Реал и Челси разошлись миром, Шахтер предложил контракт Де Дзерби

Главные новости за 27 апреля на Sport.ua

  • 28.04.2021 06:55
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Реал и Челси разошлись миром, Шахтер предложил контракт Де Дзерби
© Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 27 апреля.

1. Все решится в Лондоне. Реал и Челси разошлись миром в первом полуфинале ЛЧ
На гол Пулишича ответил Карим Бензема

2. Огромные деньги. Известна зарплата, которую Шахтер предлагает Де Дзерби
Стали известны подробности предложения «Шахтера»

3. Источник: Малиновский останется в Аталанте, несмотря на интерес Интера
Гасперини видит его ключевым игроком «Аталанты»

4. ОФИЦИАЛЬНО: Нагельсманн станет новым тренером Баварии
Контракт со специалистом рассчитан до 2026 года

5A. Марта Костюк обыграла россиянку в квалификации турнира в Мадриде
Украинка в двух сетах переиграла Маргариту Гаспарян

5B. Дисквалификация остается в силе. Ястремской запрещено играть
Окончательного решения по срокам дисквалификации все еще нет

6. Убрали российский флаг! Как в Польше судьи унизили чемпионку мира из России
Матч за мировую корону по шашкам ознаменовался большим скандалом

7. Бывший игрок Карпат и Динамо исчез в Ивано-Франковске
Ярослав Думанский пропал без вести

8A. Не Криштиану, не Месси. Луческу назвал лучшего футболиста современности
Национальность этого игрока не вызывает удивления

8B. Александр ДЕНИСОВ: «Ультрас будут вспоминать Луческу то, что он им сказал»
Известный журналист считает, что конфликт в ближайшее время не будет улажен

9A. Чертов идиот. Капитан МЮ оскорбил экс-игрока Шахтера Фреда в матче с Лидсом
Уле-Гуннар Сульшер не увидел проблемы в конфликте своих подопечных

9B. Пять кандидатов на замену Жуниору Мораесу
Валерий Василенко уверен, что травмированного форварда «Шахтера» есть кем заменить в сборной

10A. Топ-5 наиболее памятных чемпионских матчей Динамо
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о самых памятных матчах, приносивших чемпионство «Динамо»

10B. Кухаревичу на заметку. О City Football Group и клубах, которые туда входят
Теоретически у украинца широкий плацдарм для самореализации – от АПЛ до второго дивизиона Китая

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Источник — Sport.ua

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