Свитолина узнала первую соперницу на крупном турнире в Мадриде

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) узнала первую соперницу на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
В матче первого круга украинка сразится против швейцарки Жиль Тайхман (№40 WTA).
Ранее девушки встречались один раз, победила украинка.
Отметим, что в квалификации соревнований в Мадриде сражаются Катерина Козлова и Марта Костюк.
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Источник — Twitter
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Взагалі до Еліни жереб доволі прихильний. Наступне коло - Бадоса\Крейчикова, потім або Путінцева\Конта або навіть хтось з кваліфікації. Та й в одній четвертій найтяжче - Мугуруза або Бенчіч.
Але! Ми знов в одній половині з Ешлі.
Ешлі так Ешлі, то вже Елінина карма, допоки не візьме себе в руки і не переможе) Колись Еліна була кармою Халеп, але румунка з того винесла гарний урок.
Взагалі до Еліни жереб доволі прихильний. Наступне коло - Бадоса\Крейчикова, потім або Путінцева\Конта або навіть хтось з кваліфікації. Та й в одній четвертій найтяжче - Мугуруза або Бенчіч.
Але! Ми знов в одній половині з Ешлі.
Взагалі до Еліни жереб доволі прихильний. Наступне коло - Бадоса\Крейчикова, потім або Путінцева\Конта або навіть хтось з кваліфікації. Та й в одній четвертій найтяжче - Мугуруза або Бенчіч.
Але! Ми знов в одній половині з Ешлі.
Ешлі так Ешлі, то вже Елінина карма, допоки не візьме себе в руки і не переможе) Колись Еліна була кармою Халеп, але румунка з того винесла гарний урок.
Взагалі до Еліни жереб доволі прихильний. Наступне коло - Бадоса\Крейчикова, потім або Путінцева\Конта або навіть хтось з кваліфікації. Та й в одній четвертій найтяжче - Мугуруза або Бенчіч.
Але! Ми знов в одній половині з Ешлі.
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