Чертов идиот. Капитан МЮ оскорбил экс-игрока Шахтера Фреда в матче с Лидсом

В недавнем поединке английской Премьер-лиги против «Лидса» между собой поскандалили два футболиста «Манчестер Юнайтед».

Как утверждают британские издания, капитан «красных дьяволов» Гарри Магуайр назвал хавбека команды Фреда, известного в Украине по выступлениям за «Шахтер», «чертовым идиотом».

Maguire calls Fred a: 'F-----g idiot!' #mufc — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) April 25, 2021

Инцидент произошел во втором тайме после того, как Фред сказал Магуайру, чтобы тот начал больше двигаться по полю, если команда хочет вырвать победу.

Матч «Лидс» - «Манчестер Юнайтед» завершился ничьей 0:0, а после него главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер заявил, что не видит большой проблемы в произошедшей на поле ссоре между его футболистами. В частности, норвежский тренер отметил, что у него «есть группа игроков, которая многого требует друг от друга», потому как «в команде высокие стандарты, и дело не в том, чтобы оставаться для всех хорошим парнем».