ФОТО. Шевченко на вертолете отправился на финал Кубка Украины

Наставник сборной посетит главную игру

  • 13.05.2021 15:26
  • 5613 просмотров
  • 13 комментариев
ФОТО. Шевченко на вертолете отправился на финал Кубка Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 13 мая, состоится финальный поединок Кубка Украины, в котором сыграют чемпион страны «Динамо» и третья команда чемпионата – «Заря».

Встреча состоится в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича. Начало матча в 19:00.

Этот матч посетит главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который отправился на игру на вертолете.

Динамо – Заря. Прогноз и анонс на матч финала Кубка Украины

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    vruthiy-112
    online
      vruthiy-112, 13.05.2021 16:57
    0
    Має повне право.!!!
    Ссылка
    vladsheva
    online
      vladsheva, 13.05.2021 16:53
    -1
    Face Control, 13.05.2021 16:20
    Может себе позволить.
    Думаєш то за власний кошт?)
    Ссылка
    vladsheva
    online
      vladsheva, 13.05.2021 16:53
    -1
    Петр Яновский, 13.05.2021 16:01
    Федерация оплатит
    Точніше ми з тобою, як платники податків)
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
    online
      Андрій Гардзіль, 13.05.2021 16:40
    -1
    Подумаєш гелікоптером, нехай маршруткою по Тернополі попробує.
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 13.05.2021 16:21
    +1
    Sauron, 13.05.2021 16:12
    Пилот похож на Мыколу Василькова
    так то ніби він і є
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 13.05.2021 16:20
    0
    Может себе позволить.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.05.2021 16:13
    +2
    шеве лет 20 на фотке
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.05.2021 16:13
    0
    а карго на машине везли с открытым переломом на операцию с Чернигова в Киев по ремонтируемой дороге)))
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 13.05.2021 16:12
    +1
    Пилот похож на Мыколу Василькова
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 13.05.2021 16:05
    -1
    А Павелка пешком пошел? Или его опять не будет? Не его ж это праздник
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 13.05.2021 16:01
    +1
    Федерация оплатит
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 13.05.2021 15:53
    +1
    Чому не бла-бла-каром?
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 13.05.2021 15:33
    +12
    Наши люди в булочную на такси не ездят!
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 13.05.2021 15:33
    +12
    Наши люди в булочную на такси не ездят!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.05.2021 16:13
    +2
    шеве лет 20 на фотке
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 13.05.2021 16:21
    +1
    Sauron, 13.05.2021 16:12
    Пилот похож на Мыколу Василькова
    так то ніби він і є
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 13.05.2021 16:12
    +1
    Пилот похож на Мыколу Василькова
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 13.05.2021 16:01
    +1
    Федерация оплатит
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 13.05.2021 15:53
    +1
    Чому не бла-бла-каром?
    Ссылка
    vruthiy-112
    online
      vruthiy-112, 13.05.2021 16:57
    0
    Має повне право.!!!
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 13.05.2021 16:20
    0
    Может себе позволить.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.05.2021 16:13
    0
    а карго на машине везли с открытым переломом на операцию с Чернигова в Киев по ремонтируемой дороге)))
    Ссылка
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