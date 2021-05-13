Перелом руки? Миколенко получил травму в матче с Зарей

21-летний левый защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко получил травму в финале Кубка Украины с луганской «Зарей».

На 8-й минуте встречи Миколенко в борьбе с Артемом Громовым неудачно упал на запястье правой руки. Продолжить поединок футболист «Динамо» не смог, несмотря на оказанную медицинскую помощь. На 11-й минуте матча вместо Миколенко вышел Александр Караваев. Виталий покинул поле в слезах.

По предварительным оценкам, у Миколенко может быть перелом руки. Футболист рискует пропустить Евро-2020. Камеры несколько раз показали озадаченное лицо главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, который присутствует на матче.

В текущем сезоне Виталий провел за «Динамо» 36 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.