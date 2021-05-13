ОФИЦИАЛЬНО: Шаран покинул пост главного тренера Александрии

Руководство «Александрии» и 49-летний главный тренер футбольного клуба Владимир Шаран приняли решение о завершении сотрудничества.

Шаран возглавлял «Александрию» с января 2010 года по декабрь 2011 года и с 2013 года до сегодняшнего дня. За это время он дважды вывел «Александрию» с первого места в Первой лиге в Премьер-лигу.

В сезоне 2016/2017 команда Шарана заняла шестое место в УПЛ и впервые в истории получила право выступать в еврокубках. В третьем квалификационном раунде Лиги Европы летом 2017 года «Александрия» прошла румынскую «Астру», а во втором выбыла из соревнований после поединка с белорусским БАТЭ.

По итогам сезона 2018/2019 команда Шарана впервые заняла третье место в УПЛ, в сезоне 2019/20 выступала в групповом раунде Лиги Европы. Сезон 2020/2021 команда завершила на 9 строчке турнирной таблицы УПЛ.

«За время нашего сотрудничества команда завоевала бронзовые награды чемпионата, выступала в Лиге Европы. Это были лучшие времена для нас. Мы выступали очень пристойно. В поединках с грандами не просто не проигрывали, но и могли побеждать. Это было время большого успеха для нашего футбольного клуба. Но, конечно, наряду с победами бывают и спады, и поражения. Лично для меня очень обидно, что этот год мы закончили чемпионат Премьер-лиги не на том месте, на котором хотелось бы. Но это футбол. Надеюсь, что в дальнейшем футбольный клуб будет достигать хороших результатов. Сейчас и для меня лично, и для тренерского штаба нужен перерыв. Было очень тяжело психологически. Я очень благодарен всем работникам и лично Сергею Кузьменко за сотрудничество. Я говорю «до свидания», я не говорю «прощайте», — отметил Шаран.

Подготовку к следующему сезону «Александрия» начнет с новым главным тренером. О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже.