Боруссия Дортмунд – обладатель Кубка Германии-2020/21!

Кубок Германии является достаточно долгоиграющим турниром по схеме своего розыгрыша, так как даже команды из немецкой Бундеслиги стартуют в нем со стадии 1/32 финала. Очевидно, что на столь долгом пути без сенсационных вылетов обойтись достаточно сложно. К примеру, мюнхенская «Бавария», триумфатор этого состязания в прошлом сезоне, оступилась уже во втором раунде клубу «Хольштайн Киль» (3:2), который дошел непосредственно до полуфинала, где с треском провалился в игре против дортмундской «Боруссии» (0:5) – одного из участников решающего поединка на легендарном «Олимпиаштадионе» в Берлине.



Параллельным курсом двигался РБ «Лейпциг», который лишь за шаг до финала столкнулся с серьезными трудностями в овертайме против бременского «Вердера» (2:1), однако все равно сумел попасть в финальный матч. Особенным этот день был для наставника «Красных быков» Юлиана Нагельсманна, так как это была последняя возможность для него завоевать хоть какой-нибудь трофей с нынешним клубом, незадолго до ухода в мюнхенскую «Баварию».



Забавным совпадением было то, что для главного тренера Дортмунда Эдина Терзича это также была по сути последняя возможность добиться успеха во главе «Боруссии», ведь со следующего сезона его заменит Люсьен Фавр. Стало быть, «шмелям» также было необходимо стремиться к победе, а свой путь к ней они начали прокладывать уже со старта поединка. На пятой минуте отбор от Ройса в центре поля начал контратаку номинальных гостей, которую завершил удар Санчо с левого фланга штрафной под дальнюю штангу!



«Красные быки» так и не смогли придумать подходов к чужим воротам в своих атаках, поэтому в середине первого тайма получили второй мяч, после очередной ошибки в контроле у центральной линии. Хван потерял, Ройс ускорил Холанда, а Эрлинг на гигантских шагах ушел от Упамекано в правый фланг штрафной, откуда пробил под дальнюю штангу.



Нагельсманн не сумел перенастроить своих футболистов в срочном порядке, поэтому первый тайм «Лейпциг» завершал при счете 0:3 на табло. Дауд запустил Ройса в ситуацию 2-в-1 против чужого голкипера, вместе с Санчо, который затем и получит возможность пробить по пустым воротам, после передачи опытного капитана. После такого шока на вторую половину могли появиться мысли и не выходить у РБ, однако Кубок Германии явно не тот турнир, где команды опускают руки заранее.



У «Лейпцига» было колоссальное количество возможностей не только сравнять счет, но и выйти вперед в настолько сложной ситуации, но пока Нкунку и Форсберг обстреливали каркас ворота соперников, а остальные партнеры лишь немного тревожили Бюрки, время неумолимо подходило к своему концу. Дортмунд исключительно огрызался на контратаках, но в условиях активизировавшихся оппонентов не спешил ставить окончательную точку.



Ситуация накалилась, когда на 72-й минуте мощный удар Ольмо в левый верхний угол из полукруга у чужой штрафной позволил «Красным быкам» отыграть хотя бы один мяч, а остальные два пропущенных гола стали казаться не такой уж неприступной величиной. И все же, номинальным хозяевам стоило заботиться о своей реализации голевых моментов раньше, так как Холанд в контратаке на 88-й минуте достаточно комичным способом приговорил их к окончательному поражению.



Таким образом, дортмундская «Боруссия» сумела завоевать Кубок Германии образца сезона-2020/21, а РБ «Лейпциг» останется без трофеев в подходящей к своему завершению кампании.

Кубок Германии. Финал.

«РБ Лейпциг» – «Боруссия Д» - 1:4



Ольмо, 72 – Санчо, 5, 45+1, Холанд, 28, 88



Упамекано, 45+1, Ольмо, 81 – Джан, 15, Беллингэм, 26, Дауд, 50, Санчо, 81, Хуммельс, 90

«РБ Лейпциг»: Гулачи – Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн, Мукиэле (Лаймер, 62) – Забитцер, Кампль (Форсберг, 62) – Ольмо, Айдара (Хенрихс, 70) – Хван (Нкунку, 46), Серлот (Поульсен, 46).

«Боруссия Д»: Бюрки – Геррейру, Хуммельс, Аканжи, Пищек – Дауд (Дилейни, 73), Беллингэм (Азар, 46), Джан – Санчо (Менье, 89), Ройс (Брандт, 90+2) – Холанд (Рейна, 90+2).

Арбитр: Феликс Брых (Мюнхен, Германия).

Стадион: «Олимпийский стадион» (Берлин, Германия).



Удары (в створ): 22 (3) – 10 (4)

Угловые: 4 – 7

Оффсайды: 1 – 2.

РБ ЛЕЙПЦИГ-БОРУССИЯ Д.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C