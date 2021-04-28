Реал и Челси разошлись миром, Шахтер предложил контракт Де Дзерби

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 27 апреля.

1. Все решится в Лондоне. Реал и Челси разошлись миром в первом полуфинале ЛЧ

На гол Пулишича ответил Карим Бензема

2. Огромные деньги. Известна зарплата, которую Шахтер предлагает Де Дзерби

Стали известны подробности предложения «Шахтера»

3. Источник: Малиновский останется в Аталанте, несмотря на интерес Интера

Гасперини видит его ключевым игроком «Аталанты»

4. ОФИЦИАЛЬНО: Нагельсманн станет новым тренером Баварии

Контракт со специалистом рассчитан до 2026 года

5A. Марта Костюк обыграла россиянку в квалификации турнира в Мадриде

Украинка в двух сетах переиграла Маргариту Гаспарян

5B. Дисквалификация остается в силе. Ястремской запрещено играть

Окончательного решения по срокам дисквалификации все еще нет

6. Убрали российский флаг! Как в Польше судьи унизили чемпионку мира из России

Матч за мировую корону по шашкам ознаменовался большим скандалом

7. Бывший игрок Карпат и Динамо исчез в Ивано-Франковске

Ярослав Думанский пропал без вести

8A. Не Криштиану, не Месси. Луческу назвал лучшего футболиста современности

Национальность этого игрока не вызывает удивления

8B. Александр ДЕНИСОВ: «Ультрас будут вспоминать Луческу то, что он им сказал»

Известный журналист считает, что конфликт в ближайшее время не будет улажен

9A. Чертов идиот. Капитан МЮ оскорбил экс-игрока Шахтера Фреда в матче с Лидсом

Уле-Гуннар Сульшер не увидел проблемы в конфликте своих подопечных

9B. Пять кандидатов на замену Жуниору Мораесу

Валерий Василенко уверен, что травмированного форварда «Шахтера» есть кем заменить в сборной

10A. Топ-5 наиболее памятных чемпионских матчей Динамо

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о самых памятных матчах, приносивших чемпионство «Динамо»

10B. Кухаревичу на заметку. О City Football Group и клубах, которые туда входят

Теоретически у украинца широкий плацдарм для самореализации – от АПЛ до второго дивизиона Китая