ОФИЦИАЛЬНО: Шаран покинул пост главного тренера Александрии

Подготовку к новому сезону клуб начнет с новым наставником

  • 13.05.2021 16:37
  • 1751 просмотр
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Шаран покинул пост главного тренера Александрии
© ФК Александрия. Сергей Кузьменко и Владимир Шаран

Руководство «Александрии» и 49-летний главный тренер футбольного клуба Владимир Шаран приняли решение о завершении сотрудничества.

Шаран возглавлял «Александрию» с января 2010 года по декабрь 2011 года и с 2013 года до сегодняшнего дня. За это время он дважды вывел «Александрию» с первого места в Первой лиге в Премьер-лигу.

В сезоне 2016/2017 команда Шарана заняла шестое место в УПЛ и впервые в истории получила право выступать в еврокубках. В третьем квалификационном раунде Лиги Европы летом 2017 года «Александрия» прошла румынскую «Астру», а во втором выбыла из соревнований после поединка с белорусским БАТЭ.

По итогам сезона 2018/2019 команда Шарана впервые заняла третье место в УПЛ, в сезоне 2019/20 выступала в групповом раунде Лиги Европы. Сезон 2020/2021 команда завершила на 9 строчке турнирной таблицы УПЛ.

«За время нашего сотрудничества команда завоевала бронзовые награды чемпионата, выступала в Лиге Европы. Это были лучшие времена для нас. Мы выступали очень пристойно. В поединках с грандами не просто не проигрывали, но и могли побеждать. Это было время большого успеха для нашего футбольного клуба. Но, конечно, наряду с победами бывают и спады, и поражения. Лично для меня очень обидно, что этот год мы закончили чемпионат Премьер-лиги не на том месте, на котором хотелось бы. Но это футбол. Надеюсь, что в дальнейшем футбольный клуб будет достигать хороших результатов. Сейчас и для меня лично, и для тренерского штаба нужен перерыв. Было очень тяжело психологически. Я очень благодарен всем работникам и лично Сергею Кузьменко за сотрудничество. Я говорю «до свидания», я не говорю «прощайте», — отметил Шаран.

Подготовку к следующему сезону «Александрия» начнет с новым главным тренером. О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже.

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Источник — ФК Александрия

(3 голоса)

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Комментарии
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 13.05.2021 17:01
    0
    BekXan, 13.05.2021 16:53
    Решение правильное ,это нада было сделать ещё в прошлом году.Шаран хороший тренер но видно было что команда топчется на месте.Но тренер это часть проблемы основа проблемы финансы.
    На місці?))) Тепер буде боротись за виживання... Не все так просто і легко....
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    KARABAS55
      KARABAS55, 13.05.2021 16:58
    0
    Чем им Шаран не угодил. Он Александрию который год держал в кулаке. Да, звёзд с неба не хватали, но так и покупок игроков вообще не было, только на выход. У меня сомнения, что после Шарана, кто-то сможет дать тот результат, который он давал. Время покажет....
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    vruthiy-112
    online
      vruthiy-112, 13.05.2021 16:53
    0
    Нічого страшного, потрібна перезарядка.!!!
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 13.05.2021 16:53
    -1
    Решение правильное ,это нада было сделать ещё в прошлом году.Шаран хороший тренер но видно было что команда топчется на месте.Но тренер это часть проблемы основа проблемы финансы.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 13.05.2021 16:48
    +1
    Очень и очень зря, они ещё пожалеет об этом.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 13.05.2021 16:48
    +1
    Очень и очень зря, они ещё пожалеет об этом.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 13.05.2021 17:01
    0
    BekXan, 13.05.2021 16:53
    Решение правильное ,это нада было сделать ещё в прошлом году.Шаран хороший тренер но видно было что команда топчется на месте.Но тренер это часть проблемы основа проблемы финансы.
    На місці?))) Тепер буде боротись за виживання... Не все так просто і легко....
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 13.05.2021 16:58
    0
    Чем им Шаран не угодил. Он Александрию который год держал в кулаке. Да, звёзд с неба не хватали, но так и покупок игроков вообще не было, только на выход. У меня сомнения, что после Шарана, кто-то сможет дать тот результат, который он давал. Время покажет....
    Ссылка
    vruthiy-112
    online
      vruthiy-112, 13.05.2021 16:53
    0
    Нічого страшного, потрібна перезарядка.!!!
    Ссылка
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