Александр ДЕНИСОВ: «Ультрас будут вспоминать Луческу то, что он им сказал»

Известный журналист считает, что конфликт в ближайшее время не будет улажен

  • 27.04.2021 07:18
  • 1693 просмотра
  • 2 комментария
Александр ДЕНИСОВ: «Ультрас будут вспоминать Луческу то, что он им сказал»
© WBC Ультрас Динамо

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Агробизнесом» (3:0) в матче 1/2 финала Кубка Украины.

«Сюрпризов касательно матча никаких не случилось. Это была обучающая программа «Динамо» для «Агробизнеса». Касаемо конфликта мы видим, что он продолжается и он кипит. Уже выиграно чемпионство и команда в финале Кубка Украины. То, что этот конфликт будет продолжаться, это однозначно, так как ультрас будут вспоминать Луческу то, что он им сказал, что они не «Динамо». Думаю, эта история будет еще не раз всплывать», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 27.04.2021 07:40
    0
    Эту историю будет вспоминать только такой писюн как ты
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 27.04.2021 07:37
    0
    Уникальные "болельщики". Когда команда во главе с динамовским сердцем играет плохо - они не возмущаются. Как только команда играет хорошо - начинают бунтовать.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 27.04.2021 07:40
    0
    Эту историю будет вспоминать только такой писюн как ты
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 27.04.2021 07:37
    0
    Уникальные "болельщики". Когда команда во главе с динамовским сердцем играет плохо - они не возмущаются. Как только команда играет хорошо - начинают бунтовать.
    Ссылка
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