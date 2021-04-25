23-й тур
Динамо Киев
5 : 0
Ингулец
25.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Уже чемпионы. Динамо в Киеве сокрушило Ингулец и досрочно завоевало титул

Киевский клуб стал чемпионом Украины в сезоне 2020/2021

  • 25.04.2021 18:50
  • 9844 просмотра
  • 126 комментариев
Уже чемпионы. Динамо в Киеве сокрушило Ингулец и досрочно завоевало титул
© twitter.com/DynamoKyiv

Матч НCК «Олимпийский» между киевским «Динамо» и «Ингульцом» любители украинского футбола ждали сильнее всего в 23-м туре Премьер-лиги. Его в СМИ задолго до начала окрестили чемпионским для «бело-синих», ведь победа над новичком элитного дивизиона досрочно гарантировала команде Мирчи Луческу золотые медали.

У «Динамо» было сразу несколько прав на ошибку, поэтому потеря очков не стала бы большим фиаско для киевского клуба. Однако чемпионского титула руководство клуба и фанаты ждали долгие пять лет, а потому откладывать праздник в долгий ящик не хотел никто. И футболисты «Динамо» не словом, а делом доказали, что собираются расставить точки над «і» как можно раньше.

Уже к 14-й минуте поединка подопечные Мирчи Луческу сняли главный вопрос с повестки дня, забив в ворота Крынского два безответных мяча. Сначала спустя четыре минуты после стартового свистка Забарный в падении замкнул высокую подачу Де Пены на дальнюю штангу, а немного позже подобный трюк провернул Беседин, которому ассистировал Шапаренко.

Для 18-летнего Забарного этот гол стал дебютным за основную команду «Динамо», и символично, что забил защитник его в таком важном поединке. Стоит отметить и тот факт, что оба мяча «динамовцы» забили после успешных розыгрышей стандартов: в первом случае углового, а во втором – штрафного.

По-сути во втором тайме «Динамо» могло спокойно доигрывать до финального свистка, ведь цифры на табло позволяли почти ни о чем беспокоиться и играть в свое удовольствие. Но киевляне не собирались сбавлять обороты и уже на 48-й минуте довели счет до разгромного. Крынский вытянул мяч из-под перекладины после удара Цыганкова, затем парировал и добивание от Буяльского, но справиться с еще одним ударом Виктора голкипер «Ингульца», обессиленно лежавший на газоне, не смог.

На 70-й минуте Цыганков отличился еще раз, завершив шикарную комбинацию. Родригеш после выхода один на один с Крынским не стал пробивать, а сбросил на Беседина. Артем отпасовал капитану, а тот вколотил мяч под перекладину. Для Виктора это уже второй дубль в сезоне.

Чтобы праздник удался максимально, «динамовцы» постарались одержать самую крупную победу в сезоне, и им удалось это сделать. За 7 минут до конца основного времени Денис Попов на ближней штанге замкнул подачу с углового, заставив Крынского пятый раз вынимать мяч из сетки собственных ворот.

5:0 – «Динамо» эффектно досрочно оформило чемпионский титул, прервав четырехлетнюю гегемонию «Шахтера», который в параллельном матче проиграл «Александрии» (0:2). За три тура до конца чемпионата у команды Мирчи Луческу 13 очков гандикапа над «горняками». 75-летний румынский специалист доказал, что его рано отправляли на пенсию и полностью оправдал доверие руководства «бело-синих».

Украинская Премьер-лига. 23 тур.

«Динамо» – «Ингулец» – 5:0

Забарный (4), Беседин (14), Цыганков (48, 71), Попов (82)

Крынский (23), Синегуб (29), Бартулович (45+1)

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Попов, Кендзёра (Караваев, 46), Сидорчук (Шепелев, 61), Шапаренко (Андриевский, 46), Буяльский (Гармаш, 73), Де Пена (Родригеш, 61), Цыганков, Беседин

«Ингулец»: Крынский, Салем, Семенко, Козак (Коваленко, 75), Бартулович, Коробенко, Васин (Ситчинава, 75), Янаков (Щедрый, 75), Асмелаш, Синегуб, Шевцов (Плохотнюк, 81)

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

НCК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец, Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    barsch.
    online
      barsch., 25.04.2021 20:27
    0
    M@кs_7777, 25.04.2021 20:20
    Раз в пять лет) дынамо дресняваё чемпион ))) Мирча следующие чемпионство с дырявми уже не через пять лет а через 10 лет так что беги с этой помойки кипрской поздравляю вас Дынамовцы дреснявые ,,,раз в пять лет сегодня несенюк всей ботве дырявой во главе с Фани..п..Дром выдаст конфет
    О, максик-выблядок! Как твоя вавка в голове? Ну никак заживать не хочет! Мои соболезнования....
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 25.04.2021 20:26
    0
    Шахтерску, Караганды!
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 20:25
    +1
    avk2307, 25.04.2021 20:21
    Только Макс 7777 Болбата в сборную записывал на Евро.А тут еще вроде адекватный Закарпатфан
    у них один стульчик перед общим компьютером
    и одна методичка открытая на нем
    адекватный Закарпатфан, 5 разных веток заспамил одним и тем же сообщением только что
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 25.04.2021 20:21
    +1
    ZAKARPATFAN, 25.04.2021 19:32
    Ну Бурда - гравець рівня Болбата. А Вербіч, так єдина втрата солідна. У нас так само Ісмаїлі
    Только Макс 7777 Болбата в сборную записывал на Евро.А тут еще вроде адекватный Закарпатфан
    Ссылка
    M@кs_7777
    online
      M@кs_7777, 25.04.2021 20:20
    -4
    Раз в пять лет) дынамо дресняваё чемпион ))) Мирча следующие чемпионство с дырявми уже не через пять лет а через 10 лет так что беги с этой помойки кипрской поздравляю вас Дынамовцы дреснявые ,,,раз в пять лет сегодня несенюк всей ботве дырявой во главе с Фани..п..Дром выдаст конфет
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 20:15
    +3
    Говорят милиция Макееевки совместно с санитарами только что задержала местного жителя , который передвигаясь верхом на бутылке истерично смелся и кричал " раз в 5 лет ,,,, РАЗВ В 5 ЛЕТРААААЗ В 5 ЛЕЕЕЕТ " при этом размахивая флагом запрещеного футбольного клуба шахтар Киев .
    ---
    Космический подводный штаб ДЫНЫРЫ подозревает распыление веселящего газа , спец агенами МИ-6
    ----
    Ведется расследование, за потерпевшим уже выехала его бабка
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 25.04.2021 20:10
    +1
    adidas77, 25.04.2021 20:00
    Чемпионская игра сегодня была!
    Чемпионский сезон!
    С победой Динамо!!!
    Если быть честным - то с победой Луческу, ибо эти же игроки в прошлом году в последнем туре просрав Колосу - чудом серебро выиграли, а теперь золото и досрочно...
    Ссылка
    M@кs_7777
    online
      M@кs_7777, 25.04.2021 20:09
    -4
    Раз в пять лет вот это чемпион это успех
    Ссылка
    M@кs_7777
    online
      M@кs_7777, 25.04.2021 20:09
    -5
    Раз в пять лет) после +23))) Мирча следующие чемпионство с дырявми уже не через пять лет а через 10 лет так что беги с этой помойки кипрской поздравляю вас Дынамовцы дреснявые ,,,раз в пять лет
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 25.04.2021 20:03
    +2
    funcat, 25.04.2021 20:00
    Ну что , порядка 60 миллионов в ЛЧ мы заработаем за два сезона
    Очень вероятно , что летом будет как минимум один громкий трансфер на выход в ДК, что тоже добавит денег!
    Если и после этого Суркис не организует нормальную трансферную компанию , то я уже даже не знаю
    Значит ждем усиления и третьей звезды!!!
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 20:00
    +2
    Ну что , порядка 60 миллионов в ЛЧ мы заработаем за два сезона
    Очень вероятно , что летом будет как минимум один громкий трансфер на выход в ДК, что тоже добавит денег!
    Если и после этого Суркис не организует нормальную трансферную компанию , то я уже даже не знаю
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 25.04.2021 20:00
    +3
    Чемпионская игра сегодня была!
    Чемпионский сезон!
    С победой Динамо!!!
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 25.04.2021 19:54
    +3
    Поздравляю. В этом сезоне вы сильнее.
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 25.04.2021 19:52
    -6
    Nashwill, 25.04.2021 19:49
    Може,здохли від досади? Я б порадів
    Динамо не зможе, ОПЗЖ переможе! А у ЛГБТ пердак лузгнув!
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 25.04.2021 19:49
    +2
    grifon, 25.04.2021 19:26
    а де максик і фейся? з ними все гаразд?
    Може,здохли від досади? Я б порадів
    Ссылка
    alexlozin
    online
      alexlozin, 25.04.2021 19:48
    -1
    ДК-чемпион, ШД-потерян-все заслужено!!!, но после такого чемпионата ловлю себя на мысли- нужно следить за синхронным плаванием! Интересного в ЧУКРЕ нет! Ни одного матча за сезон, что можно вспомнить! Может те кто создавал супер лигу смотрел теже матчи? эмоциии...
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    sahka1981
      sahka1981, 25.04.2021 19:47
    +3
    "Динамо" завоевало 29-й чемпионский титул в истории
    Обігравши "Інгулець" з рахунком 5:0, київське "Динамо" достроково стало чемпіоном України 2020/2021.
    Динамівці за три тури до завершення турніру випереджають найближчого переслідувача на 13 очок і стали недосяжними в чемпіонській гонці.
    Це 16-й чемпіонський титул "Динамо" у національній першості України (рекорд) і 29-й за всю історію. "Біло-сині" також є рекордсменами за перемогами в чемпіонатах СРСР.
    Після перемоги в чемпіонаті України 2020/2021 трофейні досягнення нашого клубу виглядають так:
    - Чемпіонат України - 16 (рекорд)
    - Кубок України - 12
    - Суперкубок України - 9 (рекорд)
    - Чемпіонат СРСР - 13 (рекорд)
    - Кубок СРСР - 9
    - Суперкубок СРСР (Кубок сезону) - 3 (рекорд)
    - Кубок Кубків - 2
    - Суперкубок УЄФА - 1
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 25.04.2021 19:43
    +1
    ZAKARPATFAN, 25.04.2021 19:32
    Ну Бурда - гравець рівня Болбата. А Вербіч, так єдина втрата солідна. У нас так само Ісмаїлі
    Слухай, кому ты брєд розказуєш?? В Динамо в перших матчах вилітає правый захисник, що награвався на зборах Тимчик, вилітає надовго пара основних захисників Попов/Бурда, вилітає Вербіч, постійно не в формі і травмований Циганков.. Плюс Ковід і тд.. І починають награвати пара молодых пацанів ше сопляківЗабарний-Сирота.. Один з них за рік виростає на кілька голів і починає викликатися в збірну..
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    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 25.04.2021 19:43
    0
    alzhovtyak, 25.04.2021 18:45:38
    Интересно, игроки будут деда на награждении подбрасывать?))
    ...
    Так вот шутки шутками, а сейчас реально появилось видео, как они его в раздевалке подбрасывали)))
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    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 19:42
    +2
    ZAKARPATFAN, 25.04.2021 19:32
    Ну Бурда - гравець рівня Болбата. А Вербіч, так єдина втрата солідна. У нас так само Ісмаїлі
    Бурда даже если на одной ноге играть будет - все равно не ровня болбату
    Ссылка
    ya_3
    online
      ya_3, 25.04.2021 19:03
    +23
    Мои поздравления болельщикам ДИНАМО: звание чемпионов заслужили по праву
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 25.04.2021 18:56
    +20
    Спасибо Деду за Победу !!!!!
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    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 18:57
    +17
    Сейчас нужно в честь праздника девочек заказать
    Александр Киев, Максим 777 , Закарпатфан , Face Control - ваш выход
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    Rollins Play Games
    online
      Rollins Play Games, 25.04.2021 18:52
    +16
    Поздравляю Динамо с чемпионство!!! Киев!!! ЧЕМПИОНЫ!!!
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 25.04.2021 19:00
    +15
    Уррррраааааааа!!!!!!!!!!!!!
    Лучший клуб Украины снова ЧЕМПИОН!!!
    Теперь надо в Кубок Украины положить золотые медали!!
    И в качестве ОСНОВЫ сборной Украины получить медали чемпионата Европы!!!
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 25.04.2021 18:54
    +15
    Это было понятно еще со средины чемпионата. Динамо показывало стабильный уровень игры, а Шахтер начали судить по правилам.
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    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 25.04.2021 18:52
    +14
    We are the champions!
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    dd dent
    online
      dd dent, 25.04.2021 18:57
    +12
    Всех с убедительной победой и чемпионством!
    Ждём следующий сезон, наконец-то будет снова интересно и надо признать оказалось что не было ошибкой пригласить румыне, по меньшей мере на фоне тех физруков что управляли до этого и обреченность была уже с начала сезона зачастую.
    Осталось ещё усилится только.
    Ссылка
    Макс Руденко
    online
      Макс Руденко, 25.04.2021 19:31
    +11
    Всіх адекватних вболівальників Динамо з заслуженим ЧЕМПІОНСТВОМ!!!!!!!!! Окрема подяка Містеру, відчувається його рука, чекаємо від нього та команди в наступному сезоні нових звершень та перемог!!!! Також хочеться подякувати решті команд УПЛ, бо вони ліями довели, що 14 місце, це не пречина, щоб не перемогти любу команду з топ 5, завдяки цьому наш футбол стає тільки цікавішим. Ще піднабратися вміння та техніки, і можливо збудеться моя мрія, коли в півфіналі єврокубків грали половина наших команд, може інші назви команд, але грали. СЛАВА УКРАЇНІ!!!!
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 19:02
    +11
    Alexander Киев, 25.04.2021 18:59
    Сл.чемпионство ДНА Суркиса, будет в 2026 году. Наслаждайтесь , убогие
    Скулёж этого макеевского ничтожества , просто прекрасен
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 18:55
    +11
    Лучший клуб Украины заслужено взял Чемпионство
    Многомиллионная армия его фанатов ликует
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 19:30
    +10
    grifon, 25.04.2021 19:26
    а де максик і фейся? з ними все гаразд?
    Отмечают чемпионство Динамо с шампанским, точнее верхом на 🍾
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 25.04.2021 19:01
    +10
    Поздравления Динамо Киев и всем болельщикам.
    Заслуженное, уверенное чемпионство!
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 25.04.2021 19:00
    +10
    Чемпионы!!!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 25.04.2021 18:52
    +10
    Чемпиоооны Чемпиоооны ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ

    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 19:13
    +9
    J0e777, 25.04.2021 19:12
    Чемпионы!!! В последних трёх турах болеем за Зарю. В следующем туре днонецкие бомжи играют в Днепром-1. днонецкие будут на заслуженом третьем месте
    90% Украины , будет болеть за Зарю , в последних трёх турах
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 25.04.2021 19:01
    +9
    З Перемогою, рідна Команда!!!!!
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 25.04.2021 18:59
    +9
    dd dent, 25.04.2021 18:57
    Всех с убедительной победой и чемпионством!
    Ждём следующий сезон, наконец-то будет снова интересно и надо признать оказалось что не было ошибкой пригласить румыне, по меньшей мере на фоне тех физруков что управляли до этого и обреченность была уже с начала сезона зачастую.
    Осталось ещё усилится только.
    Ну то что он Тренер никто собственно не спорил))
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 25.04.2021 18:58
    +9
    Красиво в чемпионском матче!
    Поздравляю настоящих болельщиков Динамо с чемпионством !!!
    ( шлоебень по типу Шпрота, серГея и остальных подобных мутантов - конечно нет)
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 25.04.2021 19:31
    +8
    ZAKARPATFAN, 25.04.2021 19:21
    Все очікувано. Шахтар грав без форвардів (Мораес травма) і без 5ти захисників (Додо, Бондарь, Матвієнко, Ісмаїлі, Корнієнко). Чекаємо літніх реформ в Шахтарі!!! Замінити Каштру, знайти заміни Тайсону та Мораесу і знову вийдемо на свій рівень, на той рівень який вже три роки поспіль до останнього матчу не втрачає надії на вихід із групи ЛЧ, інтрига до останнього матчу! (Ліон, Аталанта, Інтер) Сподіваємося що в наступному році окрім чемпіонства України зможемо продовжити свою успішну серію в ЛЧ!
    Ты жалок, когда Реал вам игру отдал вы кричали что у землероек чуть ли не три состава на голову сильнее чем Динамо, а тут ноеш про отсутствие трёх игроков. Определись
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