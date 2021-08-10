Лига чемпионов. Стал известен соперник Шахтера в 4-м раунде квалификации

Стал известен соперник «Шахтера» в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов.
«Монако», представляющий Францию, во второй раз обыграл «Спарту» из Праги (3:1, первая игра – 2:0).
Именно клуб «Монако» будет соперником «Шахтера» в Q4 Лиги чемпионов. Матчи пройдут 16/17 и 24/25 августа. Первую игру «горняки» проведут на выезде, а ответную – дома.
Лига чемпионов 2021/22
Третий раунд квалификации
Ответные матчи, 10 августа
Монако (Франция) – Спарта (Чехия) – 3:1 (первый матч – 2:0)
Голы: Мартинш, 50, Головин, 56, Диоп, 81 – Моберг-Карлссон, 78.
Мидтьюлланд (Дания) – ПСВ (Нидерланды) – 0:1 (первый матч – 0:3)
Гол: Брума, 90+3.
Источник — Sport.ua
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А ещё у них есть высокий нападающий Онуачу который наколотил в чемпе Бельгии 33 гола в прошлом сезоне в 38 матчах. Как защите Шахтёра удалось с ним справится, я не знаю.
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