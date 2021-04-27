Александр ДЕНИСОВ: «Ультрас будут вспоминать Луческу то, что он им сказал»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Агробизнесом» (3:0) в матче 1/2 финала Кубка Украины.

«Сюрпризов касательно матча никаких не случилось. Это была обучающая программа «Динамо» для «Агробизнеса». Касаемо конфликта мы видим, что он продолжается и он кипит. Уже выиграно чемпионство и команда в финале Кубка Украины. То, что этот конфликт будет продолжаться, это однозначно, так как ультрас будут вспоминать Луческу то, что он им сказал, что они не «Динамо». Думаю, эта история будет еще не раз всплывать», - сказал Денисов.