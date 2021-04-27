Марта Костюк обыграла россиянку в квалификации турнира в Мадриде

Украинка в двух сетах переиграла Маргариту Гаспарян

  • 27.04.2021 15:23
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Марта Костюк обыграла россиянку в квалификации турнира в Мадриде
© WTA. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№77 WTA) уверенно стартовала в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.
 
В первом круге отбора украинка обыграла россиянку Маргариту Гаспарян (№98 WTA).
 
Мадрид. Первый круг квалификации
Марта Костюк (Украина) – Маргарита Гаспарян (Россия) – 6:4, 6:1
 
Это была первая встреча теннисисток.
 
В финале квалификации Костюк сразится против первой сеяной Анастасии Севастовой (№54 WTA) или Цветаны Пиронковой из Болгарии (№116 WTA).

Ранее в финале квалификации вышла Катерина Козлова, а Элина Свитолина уже знает соперницу в первом круге основы

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Источник — Sport.ua

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