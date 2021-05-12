В четверг, 13-го мая, состоится поединок финального поединка Кубка Германии, в котором сразятся «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия Д». Матч пройдет в Берлине (Германия), на поле стадиона «Олимпийский стадион», начало в 21:45.

Аккурат на прошлых выходных эти две команды встречались между собой в рамках Бундеслиги. Победа тогда осталась за подопечными Эдина Терзича (3:2), а коллектив Юлиана Нагельсманна досрочно завершил неудачей чемпионскую гонку против мюнхенской «Баварии». Теперь же, «Красные быки» могут остаться без еще одного трофея в сезоне, если проиграют «шмелям» на поле главной спортивной арены страны. Очевидно, что Нагельсманн хочет победить в Кубке Германии, перед переходом в «Баварию», но и у хорватского специалиста подобной возможности побороться за крупную победу в ближайшее время как-то не предвидится.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Боруссия Д».