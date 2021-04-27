Чертов идиот. Капитан МЮ оскорбил экс-игрока Шахтера Фреда в матче с Лидсом

В недавнем поединке английской Премьер-лиги против «Лидса» между собой поскандалили два футболиста «Манчестер Юнайтед».
Как утверждают британские издания, капитан «красных дьяволов» Гарри Магуайр назвал хавбека команды Фреда, известного в Украине по выступлениям за «Шахтер», «чертовым идиотом».
Maguire calls Fred a: 'F-----g idiot!' #mufc— Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) April 25, 2021
Инцидент произошел во втором тайме после того, как Фред сказал Магуайру, чтобы тот начал больше двигаться по полю, если команда хочет вырвать победу.
Матч «Лидс» - «Манчестер Юнайтед» завершился ничьей 0:0, а после него главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер заявил, что не видит большой проблемы в произошедшей на поле ссоре между его футболистами. В частности, норвежский тренер отметил, что у него «есть группа игроков, которая многого требует друг от друга», потому как «в команде высокие стандарты, и дело не в том, чтобы оставаться для всех хорошим парнем».
Источник — Sport Bible
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