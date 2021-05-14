Останется ли Луческу в Динамо? Что ответил журналистам сам Мирча

Румынский наставник киевлян виртуозно ушел от прямого ответа на вопрос

  • 14.05.2021 01:30
  • 356 просмотров
  • 1 комментарий
Останется ли Луческу в Динамо? Что ответил журналистам сам Мирча
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Румынский наставник «Динамо» Мирча Луческу после финала Кубка Украины против «Зари» (1:0) виртуозно ушел от прямого ответа на вопрос, останется ли он в столичном клубе.

- Увидим ли мы вас в «Динамо» в следующем сезоне?

- Мы выиграли сегодня Кубок Украины, дайте нам порадоваться этому трофею. Доволен тем, как «Динамо» играло в этом году. Очень важный год, сложный, но под моим руководством были игроки, которые полностью доверились мне и выполняли то, что я от них требовал. С самого первого дня говорил, что мне не нужны их ноги, мне нужна голова, ум.

В футболе важен не только талант, нужно помогать таланту. Но и это не самое главное. Самое главное - желание игроков отдаться полностью этому виду спорту, уважать игровые принципы, которые мы устанавливаем вместе, и эти принципы ведут к тому, что ты завоевываешь трофеи и получаешь удовольствие от футбола. 

Мирча ЛУЧЕСКУ: «У всех горели глаза, поэтому я не проводил замен»

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 14.05.2021 02:07
    -1
    Мирча может смело забрать положенную ему по контракту шубу и валить в румынию в замок дракулы
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