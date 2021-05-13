Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер? Мы вам все скажем»

После вчерашнего матча 36-го тура Серии А против «Ювентуса» (поражение 1:3) главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби прокомментировал слухи о своем переходе в «Шахтер»:

«Не хочу пропускать никакие вопросы. Когда придет время, мы дадим вам знать.

Близок ли я к «Шахтеру»? Вопрос не в том – быть близко или далеко. Я знаю, что мне повезло работать с этой командой и в этому клубе. Я также знаю, что мы превзошли все ожидания.

Я – профессионал, меня должны оценивать по результатам. Мы вам все скажем, с клубом и футболистами у меня нет секретов – мы разговариваем, и они знают больше, чем вы».

Ранее итальянские СМИ сообщали о том, что Де Дзерби уже подписал контракт с «Шахтером».