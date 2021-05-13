Ушиб или перелом? Уже известно, насколько серьезная травма у Миколенко

Предварительный диагноз – ушиб, и Виталий избежал перелома руки

  • 13.05.2021 22:42
  • 2532 просмотра
  • 3 комментария
Ушиб или перелом? Уже известно, насколько серьезная травма у Миколенко
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко получил травму в финале Кубка Украины против «Зари».

Игрок бело-синих неудачно приземлился на руку и не смог продолжить поединок. Было подозрение, что у 21-летнего футболиста перелом.

Но по имеющимся данным, Виталию Миколенко удалось избежать серьезной травмы, у него ушиб.

В нынешнем сезоне Виталий сыграл 37 поединков и забил 2 гола.

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Источник — Footboom

(12 голосов)

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Комментарии
    norma_zap
    online
      norma_zap, 13.05.2021 23:06
    0
    Пусть хорошо проверят, не даром он с бинтом на руке вышел.
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 13.05.2021 23:03
    -7
    Я ломал руку со смещением в 13 лет во время игры и не ныл...А эти поколение нытиков...Откуда характер взять им??? Они ноют,как бабы
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    Павел СН
    online
      Павел СН, 13.05.2021 23:01
    +3
    будь здоров!!!
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 13.05.2021 23:01
    +3
    будь здоров!!!
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 13.05.2021 23:06
    0
    Пусть хорошо проверят, не даром он с бинтом на руке вышел.
    Ссылка
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