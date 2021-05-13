Перелом руки? Миколенко получил травму в матче с Зарей

Защитник киевского «Динамо» в слезах покинул поле. Он рискует пропустить Евро-2020

  • 13.05.2021 19:10
  • 5276 просмотров
  • 15 комментариев
Перелом руки? Миколенко получил травму в матче с Зарей
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

21-летний левый защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко получил травму в финале Кубка Украины с луганской «Зарей».

На 8-й минуте встречи Миколенко в борьбе с Артемом Громовым неудачно упал на запястье правой руки. Продолжить поединок футболист «Динамо» не смог, несмотря на оказанную медицинскую помощь. На 11-й минуте матча вместо Миколенко вышел Александр Караваев. Виталий покинул поле в слезах.

По предварительным оценкам, у Миколенко может быть перелом руки. Футболист рискует пропустить Евро-2020. Камеры несколько раз показали озадаченное лицо главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, который присутствует на матче.

В текущем сезоне Виталий провел за «Динамо» 36 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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Источник — Sport.ua

(23 голоса)

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Комментарии
    Павел СН
    online
      Павел СН, 13.05.2021 19:52
    +1
    еще 4 недели до евро ,есть время и надежда на восстановление
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 13.05.2021 19:52
    0
    в гіпсі тренеруватися можна. Не можна лише грати на полі, навіть товарняки
    Ссылка
    Nikita2012vip
    online
      Nikita2012vip, 13.05.2021 19:44
    0
    Бля, не вовремя...
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 13.05.2021 19:41
    +2
    Pavelgorov, 13.05.2021 19:31
    Сам виноват миколенко,нехер плакать
    ну ты и ДЭБИЛ ...
    Ссылка
    etorfine
    online
      etorfine, 13.05.2021 19:38
    -6
    BaZia, 13.05.2021 19:35
    Здоровья и быстрейшего выздоровления! Виталик держись, всё будет Динамо!
    "всё будет Динамо"...
    Ахах, звучит как приговор. Это типа 25 лет забвения?))
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 13.05.2021 19:36
    0
    Pavelgorov, 13.05.2021 19:31
    Сам виноват миколенко,нехер плакать
    ну ты и ДЭБИЛ
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 13.05.2021 19:35
    +5
    Здоровья и быстрейшего выздоровления! Виталик держись, всё будет Динамо!
    Ссылка
    Slevin
    online
      Slevin, 13.05.2021 19:35
    0
    Ну рука это не нога,
    До евро ещё есть вреся
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 13.05.2021 19:34
    0
    OKs100, 13.05.2021 19:24
    И кого ещё Заря поломает за этот ненужный Кубок?
    первая попытка у Громова на Кендзере была не удачной, на Миколенко получилось...
    Ссылка
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 13.05.2021 19:34
    +2
    Pavelgorov, 13.05.2021 19:31
    Сам виноват миколенко,нехер плакать
    Ты дибил?
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 13.05.2021 19:31
    -6
    TIMKORT, 13.05.2021 19:24
    Себя
    И тебя чмо
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 13.05.2021 19:31
    -21
    OKs100, 13.05.2021 19:24
    И кого ещё Заря поломает за этот ненужный Кубок?
    Сам виноват миколенко,нехер плакать
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 13.05.2021 19:26
    -1
    OKs100, 13.05.2021 19:24
    И кого ещё Заря поломает за этот ненужный Кубок?
    Ну у тому фолі нічого грубого не було особливо насправді, просто не пощастило. Хоч не нога, якщо не серйозний перелом то до Євро щось придумають, але рука виглядала не дуже
    Ссылка
    TIMKORT
    online
      TIMKORT, 13.05.2021 19:24
    -5
    OKs100, 13.05.2021 19:24
    И кого ещё Заря поломает за этот ненужный Кубок?
    Себя
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 13.05.2021 19:24
    -4
    И кого ещё Заря поломает за этот ненужный Кубок?
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 13.05.2021 19:35
    +5
    Здоровья и быстрейшего выздоровления! Виталик держись, всё будет Динамо!
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 13.05.2021 19:41
    +2
    Pavelgorov, 13.05.2021 19:31
    Сам виноват миколенко,нехер плакать
    ну ты и ДЭБИЛ ...
    Ссылка
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 13.05.2021 19:34
    +2
    Pavelgorov, 13.05.2021 19:31
    Сам виноват миколенко,нехер плакать
    Ты дибил?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 13.05.2021 19:52
    +1
    еще 4 недели до евро ,есть время и надежда на восстановление
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 13.05.2021 19:52
    0
    в гіпсі тренеруватися можна. Не можна лише грати на полі, навіть товарняки
    Ссылка
    Nikita2012vip
    online
      Nikita2012vip, 13.05.2021 19:44
    0
    Бля, не вовремя...
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 13.05.2021 19:36
    0
    Pavelgorov, 13.05.2021 19:31
    Сам виноват миколенко,нехер плакать
    ну ты и ДЭБИЛ
    Ссылка
    Slevin
    online
      Slevin, 13.05.2021 19:35
    0
    Ну рука это не нога,
    До евро ещё есть вреся
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 13.05.2021 19:34
    0
    OKs100, 13.05.2021 19:24
    И кого ещё Заря поломает за этот ненужный Кубок?
    первая попытка у Громова на Кендзере была не удачной, на Миколенко получилось...
    Ссылка
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