Топ-5 наиболее памятных чемпионских матчей Динамо

Яркой победой над «Ингульцом» в матче-скудетто киевское «Динамо» подтвердило обоснованность своих претензий на чемпионский титул. По этому случаю блогер Sport.ua вспоминает наиболее знаковые исторические матчи из тех, что принесли динамовцам золотые медали.

«В этом всем футбольном мире лишь команды три-четыре конкуренты ваши вероятные…» – переделанная песня на мотив «Утренней гимнастики» Владимира Высоцкого в исполнении артистов одного из киевских театров на очередном чествовании чемпионов страны – киевских динамовцев – в 1980-х вызвала бурную одобрительную реакцию переполненного на таком торжественном событии киевского Дворца Спорта. Всех слов песни уже и не припоминаю, но окончание этой строфы отложилось в памяти крепко: «Будьте нам еще 30-кратные…» Что же, после нынешней победы киевлян в национальном чемпионате количество их чемпионских титулов достигло отметки «29», а до реализации пожелания-призыва из 1980-х остался один шаг. Протуберанцы болельщицкой памяти ныне выхватывают из глубин самые-самые эмоциональные чемпионские матчи киевлян.

1. 19.06.2001. «Динамо» (Киев) – «Днепр» – 2:1 (0:0). Голы: Несмачный (84), Мелащенко (85) – Спевак (49). 15 000 зрителей.

Безусловно, самый яркий по эмоциям динамовский матч-скудетто! Вероятно, в районе 80-й минуты даже наиболее преданная динамовская торсида утратила уже веру в вожделенное чемпионство. Однако настойчивость Андрея Несмачного и Александра Мелащенко дала-таки себя знать: два гола в самом эпилоге матча принесли праздник на динамовскую улицу и разочарование (что в итоге вылилось в заявления вроде «золотые медали у нас украли») в лагерь донецкого «Шахтера». Ударные 80-е минуты – своего рода фирменный знак киевлян – наиболее ярко проявились именно в этой сверхсложной игре. Это было последнее чемпионство Валерия Лобановского.

2. 07.12.1986. «Динамо» (Киев) – «Динамо» (Москва) – 2:1 (2:0). Голы: Рац (15), Беланов (36, с пенальти) – Колыванов (56). 100 000 зрителей.

Сказочное окончание многотрудного сезона: в последней игре чемпионата непосредственно между собой выясняют отношения соискатели «золота». Киевлянам нужна только победа, москвичей устроит и ничья. Чрезвычайно теплый декабрь, горячее дыхание 100-тысячной арены, изысканный футбол в исполнении настоящих мастеров этой игры. Судьба чемпионства висела на тончайшем волоске (в первом тайме лучше были хозяева, а после перерыва уже активничали гости), однако Лобановский, в отличие от 1982 года, все-таки переиграл Малофеева. А Киев погрузился в сумасшедший водоворот празднества!

3. 07.10.1990. «Динамо» (Киев) – ЦСКА (Москва) – 4:1 (1:1). Голы: Деркач (23, 53), Юран (52), Саленко (64, с пенальти) – Корнеев (38). 42 500 зрителей.

Снова матч между основными претендентами на титул. Лобановский, разогнав ход команды в том чемпионате, покинул бывший СССР, поехал поднимать футбол в Объединенных Арабских Эмиратах еще до окончания предпоследнего в истории союзного сезона. Тем не менее, сила инерции была настолько мощной, что управляемая Анатолием Кирилловичем Пузачем команда катком прошлась по соперникам, досрочно став чемпионом и доказав свое преимущество непосредственно в матче с главным конкурентом.

В 1990 г. как-то в одночасье уменьшился интерес к футболу: посещаемость матчей ощутимо снизилась, «Союз нерушимый» шатало из стороны в сторону, социалистический строй обнажил свою абсолютную неспособность противостоять вызовам, стоявшим перед человечеством. Казалось бы, решающий чемпионский матч, а аншлага и близко нет. Правда внутри стадионной чаши было ощущение, что зрителей на трибунах было больше половины от номинальной 100-тысячной вместимости. Некоторые тогдашние медиа даже проигнорировали официальную 42-тысячную цифру, дав в «компотах» совсем другую – 60 000 зрителей. А после игры впервые в Киеве был чемпионский салют (наступала новая эра празднований!), самые преданные фанаты выбежали к своим любимцам и вместе с ними пробежали круг почета (как жаль, что сего атрибута чемпионства не было в этом году из-за пустых трибун!), ну, а оставшиеся на трибунах зажгли традиционные газетные факелы. Таким было последнее союзное чемпионство киевлян. А «Советский спорт» отметил это событие заголовком на украинском языке: «Знову Київ краще всіх!»

4. 10.05.2009. «Динамо» (Киев) – «Таврия» (Симферополь) – 3:2 (0:1). Голы: Гиоане (55), Несмачный (75), Алиев (90+2) – Идахор (3), Монахов (57). 12 000 зрителей.

Матч оказался неожиданно сложным для киевлян. Дважды отыгрываться по ходу матча-скудетто и в конце концов добиться волевой победы в самом эпилоге игры – чем не сюжет для детективного произведения! Андрей Несмачный подтвердил свою специализацию на голах в чемпионских матчах, а Александр Алиев в который раз продемонстрировал умение пробивать штрафные. Собственно, его удар уже в компенсированное время и принес киевлянам победу! Это – единственное украинское чемпионство Юрия Павловича Семина. Стадион тепло приветствовал триумфатора, а россиянин, отвечая болельщикам взаимностью, прятал грустную улыбку – вероятно, тогда он уже решил для себя, что покинет столицу Украины и прекрасную, сыгранную, с местом в Лиге чемпионов команду.

5. 17.10.1961. «Динамо» (Киев) – «Авангард» (Харьков) – 0:0. 67 000 зрителей.

Нельзя сказать, что эта игра была очень уж зрелищной. Дело в том, что ташкентский «Пахтакор» победил прямого конкурента киевлян – московское «Торпедо» – еще до стартового свистка в столице Украины, и киевляне выходили на игру уже в ранге чемпионов. Не знали об этом лишь болельщики, заполнившие до отказа (и даже более чем!) Республиканский стадион им. Н. С. Хрущева. По ходу киевской игры о победе ташкентцев объявили по стадиону, и на трибунах началось сумасшедшее празднование: прозвучали выстрелы из многочисленных ракетниц (преобладали синие цвета), вспыхнули десятки тысяч самодельных газетных факелов, дав начало славной традиции. Футболисты-киевляне даже просили арбитра матча львовянина Ромуальда Газду остановить игру, потому что боялись, что стадион загорится. Московской гегемонии в советском футболе был положен конец! «Динамо» впервые забрало золотые награды в столицу Украины.

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В ячейках болельщицкой памяти хранятся гигабайты чемпионских эмоций разных времен. Болельщицкие байки всегда были фирменным блюдом киевской футбольной кухни. Кто-то из рассказчиков откровенно привирает, иной остроумно-шутливо приукрашивает действительность многочисленными смешинками, кто-то пробелы в памяти компенсирует творческим началом. Я счастлив от того, что пережил такие исторические моменты, а в большинстве случаев был их свидетелем непосредственно на стадионах. Ход времени неумолим. Футбол идет вперед, на изумрудных газонах появляются новые кумиры, в то же время связь между чемпионскими динамовскими поколениями подчеркивают звездочки на клубной эмблеме. Поклонники «Динамо» ожидают увеличения их количества уже в ближайшее время.