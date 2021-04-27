Свитолина узнала первую соперницу на крупном турнире в Мадриде

Украинка начнет соревнования с первого круга

  • 27.04.2021 12:52
  • 1762 просмотра
  • 5 комментариев
Свитолина узнала первую соперницу на крупном турнире в Мадриде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) узнала первую соперницу на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
 
В матче первого круга украинка сразится против швейцарки Жиль Тайхман (№40 WTA).  
 
Ранее девушки встречались один раз, победила украинка.
 
Отметим, что  в квалификации соревнований в Мадриде сражаются Катерина Козлова и Марта Костюк.

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(5 голосов)

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Комментарии
    Elis
    online
      Elis, 27.04.2021 13:38
    +2
    Sashamar, 27.04.2021 13:29
    WTA1000 (former Premier Mandatory) відрізняється від Шоломів тільки тим, що тут на коло менше. Але стартують всі одночасно, з першого кола.
    Взагалі до Еліни жереб доволі прихильний. Наступне коло - Бадоса\Крейчикова, потім або Путінцева\Конта або навіть хтось з кваліфікації. Та й в одній четвертій найтяжче - Мугуруза або Бенчіч.
    Але! Ми знов в одній половині з Ешлі.
    Так, я щось забула, що Мандаторі теж безхалявні, дякую)
    Ешлі так Ешлі, то вже Елінина карма, допоки не візьме себе в руки і не переможе) Колись Еліна була кармою Халеп, але румунка з того винесла гарний урок.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 27.04.2021 13:29
    +1
    Elis, 27.04.2021 12:56
    Чому Еліна не з 2 кола починає?
    WTA1000 (former Premier Mandatory) відрізняється від Шоломів тільки тим, що тут на коло менше. Але стартують всі одночасно, з першого кола.
    Взагалі до Еліни жереб доволі прихильний. Наступне коло - Бадоса\Крейчикова, потім або Путінцева\Конта або навіть хтось з кваліфікації. Та й в одній четвертій найтяжче - Мугуруза або Бенчіч.
    Але! Ми знов в одній половині з Ешлі.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.04.2021 13:13
    +2
    Нормальная соперница,проходить можно и нужно
    Ссылка
    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 27.04.2021 13:08
    +5
    Elis, 27.04.2021 12:56
    Чому Еліна не з 2 кола починає?
    тут такої халяви немає ні в кого)
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 27.04.2021 12:56
    0
    Чому Еліна не з 2 кола починає?
    Ссылка
    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 27.04.2021 13:08
    +5
    Elis, 27.04.2021 12:56
    Чому Еліна не з 2 кола починає?
    тут такої халяви немає ні в кого)
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 27.04.2021 13:38
    +2
    Sashamar, 27.04.2021 13:29
    WTA1000 (former Premier Mandatory) відрізняється від Шоломів тільки тим, що тут на коло менше. Але стартують всі одночасно, з першого кола.
    Взагалі до Еліни жереб доволі прихильний. Наступне коло - Бадоса\Крейчикова, потім або Путінцева\Конта або навіть хтось з кваліфікації. Та й в одній четвертій найтяжче - Мугуруза або Бенчіч.
    Але! Ми знов в одній половині з Ешлі.
    Так, я щось забула, що Мандаторі теж безхалявні, дякую)
    Ешлі так Ешлі, то вже Елінина карма, допоки не візьме себе в руки і не переможе) Колись Еліна була кармою Халеп, але румунка з того винесла гарний урок.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.04.2021 13:13
    +2
    Нормальная соперница,проходить можно и нужно
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 27.04.2021 13:29
    +1
    Elis, 27.04.2021 12:56
    Чому Еліна не з 2 кола починає?
    WTA1000 (former Premier Mandatory) відрізняється від Шоломів тільки тим, що тут на коло менше. Але стартують всі одночасно, з першого кола.
    Взагалі до Еліни жереб доволі прихильний. Наступне коло - Бадоса\Крейчикова, потім або Путінцева\Конта або навіть хтось з кваліфікації. Та й в одній четвертій найтяжче - Мугуруза або Бенчіч.
    Але! Ми знов в одній половині з Ешлі.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 27.04.2021 12:56
    0
    Чому Еліна не з 2 кола починає?
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