Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер? Мы вам все скажем»

Наставник «Сассуоло» - о своем будущем

  • 13.05.2021 10:18
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Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер? Мы вам все скажем»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

После вчерашнего матча 36-го тура Серии А против «Ювентуса» (поражение 1:3) главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби прокомментировал слухи о своем переходе в «Шахтер»:

«Не хочу пропускать никакие вопросы. Когда придет время, мы дадим вам знать.

Близок ли я к «Шахтеру»? Вопрос не в том – быть близко или далеко. Я знаю, что мне повезло работать с этой командой и в этому клубе. Я также знаю, что мы превзошли все ожидания.

Я – профессионал, меня должны оценивать по результатам. Мы вам все скажем, с клубом и футболистами у меня нет секретов – мы разговариваем, и они знают больше, чем вы».

Ранее итальянские СМИ сообщали о том, что Де Дзерби уже подписал контракт с «Шахтером».

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Источник — DAZN

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