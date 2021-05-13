Ушиб или перелом? Уже известно, насколько серьезная травма у Миколенко

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко получил травму в финале Кубка Украины против «Зари».

Игрок бело-синих неудачно приземлился на руку и не смог продолжить поединок. Было подозрение, что у 21-летнего футболиста перелом.

Но по имеющимся данным, Виталию Миколенко удалось избежать серьезной травмы, у него ушиб.

В нынешнем сезоне Виталий сыграл 37 поединков и забил 2 гола.