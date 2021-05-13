ФОТО. Шевченко на вертолете отправился на финал Кубка Украины

В четверг, 13 мая, состоится финальный поединок Кубка Украины, в котором сыграют чемпион страны «Динамо» и третья команда чемпионата – «Заря».

Встреча состоится в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича. Начало матча в 19:00.

Этот матч посетит главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который отправился на игру на вертолете.

Динамо – Заря. Прогноз и анонс на матч финала Кубка Украины