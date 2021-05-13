На 3 больше. Динамо оторвалось от Шахтера по трофеям в независимой Украине

У киевлян суммарно стало 38 титулов, на три больше, чем у главного конкурента

  • 13.05.2021 21:42
  • 3582 просмотра
  • 12 комментариев
На 3 больше. Динамо оторвалось от Шахтера по трофеям в независимой Украине
© ФК Динамо Киев

Завоеванная победа в Кубке Украины 2020/21 позволила киевскому «Динамо» на три титула обогнать донецкий «Шахтер» по количеству трофеев во всех турнирах в истории независимой Украины.

У киевлян суммарно стало 38 трофеев, на три больше, чем у главного конкурента из Донецка (35).

По победам в Кубке Украины теперь равенство (по 13 трофеев). В чемпионатах Украины перевес на стороне киевлян – 16 титулов против 13 у «горняков», как и в Суперкубке (9 против 8). Однако, у «Шахтера» есть победа в Кубке УЕФА 2008/09.

Команда Мирчи Луческу переиграла «Зарю» (1:0) в финале Кубка Украины и оформила дубль, положив золотые медали УПЛ в кубковый трофей.

🏆 Количество трофеев у украинских клубов

«Динамо» (Киев) – 38 трофеев:

  • Чемпионат Украины – 16 побед
  • Кубок Украины – 13 побед
  • Суперкубок Украины – 9 побед

«Шахтер» (Донецк) – 35 трофеев:

  • Кубок УЕФА – 1 победа
  • Чемпионат Украины – 13 побед
  • Кубок Украины – 13 побед
  • Суперкубок Украины – 8 побед

Другие украинские клубы с трофеями:

  • «Таврия» (Симферополь) – 2 победы (ЧУ-1992 и КУ-2009/10)
  • «Черноморец» (Одесса) – 2 победы (КУ-1992 и КУ-1993/94)
  • «Ворскла» (Полтава) – 1 победа (КУ-2008/09)

Примечание. В вышеуказанных подсчетах не принимались в расчет трофеи, завоеванные в период Советского Союза. Для полноты картины они приведены ниже.

«Динамо» завоевало 28 трофеев в СССР: 13 побед в чемпионатах СССР, 9 трофеев Кубков СССР, 3 виктории в Суперкубках СССР (Кубках сезона), а также 3 европейских трофея (два Кубка кубков УЕФА и один Суперкубок УЕФА).

У «Шахтера» за советский период 5 трофеев: 4 триумфа в Кубках СССР и 1 победа в Суперкубке СССР (Кубке сезона).

Также чемпионат СССР 2 раза выигрывал «Днепр» и 1 раз – «Заря» (Луганск). Кубком СССР по разу владел «Металлист» (Харьков), «Карпаты» (Львов) и «Днепр». У команды из тогда еще Днепропетровска был в активе и Суперкубок СССР.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ukraine
    online
      Ukraine, 13.05.2021 23:05
    0
    Dmytro Dmytro, 13.05.2021 22:47
    Що там Ребров?)))
    А де Ребров, де?....
    )))
    Значить було за що...
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 13.05.2021 22:57
    0
    Ну що дали трошки відірватися ШД і ДК від всіх! Тепер годі! Твій вихід тепер Великий і Потужний Металіст !!! Команда вже потирає руки! Ти неперевершеним будеш у цьому столітті! Найсильніший Метал вже готовий знімати скальпель !
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 13.05.2021 22:53
    0
    Ukraine, 13.05.2021 22:40
    Луческу зробив за 10 міссяців те, що динамівські сердця тренери не могли зробити за 4 роки.
    Луческу ще хвалити будете - я ж Вам ДинамовцЯм казав коли ви негодували ще улітку 20р
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 13.05.2021 22:47
    0
    Ukraine, 13.05.2021 22:40
    Луческу зробив за 10 міссяців те, що динамівські сердця тренери не могли зробити за 4 роки.
    Що там Ребров?)))
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 13.05.2021 22:40
    +4
    Луческу зробив за 10 міссяців те, що динамівські сердця тренери не могли зробити за 4 роки.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 13.05.2021 22:35
    +3
    Поздравляю, но почивать на лаврах рановато! Динамо только начало из ямы вылазить в которой оно очень плотно сидело несколько лет. Впереди много работы и чего стоит Динамо покажут матчи в еврокубках.
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 13.05.2021 22:32
    +2
    Прийшов Мірча і зробив різницю!
    Посунув Шахтар від чкмпіонства, включаючи статистику.
    Красавчик!
    Доречі, підкідали його на рух вже і Шпхтар і Динамо, ну і ще пів Європи.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 13.05.2021 22:07
    +2
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 13.05.2021 22:03
    -3
    Так Киев же и на 7 лет больше в Украине находится. И эта цифра будет расти дальше.( Ну и Шахтёр теперь не из Донецка, а Донецкий Шахтёр. И это как Таврия симферопольская из Берислава.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 13.05.2021 21:54
    +1
    БОМЖИ 66-40
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 13.05.2021 21:54
    +8
    Динамо - лучший клуб Украины всех времен!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 13.05.2021 21:53
    -1
    Вы там с 21 веком все проверили? А то есть товарищи в Европе и только этот век воспринимают? А остальное говорят "Дно".
    Получается, что все гранды мимо ?
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 13.05.2021 21:54
    +8
    Динамо - лучший клуб Украины всех времен!
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 13.05.2021 22:40
    +4
    Луческу зробив за 10 міссяців те, що динамівські сердця тренери не могли зробити за 4 роки.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 13.05.2021 22:35
    +3
    Поздравляю, но почивать на лаврах рановато! Динамо только начало из ямы вылазить в которой оно очень плотно сидело несколько лет. Впереди много работы и чего стоит Динамо покажут матчи в еврокубках.
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 13.05.2021 22:32
    +2
    Прийшов Мірча і зробив різницю!
    Посунув Шахтар від чкмпіонства, включаючи статистику.
    Красавчик!
    Доречі, підкідали його на рух вже і Шпхтар і Динамо, ну і ще пів Європи.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 13.05.2021 22:07
    +2
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 13.05.2021 21:54
    +1
    БОМЖИ 66-40
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 13.05.2021 23:05
    0
    Dmytro Dmytro, 13.05.2021 22:47
    Що там Ребров?)))
    А де Ребров, де?....
    )))
    Значить було за що...
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 13.05.2021 22:57
    0
    Ну що дали трошки відірватися ШД і ДК від всіх! Тепер годі! Твій вихід тепер Великий і Потужний Металіст !!! Команда вже потирає руки! Ти неперевершеним будеш у цьому столітті! Найсильніший Метал вже готовий знімати скальпель !
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 13.05.2021 22:53
    0
    Ukraine, 13.05.2021 22:40
    Луческу зробив за 10 міссяців те, що динамівські сердця тренери не могли зробити за 4 роки.
    Луческу ще хвалити будете - я ж Вам ДинамовцЯм казав коли ви негодували ще улітку 20р
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 13.05.2021 22:47
    0
    Ukraine, 13.05.2021 22:40
    Луческу зробив за 10 міссяців те, що динамівські сердця тренери не могли зробити за 4 роки.
    Що там Ребров?)))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности