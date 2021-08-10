Монако
3 : 1
Спарта Прага
10.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лига чемпионов. Стал известен соперник Шахтера в 4-м раунде квалификации

«Монако», представляющий Францию, во второй раз обыграл «Спарту»

  • 10.08.2021 23:08
  • 5097 просмотров
  • 5 комментариев
Лига чемпионов. Стал известен соперник Шахтера в 4-м раунде квалификации
© ФК Монако

Стал известен соперник «Шахтера» в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Монако», представляющий Францию, во второй раз обыграл «Спарту» из Праги (3:1, первая игра – 2:0).

Именно клуб «Монако» будет соперником «Шахтера» в Q4 Лиги чемпионов. Матчи пройдут 16/17 и 24/25 августа. Первую игру «горняки» проведут на выезде, а ответную – дома.

Лига чемпионов 2021/22

Третий раунд квалификации

Ответные матчи, 10 августа

Монако (Франция) – Спарта (Чехия) – 3:1 (первый матч – 2:0)

Голы: Мартинш, 50, Головин, 56, Диоп, 81 – Моберг-Карлссон, 78.

Мидтьюлланд (Дания) – ПСВ (Нидерланды) – 0:1 (первый матч – 0:3)

Гол: Брума, 90+3.

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Источник — Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 11.08.2021 00:13
    +4
    На головну!!! На Яремчука записали гол м'ясним, після його удару і пари рикошетів!!! Рома, дебют БОМБА!!!
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 11.08.2021 00:10
    -3
    Astra, 10.08.2021 23:35
    Какие интересно? Генк мог проблемы преподнести Монако?
    Генк по силе примерно как динамо, поэтому согласен, Монако бы без проблем прошел
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 11.08.2021 00:07
    -1
    Astra, 10.08.2021 23:35
    Какие интересно? Генк мог проблемы преподнести Монако?
    Отвечу словами Дзерби:"Потому что у «Генка» есть такие сильные футболисты, как Ито, Бонгонда и другие."
    А ещё у них есть высокий нападающий Онуачу который наколотил в чемпе Бельгии 33 гола в прошлом сезоне в 38 матчах. Как защите Шахтёра удалось с ним справится, я не знаю.
    Ссылка
    Astra
      Astra, 10.08.2021 23:35
    -1
    New Zealander, 10.08.2021 23:27
    Тут без сюрпризів. Чеські команди - слабкі. Обидві (Славія та Спарта) сьогодні вилетіли. А от з Генком у Монако були б проблеми.
    Какие интересно? Генк мог проблемы преподнести Монако?
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 10.08.2021 23:27
    -1
    Тут без сюрпризів. Чеські команди - слабкі. Обидві (Славія та Спарта) сьогодні вилетіли. А от з Генком у Монако були б проблеми.
    Ссылка
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