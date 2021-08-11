Таблица коэффициентов УЕФА. Почти догнали Австрию, но потеряли второй клуб

«Шахтер» сыграет в Q4 квалификации ЛЧ, а «Колос» уже завершил евросезон

  • 11.08.2021 06:30
  • 1556 просмотров
  • 1 комментарий
Таблица коэффициентов УЕФА. Почти догнали Австрию, но потеряли второй клуб
© ФК Шахтер Донецк

Sport.ua изучает таблицу коэффициентов УЕФА после двух матчей украинских клубов в еврокубках, сыгранных 10 августа.

Донецкий «Шахтер» во второй раз переиграл бельгийский «Генк» (2:1) и вышел в Q4 на «Монако», представляющий Францию. Победа даст путевку в групповой раунд Лиги чемпионов, а проигравшая команда выступит в основном этапе Лиги Европы.

Клуб из Казахстана, «Шахтер» Караганда, в серии пенальти обыграл «Колос» из Ковалевки (0:0, пен. 3:1), из-за чего Украина лишилась второго представителя в еврокубках (первой потерей была полтавская «Ворскла»).

Киевское «Динамо» как чемпион Украины выступит в групповом раунде Лиги чемпионов. Луганская «Заря» поборется в Q4 Лиги Европы – скорее всего, против «Рапида» из Вены – за выход в групповой раунд ЛЕ, а если проиграет – то будет играть в группе Лиги конференций.

В активе Украины – 4 бонусных очка «Динамо» за участие в группе ЛЧ, 2 балла «Шахтера» за две победы в отборе ЛЧ, 1 очко «Колоса» и 0.5 пункта «Ворсклы» за квалификацию ЛК. Если 7.5 поделить на 5 клубов, то результат страны в текущем сезоне = 1.500.

Украина находится на 11-й позиции (29.100), проигрывая самую малость в борьбе за топ-10 Австрии (29.150). 10-е место позволит стране выставить чемпиона напрямую в групповой раунд ЛЧ сезона 2023/24. У Австрии есть одна потеря («Аустрия»), у них в игре 4 клуба из 5. Вся борьба еще впереди.

Таблица коэффициентов УЕФА 2022

(влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Boss
      Boss, 11.08.2021 06:46
    +1
    Этот надо так было подставить Украину?
    Я про Ворсклу и Колос.
    Россия на 8 месте мы на 11.
    И это все из-за наших колхоз-клубов.
    Я вот не понимаю, ну зачем пыжется - тыжется чтоб пробиться в зону еврокубков, не усилится и бездарно слиться.
    Нужно нашей федерации жёсткие санкции ввести по отношения к таким клубом как Ворскла и Колос.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности