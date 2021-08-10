ЛЕОНЕНКО: «Интересно, кого Ребров возьмет помощниками. Вероятно, испанцев»

Лучший футболист Украины 1992-1994 годов, а ныне эпатажный эксперт Виктор Леоненко выразил Sport.ua свое мнение относительно возможного назначения Сергея Реброва на пост наставника национальной сборной Украины по футболу.

«Готов только поддержать Реброва и пожелать ему удачи, - говорит Виктор Евгеньевич. - Ведь кто, если не он? Но Павелко пока молчит. Получится ли у Сергея? Легко точно не будет, поскольку после удачного выступления на Евро требования будут очень высоки. Хотя в том удачном выступлении и больше везения в виде бездумного поступка шведа, который сломал Беседина, футболистам однако надо доказывать неслучайность того попадания в четвертьфинал. А на это, поверьте, способен далеко не каждый.

Исполком с вопросом о назначении Реброва перенесли на 12 августа. А куда спешить? Скоро играть, а мы еще думаем. Интересно, сам Ребров знает, что его назначают? Но, наверное, знает, но не может договориться с руководством «Аль-Айна».

Также мне интересно, кого Сергей возьмет помощниками. Вероятно, испанцев. Но я бы брал своих. У нас есть хорошие специалисты, но их почему-то не уважают».

Напомним, что Андрей Шевченко покинул пост наставника сборной 1 августа. Андрей Николаевич возглавлял команду с 2016 года, выиграл с ней лигу В Лиги наций и вывел в четвертьфинал Евро-2020. Отборочную кампанию мундиаля-2022 сборная Украины начала с ничьих с французами, финнами и казахстанцами.