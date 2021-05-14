Лейпциг — Боруссия Дортмунд — 1:4. Видео голов и обзор матча

В финале Кубка Германии дортмундская «Боруссия» разгромила «Лейпциг» со счетом 4:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд — 1:4
Голы: Ольмо, 71 — Санчо, 5, 45, Холанд, 28, 87
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Дани Олмо (РБ Лейпциг).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Боруссия Д).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Боруссия Д).
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Источник — YouTube
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