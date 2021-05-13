С Де Дзерби в Шахтер приедет бразильский центрбек Сассуоло

25-летний Марлон Сантос ранее был на контракте в «Барселоне»

  • 13.05.2021 16:16
  • 3359 просмотров
  • 7 комментариев
С Де Дзерби в Шахтер приедет бразильский центрбек Сассуоло
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

Руководство «Шахтера» завершает процесс оформления договора с главным тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, который должен будет возглавить донецкую команду со следующего сезона.

Контракт Де Дзерби с «горняками» будет рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон, либо же на три года. Оклад наставника составит 2,5 миллиона евро. Также в договоре будут прописаны бонусы.

Вместе с Де Дзерби в «Шахтер», вероятно, приедут несколько игроков «Сассуоло». Ныне наиболее очевидным трансфером для «горняков» является 25-летний центральный защитник Марлон. Итальянский клуб был готов продать его минувшим летом в «Фулхэм» за 15 миллионов евро, но в последний момент сделка сорвалась.

Контракт Марлона с «Сассуоло» рассчитан до лета 2023 года. Оценочная стоимость защитника на Transfermarkt составляет 6,5 миллионов евро. В итальянский клуб бек перебрался три года назад из «Барселоны», где не смог заиграть после переезда в Европу из «Флуминенсе».

В текущем розыгрыше Серии А на счету Марлона 24 поединка.

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Источник — Сайт Альфредо Педуллы

(9 голосов)

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Комментарии
    Nevershot
    online
      Nevershot, 13.05.2021 16:53
    0
    ZAKARPATFAN, 13.05.2021 16:30
    Хороший, как раз Бондарь на полгода выпал. Но нам надо на место Тайсона ещё когото из Сассуоло. Бога или Джуричич подойдут. Ну и напа надо.
    Попробывал бы ты аутист тупорылый написать что он плохой - тебя бы рыжий не клозеты заставил чистить ему в ландоне а канализацию всю с аквалангом
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 13.05.2021 16:51
    0
    ZAKARPATFAN, 13.05.2021 16:48
    Интересно как с лимитом будут дела и кто будет теми 4ма украинцами. Наверное Трубин, Матвиенко, Степаненко, а кто четвёртый? Марлоса навряд ли будет ставить итальянец. Медленный он уже и не идёт в обводку. Корниенко? Выиграет ли он конкуренцию у Исмаили? Мораес может быть, но то когда травму залечит. Но хотелось бы нового напа, вряд-ли Мораес уже будет прогресировать. В прошлом году забил 20 голов только в чемпе, а в этом может 5-6
    Кривцов-?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 13.05.2021 16:48
    -3
    Интересно как с лимитом будут дела и кто будет теми 4ма украинцами. Наверное Трубин, Матвиенко, Степаненко, а кто четвёртый? Марлоса навряд ли будет ставить итальянец. Медленный он уже и не идёт в обводку. Корниенко? Выиграет ли он конкуренцию у Исмаили? Мораес может быть, но то когда травму залечит. Но хотелось бы нового напа, вряд-ли Мораес уже будет прогресировать. В прошлом году забил 20 голов только в чемпе, а в этом может 5-6
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 13.05.2021 16:39
    0
    Де Дзерби разгонит половину бразильцев. Они давно не соответствуют уровню команды.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 13.05.2021 16:31
    -2
    ZAKARPATFAN, 13.05.2021 16:30
    Хороший, как раз Бондарь на полгода выпал. Но нам надо на место Тайсона ещё когото из Сассуоло. Бога или Джуричич подойдут. Ну и напа надо.
    +
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 13.05.2021 16:30
    0
    Хороший, как раз Бондарь на полгода выпал. Но нам надо на место Тайсона ещё когото из Сассуоло. Бога или Джуричич подойдут. Ну и напа надо.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 13.05.2021 16:21
    +2
    Это радует, толковый игрок.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 13.05.2021 16:21
    +2
    Это радует, толковый игрок.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 13.05.2021 16:53
    0
    ZAKARPATFAN, 13.05.2021 16:30
    Хороший, как раз Бондарь на полгода выпал. Но нам надо на место Тайсона ещё когото из Сассуоло. Бога или Джуричич подойдут. Ну и напа надо.
    Попробывал бы ты аутист тупорылый написать что он плохой - тебя бы рыжий не клозеты заставил чистить ему в ландоне а канализацию всю с аквалангом
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 13.05.2021 16:51
    0
    ZAKARPATFAN, 13.05.2021 16:48
    Интересно как с лимитом будут дела и кто будет теми 4ма украинцами. Наверное Трубин, Матвиенко, Степаненко, а кто четвёртый? Марлоса навряд ли будет ставить итальянец. Медленный он уже и не идёт в обводку. Корниенко? Выиграет ли он конкуренцию у Исмаили? Мораес может быть, но то когда травму залечит. Но хотелось бы нового напа, вряд-ли Мораес уже будет прогресировать. В прошлом году забил 20 голов только в чемпе, а в этом может 5-6
    Кривцов-?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 13.05.2021 16:39
    0
    Де Дзерби разгонит половину бразильцев. Они давно не соответствуют уровню команды.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 13.05.2021 16:30
    0
    Хороший, как раз Бондарь на полгода выпал. Но нам надо на место Тайсона ещё когото из Сассуоло. Бога или Джуричич подойдут. Ну и напа надо.
    Ссылка
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