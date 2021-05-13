С Де Дзерби в Шахтер приедет бразильский центрбек Сассуоло

Руководство «Шахтера» завершает процесс оформления договора с главным тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, который должен будет возглавить донецкую команду со следующего сезона.

Контракт Де Дзерби с «горняками» будет рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон, либо же на три года. Оклад наставника составит 2,5 миллиона евро. Также в договоре будут прописаны бонусы.

Вместе с Де Дзерби в «Шахтер», вероятно, приедут несколько игроков «Сассуоло». Ныне наиболее очевидным трансфером для «горняков» является 25-летний центральный защитник Марлон. Итальянский клуб был готов продать его минувшим летом в «Фулхэм» за 15 миллионов евро, но в последний момент сделка сорвалась.

Контракт Марлона с «Сассуоло» рассчитан до лета 2023 года. Оценочная стоимость защитника на Transfermarkt составляет 6,5 миллионов евро. В итальянский клуб бек перебрался три года назад из «Барселоны», где не смог заиграть после переезда в Европу из «Флуминенсе».

В текущем розыгрыше Серии А на счету Марлона 24 поединка.