозвучит в 20:00 по Киеву. Первая встреча команд завершилась вничью 1:1.

«Шериф»

 

Подопечные Юрия Вернибуда текущий сезон начали с неудачи – поражения в матче за Суперкубок Молдовы от «Сфынтул Георге» (2:2, пен. 2-4). После этого они в стартовом туре Национального дивизиона (высший эшелон чемпионата Молдовы) проиграли на своем поле клубу «Балты» - 0:1.

На фоне таких результатов «Шериф» взял старт в квалификации Лиги чемпионов. И там дела у команды пошли на порядок лучше. Вначале перед ней пала албанская «Теута» (4:0 в гостях, 1:0 дома), затем из турнира оказался выбит «Алашкерт» из Армении (1:0 на выезде, 3:1 дома). Продолжился победный ход коллектива в национальном чемпионате – на выезде был повержен «Флорешты» (3:1).

Далее «Шериф» ждал первый матч с «Црвеной Звездой» в текущем 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Вояж в столицу Сербии принес команде Вернидуба почетную ничью – 1:1. Окрыленные результатом, тираспольцы в минувший уик-энд в Национальном дивизионе разгромили на своем поле «Динамо-Ауто» - 7:1.

«Црвена Звезда»

 

Сербская команда, которая является действующим чемпионом страны, старт в новом сезоне взяла с домашней ничьей 0:0 в противостоянии с «Войводиной», после чего она неудачно съездила в гости к алматинскому «Кайрату» в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и потерпела поражение со счетом 1:2.

Перегрузиться после такого почина «Црвена Звезда» смогла в поединке национального чемпионата против «Младости» (1:0 на своем поле), а далее последовал домашний разгром «Кайрата» в ответной игре отбора чемпионского турнира УЕФА – 5:0. На кураже белградцы в чемпионате Сербии посетили Суботицу, где обыграли местный «Спартак» - 3:1.

3 августа «звездные» в родных стенах сошлись с «Шерифом» и довольствовались ничьей 1:1, о чем уже упоминалось. Ну, а в прошедший уик-энд команда Деяна Станковича на своем поле обыграла 1:0 «Непредак» в очередном туре национального чемпионата.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Шериф» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 4.80 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Шериф»: Атанасиадис – Криштиану, Арболеда, Дуланто, Джульен, Коловос, Аддо, Тилль, Кастаньеда, Янсане, Энрике.

«Црвена Звезда»: Борьян – Гобельич, Панков, Драгович, Родич, Крстичич, Саного Жуниор, Иванич, Фалько, Катай, Диони.

10 августа, вторник

«Шериф» – «Црвена Звезда»
Тирасполь. Стадион «Шериф». 20:00
ТВ-трансляция - нет
Прогноз Sport.ua — 1:0

 

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности