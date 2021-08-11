Таблица коэффициентов УЕФА. Почти догнали Австрию, но потеряли второй клуб

Sport.ua изучает таблицу коэффициентов УЕФА после двух матчей украинских клубов в еврокубках, сыгранных 10 августа.

Донецкий «Шахтер» во второй раз переиграл бельгийский «Генк» (2:1) и вышел в Q4 на «Монако», представляющий Францию. Победа даст путевку в групповой раунд Лиги чемпионов, а проигравшая команда выступит в основном этапе Лиги Европы.

Клуб из Казахстана, «Шахтер» Караганда, в серии пенальти обыграл «Колос» из Ковалевки (0:0, пен. 3:1), из-за чего Украина лишилась второго представителя в еврокубках (первой потерей была полтавская «Ворскла»).

Киевское «Динамо» как чемпион Украины выступит в групповом раунде Лиги чемпионов. Луганская «Заря» поборется в Q4 Лиги Европы – скорее всего, против «Рапида» из Вены – за выход в групповой раунд ЛЕ, а если проиграет – то будет играть в группе Лиги конференций.

В активе Украины – 4 бонусных очка «Динамо» за участие в группе ЛЧ, 2 балла «Шахтера» за две победы в отборе ЛЧ, 1 очко «Колоса» и 0.5 пункта «Ворсклы» за квалификацию ЛК. Если 7.5 поделить на 5 клубов, то результат страны в текущем сезоне = 1.500.

Украина находится на 11-й позиции (29.100), проигрывая самую малость в борьбе за топ-10 Австрии (29.150). 10-е место позволит стране выставить чемпиона напрямую в групповой раунд ЛЧ сезона 2023/24. У Австрии есть одна потеря («Аустрия»), у них в игре 4 клуба из 5. Вся борьба еще впереди.

Таблица коэффициентов УЕФА 2022

(влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)