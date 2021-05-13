Вдогонку Каштру. Его вина в кризисе Шахтера – лишь на треть

Ни одного трофея в только что закончившемся сезоне – таков математический итог выступления «горняков». «Лирический» итог будет еще хуже: если в первом круге, до зимней паузы, у подопечных Каштру хотя бы моментами просматривалась игра, то в весенней ее части игры напрочь не было. Уже бывший наставник «оранжево-черных», покинувший команду после игры с «Ингульцом», за два сезона сумел завоевать лишь один титул. Это очень мало для команды, которая, по расхожему мнению, на пару голов выше всех своих оппонентов по внутренней арене. Визуально складывалось впечатление, что португалец во втором круге просто не совладал со своей ношей. Довольно тяжелой, понятное дело, но вполне сносной. Однако проблемы «Шахтера» в сезоне 2020/2021 – это не только Каштру. Коль мы вспомнили о математике, то, на мой взгляд, вина Луиша Мануэла Рибейру за провал – где-то в районе тридцати процентов. Остальные семьдесят – это просчеты менеджмента, самоустранение первого лица клуба и недоработки игроков. Чтобы не быть голословным, давайте «перешерстим» весь прошлый сезон уже экс-чемпионов страны.

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Причины постоянной головной боли донецкой команды нужно искать в летнем межсезонье. После рекордного чемпионства (отрыв от второго «Динамо» достиг в минувшем чемпионате 23 очка) и выхода «Шахтера» в полуфинал Лиги Европы, команда получила всего несколько дней отдыха перед новым сезоном. 17 августа 2020 года «горняки» сыграли памятный матч против «Интера», а уже 21 августа провели стартовый тур УПЛ против «Колоса». Это была явная, губительная ошибка клубного офиса: матч против «Колоса» нужно было смещать минимум на неделю, чтобы команда хоть как-то отошла от прошлого сезона и настроилась на новый. Практически все участники еврокубковых «пулек» сдвинули на позже свой старт в чемпионатах, а вот в «Шахтере» подумали, что и так сойдет. Мол, запаса прочности хватит. Не хватило.

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Уже по игре против «Колоса» было видно, что «Шахтер» не в тонусе. Собственно, по-другому и быть не могло: ни физических кондиций, ни особенно эмоциональных не хватало. Как не хватало и новой, свежей крови. И это тоже просчет явно не Каштру. А сами знаете кого. Была надежда на то, что команда раскочегарит по ходу сезона. Но ожидания оказались тщетными. Второй и третий туры – потеря очков: две ничьи – с «Зарей» и «Львовом». Чуть позже – ничьи с «Десной», «Ворсклой» и «Александрией». Ситуацию немного выправила победа над «Динамо» – 3:0 и ничья в последнем туре первого круга динамовцев с «Колосом». В итоге зимовать «Шахтер» ушел на втором месте с отставанием от киевлян всего на одно очко.

Это отставание не казалось непреодолимой преградой. Более того, очный матч против «Динамо» и выход в евровесну из «группы смерти» давали надежду на то, что «Шахтер» во втором круге преобразится. Но этого не случилось.

Были допущены серьезные ошибки во время зимнего сбора. Команда последней из УПЛ вышла из отпуска, провела мало спаррингов. Каштру пытался «отзеркалить» прошлогоднее межсезонье, когда так же мало играли и еще меньше бегали, а больше работали с мячом. Но этот трюк не прошел. После зимних каникул футболисты вышли из отпуска все равно разобранными. К тому же, «захандрили» некоторые бразильцы. В частности, Тайсон, прилично опоздавший на турецкий сбор. Тут бы Каштру взять да поставить смутьяна на место, но португалец выбрал другой путь: сделал вид, что ничего не произошло. И эта оплошность 59-летнего тренера стала в итоге фатальной: отношения с Тайсоном разладились навсегда, да и другие бразильцы ощущали, что тренер явно попустил «удила».

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Ситуация была пущена на самотек и клубным руководством. «Шахтер» не усилился, хотя в команде давно назрела смена поколений. Коронавирус, скосивший полкоманды осенью, накануне выездного матча ЛЧ против «Реала», дал возможность Каштру использовать в основе молодежь. Поначалу это принесло свои плоды. Но молодость оказалась нестабильной. А опыт в лице Тайсона, Мораеса, Марлоса и компании не особо помог. Очень нужны были трансферы. Но их почему-то не оказалось. За команду сыграли лишь три новичка (по сравнению с предыдущим сезоном), которых таковыми можно называть лишь условно.

Появились в команде в сезоне 2020/2021: Корниенко (9 сыгранных матчей: данные по итогам 23-го тура, после которого «Шахтер» де-юре стал экс-чемпионом), Судаков (7), Вьюнник (2). Никто из этой троицы существенного влияния на игру команды не внес. Мог стать «прогрессом года» Корниенко, который очень резво начал, но после тяжелой травмы, полученной в игре против «Динамо», а затем перенесенного коронавируса, Виктор выбыл из основы.

Тем не менее, второй круг, в принципе, мог стать прорывом и ренессансом «Шахтера»: команда наконец-то полноценно отдохнула, вернулся в строй Исмаили, Коноплянка на сборах был лучшим.

Но уже в стартовом матче второй части сезона – против «Колоса» – «Шахтер» неприятно удивил беззубостью в атаке и стерильным владением мячом. Тогда казалось, что Каштру, как и в прошлом сезоне, делает ставку на то, чтобы команда набирала форму от матча к матчу. Но этого не произошло.

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После вымученной победы над «Рухом» последовало поражение от «Зари». Затем снова вымученная победа – над «Олимпиком». После уверенного разгрома «Десны» – 4:0 и феерии Соломона и Тете – казалось, что «Шахтер» вернулся. Но только казалось. Необъяснимое поражение от «Львова» - и уже семь очков отставание от «Динамо». В очном матче против «Динамо» «Шахтер» мог немного исправить ситуацию, но проиграл, нанеся всего один удар в створ ворот. После поражения от «Александрии» отставание горняков от «Динамо» достигло уже 13 очков. Нечто подобное последний раз наблюдалось в сезоне 2008/2009, когда итоговый отрыв первого «Динамо» от второго «Шахтера» составил 15 очков. Но тогда, как мы помним, «горняки» выиграли Кубок УЕФА. В этот раз на путь на евроарене был бесславно завершен в 1/8 финала, в противостоянии с командой бывшего «рулевого» дончан Фонсеки. А довершением безрадостной картины стал вылет «горняков» из Кубка Украины от перволигового «Агробизнеса».

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Осознавал ли Каштру, что все идет под откос? Естественно. Но, понимая, что команда нуждается в лечении, причем вплоть до хирургического вмешательства, тренер ограничился «горчичниками». По большому счету, он лишь констатировал проблемы, но не решал их. В пользу тренера можно принять аргументы относительно травм и болезней ведущих игроков: Исмаили (повторно), Корниенко (то же самое), Коноплянка (хронически), Степаненко, Патрик, Кривцов, Мораес, Матвиенко, Хочолава, потеря Тайсона и Коваленко – это правда весомый минус. Но, вместе с тем нужно признать, что Луческу в подобной ситуации сумел перепрофилировать своих подопечных, а Каштру – нет.

Отдельная тема – потеря Коваленко. Опять-таки, это не «косяк» Каштру, это явный просчет клубного менеджмента. Там почему-то уверовали, что кандидатов на замену Виктора в центре поля – пруд пруди. По факту вышел пшик.

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Очевидным также есть факт, что ветераны команды уже не являлись определяющими относительно ведения игры. Если бы их вовремя и равноценно заменила молодежь, проблему бы удалось хотя бы скрыть. Но замены не произошло.

В прошлом сезоне Мораес стал лидером и по числу проведенных матчей – 27 из 32-х, и по числу забитых мячей – 20-ть. В нынешнем сезоне на счету Жуниора – 17 матчей и 6 мячей в УПЛ (опять-таки, по состоянию после 23 тура). Да, были проблемы со здоровьем, личного характера (смерть близких), но объективно картина выглядит так: очень сложно ожидать от футболиста в 34 года тотальной стабильности. Тем более, что ни замены, ни подмены ему попросту не было.

В этой связи показатели Марлоса и Тайсона не выпадают из общего контекста. В прошлом сезоне: Марлос: 24 матча, 13 голов; в нынешнем: 19/2. Тайсон в прошлом сезоне: 25/10, в нынешнем – 15/2. Особенно нужно отметить роль экс-капитана в ухудшении и результатов команды, и морального климата. Тайсон мог уйти из «Шахтера» на высокой ноте, но ушел через черный ход.

Собственно, показатели и других стержневых игроков основы в нынешнем сезоне не блистали, но такого разительного провала, как у Тайсона и Марлоса, все же не было:

Матвиенко: 18/1 (здесь и дальше данные после 23 туров) против 26/1 в прошлом сезоне.

Алан Патрик: 18/4 против 25/4.

Степаненко: 16/0 против 24/1.

Кривцов: 10/1 против 23/2.

Маркос Антонио: 21/2 против 20/2.

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Показательно, что в нынешнем сезоне лишь 13 футболистов сыграли больше половины матчей (14 и больше), тогда как из 16-ти игроков, также имеющих игровое время, никто не сыграл больше 11 матчей. Стало быть, основная нагрузка выпала именно на тех 13-ти, которым нет альтернативы. Их нужно было бы обязательно «разбавлять» - либо молодыми, либо новичками. Но первые не «выстрелили», вторых попросту не было.

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Теперь о молодежи. Больше всего матчей за «Шахтер» в нынешнем сезоне провел Тете: 21 игру. У Додо, Соломона и Маркоса Антонио – по 20-ть. В принципе, эти футболисты зарекомендовали себя и в прошлом сезоне. У Тете было 26 матчей, Додо – 23, Антонио – 21, Соломона – 20-ть. То есть, их уже нельзя считать новичками. Тем не менее, они новыми лидерами команды не стали. К тому же, результативность некоторых игроков и их роль в игре в нынешнем сезоне уменьшилась. Показателен в этой связи регресс Тете: в прошлом сезоне забил 8 голов, в нынешнем – 4. А вот Соломон прогрессировал: 8 голов, а в прошлом сезоне было 3. Получается, из «не ветеранов» прибавил в игре только один футболист – Соломон. Остальные либо на прежнем уровне, либо этот уровень существенно снизился.

Есть ли вина Каштру в таком положении вещей? Безусловно. И прямая, и косвенная. Однако, если бы у тренера был больший – и по качеству, и по количеству выбор, возможно, такого регресса и удалось избежать.

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Несмотря на расхожее мнение о вовлечение в игру «Шахтера» все больше молодых игроков, в нынешнем сезоне (по сравнению с предыдущим) место в основе завоевал лишь Трубин: в прошлом сезоне он провел 7 матчей, в нынешнем – 18. Подобной прытью сейчас никто не может похвастаться. Ну, разве что, Фернандо: 14 матчей после 23 туров, в прошлом сезоне было всего девять, хотя игроком основы бразилец все равно не стал. У Бондаря - 11 матчей, и было 11-ть. У Витао – 8 сейчас против 4 в прошлом чемпионате. Но тоже рано говорить о его прочном месте в основе.

На выходе имеем следующее: ветераны явно сдали, те, кто должен был их заменить, не заменил, а с «последнего поколения» претензии на место в основе заявил лишь Трубин. Каштру, может, и рад был проводить существенную ротацию, но выбирать толком не было из кого.

Итог: провал «Шахтера» в нынешнем сезоне отчасти предопределило отсутствие полноценного отдыха прошлым летом. Команда не успела перезарядить батарейки. К тому же, не была проведена ни смена поколений, ни хотя бы косметический ремонт по усилению состава. Тем не менее, первый круг УПЛ и осеннюю часть еврокубков «Шахтер» закончил более-менее достойно. Определяющим с точки зрения кризиса стало зимнее межсезонье. После сборов в Турции команда подошла к официальным матчам полностью разбалансированной. Подвел Тайсон. Явно сдали Мораес и Марлос. Тете, Додо, Маркос, Майкон заменить лидеров не смогли. Прогресс лишь у Соломона. Команда регулярно теряла очки там, где раньше брала с закрытыми глазами. Стерильное владение мячом, без создания опасных моментов. Команда, как ни парадоксально, в целом не стала больше пропускать, но она стала явно меньше забивать. Почему не купили хотя бы одного форварда, на замену/подмену Жуниору??? Много травм. Мало мысли.

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Может быть, Каштру мог бы после полноценного летнего сбора и активной трансферной политики перезапустить проект под названием «Шахтер»: вина тренера в провальном сезоне, безусловно, есть, но она не определяющая. Но так получается, что именно его обозначили в качестве главного стрелочника. Потому что именно с ним не продлили контракт. Остальные остались на своих местах.

Поэтому мы уже никогда не узнаем, какой бы «Шахтер» построил Луиш Каштру на третий год своего пребывания в Украине. Далее этот крест будет нести, по всей видимости, Де Дзерби.