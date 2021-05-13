РБ Лейпциг
0 : 0
Боруссия Д
13.05.2021 21:45

РБ Лейпциг – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии

Последняя возможность взять трофей с нынешним клубом для обоих наставников

  • 13.05.2021 01:52
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РБ Лейпциг – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В решающем поединке в битве за Кубок Германии на поле берлинского «Олимпиаштадиона» сыграют РБ «Лейпциг» и дортмундская Боруссия, которые как раз на прошлых выходных проводили свой предыдущий очный поединок, завершившийся победой «шмелей» со счетом 3:2.

РБ «Лейпциг»

Именно в рамках 32-го тура национального первенства «Красные быки» окончательно оказались вне чемпионской гонки против мюнхенской «Баварии», благодаря чему «Рекордмайстер» в очередной раз успешно защитил свой титул. Все мы прекрасно осознаем, что клуб из Лейпцига уже совсем в скором времени станет совершенно иным, так как уход с поста главного тренера Юлиана Нагельсманна, в силу подписанного предварительного контракта со все той же «Баварией», попросту неизбежен.

Вместе с молодым немецким специалистом, уйдет и целая эпоха в развитии коллектива, который продолжает писать все новые страницы в своей истории. Уже второй год кряду РБ «Лейпциг» завершает сезон на «серебряной» позиции, поэтому можно констатировать, что Нагельсманн с этим коллективом уперся в некий потолок. Однако, совершенно иной проблемой для 33-летнего наставника является факт отсутствия трофеев в его непродолжительной биографии в данной должности. Последний шанс оставить подпись в музее клуба золотыми буквами.

«Боруссия» Д

Примечательно, что у команды из Дортмунда предстоящий поединок также станет особенным для нынешнего наставника – Эдина Терзича, у которого в карьере есть внушительный опыт работы в штабах различных специалистов вроде Славена Билича и Люсьена Фавра, однако собственных крупных успехов он все еще не достигал. Очевидно, что противостояние 38-летнего специалиста с достаточно молодым оппонентом должно получиться высококлассным в плане тактических задумок, а также достаточно эмоциональным.

Добавим сюда также тот момент, что «шмели» все еще не уверенны в своей еврокубковой судьбе на следующий сезон. И если с квалификацией на международную арену у них проблем не может возникнуть, то вот каким именно по рангу будет это состязание – большой вопрос. Если бы не регулярные осечки франкфуртского «Айнтрахта», то «Боруссии» бы вряд удалось обогнать «орлов» в турнирной таблице. И все же, определенные хронические проблемы у команды все еще никуда не делись, поэтому в финале Кубка им придется переступать еще и через себя.

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Боруссия» Д, и завершилась победой «шмелей» со счетом 3:2.

«Боруссия» Дортмунд в последних пяти поединках неизменно побеждала своих соперников, но при этом пропускала в среднем за игру по одному мячу.

С момента своего выхода в Бундеслигу, РБ «Лейпциг» далеко не самым лучшим образом проводит гостевые поединки против Дортмунда (одна победа из пяти матчей), но большинство этих встреч неизменно завершалось водопадом голов.

Ориентировочные составы

РБ «Лейпциг»: Гулачи – Орбан, Упамекано, Конате – Кампль – Айдара, Забитцер, Ольмо, Мукиэле – Поульсен, Серлот.

«Боруссия» Д: Бюрки – Геррейру, Аканжи, Хуммельс, Пищек – Джан, Беллингэм – Санчо, Ройс, Рейна – Азар.

Прогноз на матч

Мы считаем, что мотивация РБ «Лейпциг» добывать победу, в условиях уходящего с поста главного тренера наставника, будет выше, чем у соперников, к тому же, это повлияет исключительно положительным образом на привычную для команд результативность. В таких условиях, ставка «РБ Лейпциг победит и ТБ 2.5» за 3,80 от Favbet выглядит очень неплохим предложением.

13 мая, четверг

РБ Лейпциг – Боруссия Д
Берлин. «Олимпиаштадион». 21:45
ТВ-трансляция на сервисе «MEGOGO»
РБ ЛЕЙПЦИГ-БОРУССИЯ Д.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 3:2
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Источник — Sport.ua

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