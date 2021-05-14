Динамо выиграло Кубок, Миколенко получил травму, Шаран покинул Александрию

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 13 мая.

1A. Бой в Тернополе, слезы Миколенко и развязка в овертайме. Динамо взяло Кубок

Киевляне вырвали победу у «Зари» в финальном поединке Кубка Украины

1B. На 3 больше. Динамо оторвалось от Шахтера по трофеям в независимой Украине

У киевлян суммарно стало 38 титулов, на три больше, чем у главного конкурента

2A. Ушиб или перелом? Уже известно, насколько серьезная травма у Миколенко

Предварительный диагноз – ушиб, и Виталий избежал перелома руки

2B. Перелом руки? Миколенко получил травму в матче с Зарей

Защитник киевского «Динамо» в слезах покинул поле. Он рискует пропустить Евро-2020

3A. Мирча ЛУЧЕСКУ: «У всех горели глаза, поэтому я не проводил замен»

Главный тренер «Динамо» оценил победу над «Зарей» в финале Кубка Украины

3B. Останется ли Луческу в Динамо? Что ответил журналистам сам Мирча

Румынский наставник киевлян виртуозно ушел от прямого ответа на вопрос

3С. ФОТО. Шевченко на вертолете отправился на финал Кубка Украины

Наставник сборной посетит главную игру

4. ОФИЦИАЛЬНО: Шаран покинул пост главного тренера Александрии

Подготовку к новому сезону клуб начнет с новым наставником

5A. Перестрелка в Манчестере. Ливерпуль оказался сильнее МЮ на Олд Траффорд

Подопечные Клоппа все еще надеются на попадание в Лигу чемпионов

5B. Боруссия Дортмунд – обладатель Кубка Германии 2020/21!

В финальном поединке команда Эдина Терзича обыграла РБ «Лейпциг»

6A. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер? Мы вам все скажем»

Наставник «Сассуоло» – о своем будущем

6B. С Де Дзерби в Шахтер приедет бразильский центрбек Сассуоло

25-летний Марлон Сантос ранее был на контракте в «Барселоне»

7. СМИ: Ребров хочет повышения зарплаты в Ференцвароше

Клуб уже ищет замену украинскому тренеру

8. Свитолина уверенно разобралась с Мугурусой и вышла в четвертьфинал в Риме

В следующем раунде украинка сразится против Иги Свёнтек из Польши

9. ЖИТНИК: «Играл за Россию, но Украина и Киев всегда будут самыми родными»

Легендарный хоккеист — о двух проигранных финалах Кубка Стэнли, выборе в пользу России и Соколе

10. Вдогонку Каштру. Его вина в кризисе Шахтера – лишь на треть

Обозреватель Sport.ua итожит выступления «горняков» в закончившемся сезоне