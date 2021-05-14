Останется ли Луческу в Динамо? Что ответил журналистам сам Мирча

Румынский наставник «Динамо» Мирча Луческу после финала Кубка Украины против «Зари» (1:0) виртуозно ушел от прямого ответа на вопрос, останется ли он в столичном клубе.

- Увидим ли мы вас в «Динамо» в следующем сезоне?

- Мы выиграли сегодня Кубок Украины, дайте нам порадоваться этому трофею. Доволен тем, как «Динамо» играло в этом году. Очень важный год, сложный, но под моим руководством были игроки, которые полностью доверились мне и выполняли то, что я от них требовал. С самого первого дня говорил, что мне не нужны их ноги, мне нужна голова, ум.

В футболе важен не только талант, нужно помогать таланту. Но и это не самое главное. Самое главное - желание игроков отдаться полностью этому виду спорту, уважать игровые принципы, которые мы устанавливаем вместе, и эти принципы ведут к тому, что ты завоевываешь трофеи и получаешь удовольствие от футбола.

Мирча ЛУЧЕСКУ: «У всех горели глаза, поэтому я не проводил замен»