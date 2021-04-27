Чертов идиот. Капитан МЮ оскорбил экс-игрока Шахтера Фреда в матче с Лидсом

Уле-Гуннар Сульшер не увидел проблемы в конфликте своих подопечных

  • 27.04.2021 09:39
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Чертов идиот. Капитан МЮ оскорбил экс-игрока Шахтера Фреда в матче с Лидсом
© Getty Images/Global Images Ukraine

В недавнем поединке английской Премьер-лиги против «Лидса» между собой поскандалили два футболиста «Манчестер Юнайтед».

Как утверждают британские издания, капитан «красных дьяволов» Гарри Магуайр назвал хавбека команды Фреда, известного в Украине по выступлениям за «Шахтер», «чертовым идиотом».

Инцидент произошел во втором тайме после того, как Фред сказал Магуайру, чтобы тот начал больше двигаться по полю, если команда хочет вырвать победу.

Матч «Лидс» - «Манчестер Юнайтед» завершился ничьей 0:0, а после него главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер заявил, что не видит большой проблемы в произошедшей на поле ссоре между его футболистами. В частности, норвежский тренер отметил, что у него «есть группа игроков, которая многого требует друг от друга», потому как «в команде высокие стандарты, и дело не в том, чтобы оставаться для всех хорошим парнем».

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Источник — Sport Bible

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