На 3 больше. Динамо оторвалось от Шахтера по трофеям в независимой Украине

Завоеванная победа в Кубке Украины 2020/21 позволила киевскому «Динамо» на три титула обогнать донецкий «Шахтер» по количеству трофеев во всех турнирах в истории независимой Украины.
У киевлян суммарно стало 38 трофеев, на три больше, чем у главного конкурента из Донецка (35).
По победам в Кубке Украины теперь равенство (по 13 трофеев). В чемпионатах Украины перевес на стороне киевлян – 16 титулов против 13 у «горняков», как и в Суперкубке (9 против 8). Однако, у «Шахтера» есть победа в Кубке УЕФА 2008/09.
Команда Мирчи Луческу переиграла «Зарю» (1:0) в финале Кубка Украины и оформила дубль, положив золотые медали УПЛ в кубковый трофей.
🏆 Количество трофеев у украинских клубов
«Динамо» (Киев) – 38 трофеев:
- Чемпионат Украины – 16 побед
- Кубок Украины – 13 побед
- Суперкубок Украины – 9 побед
«Шахтер» (Донецк) – 35 трофеев:
- Кубок УЕФА – 1 победа
- Чемпионат Украины – 13 побед
- Кубок Украины – 13 побед
- Суперкубок Украины – 8 побед
Другие украинские клубы с трофеями:
- «Таврия» (Симферополь) – 2 победы (ЧУ-1992 и КУ-2009/10)
- «Черноморец» (Одесса) – 2 победы (КУ-1992 и КУ-1993/94)
- «Ворскла» (Полтава) – 1 победа (КУ-2008/09)
Примечание. В вышеуказанных подсчетах не принимались в расчет трофеи, завоеванные в период Советского Союза. Для полноты картины они приведены ниже.
«Динамо» завоевало 28 трофеев в СССР: 13 побед в чемпионатах СССР, 9 трофеев Кубков СССР, 3 виктории в Суперкубках СССР (Кубках сезона), а также 3 европейских трофея (два Кубка кубков УЕФА и один Суперкубок УЕФА).
У «Шахтера» за советский период 5 трофеев: 4 триумфа в Кубках СССР и 1 победа в Суперкубке СССР (Кубке сезона).
Также чемпионат СССР 2 раза выигрывал «Днепр» и 1 раз – «Заря» (Луганск). Кубком СССР по разу владел «Металлист» (Харьков), «Карпаты» (Львов) и «Днепр». У команды из тогда еще Днепропетровска был в активе и Суперкубок СССР.
Источник — Sport.ua
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)))
Значить було за що...
Посунув Шахтар від чкмпіонства, включаючи статистику.
Красавчик!
Доречі, підкідали його на рух вже і Шпхтар і Динамо, ну і ще пів Європи.
Получается, что все гранды мимо ?
Посунув Шахтар від чкмпіонства, включаючи статистику.
Красавчик!
Доречі, підкідали його на рух вже і Шпхтар і Динамо, ну і ще пів Європи.
)))
Значить було за що...
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