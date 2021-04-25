Уже чемпионы. Динамо в Киеве сокрушило Ингулец и досрочно завоевало титул

Матч НCК «Олимпийский» между киевским «Динамо» и «Ингульцом» любители украинского футбола ждали сильнее всего в 23-м туре Премьер-лиги. Его в СМИ задолго до начала окрестили чемпионским для «бело-синих», ведь победа над новичком элитного дивизиона досрочно гарантировала команде Мирчи Луческу золотые медали.

У «Динамо» было сразу несколько прав на ошибку, поэтому потеря очков не стала бы большим фиаско для киевского клуба. Однако чемпионского титула руководство клуба и фанаты ждали долгие пять лет, а потому откладывать праздник в долгий ящик не хотел никто. И футболисты «Динамо» не словом, а делом доказали, что собираются расставить точки над «і» как можно раньше.

Уже к 14-й минуте поединка подопечные Мирчи Луческу сняли главный вопрос с повестки дня, забив в ворота Крынского два безответных мяча. Сначала спустя четыре минуты после стартового свистка Забарный в падении замкнул высокую подачу Де Пены на дальнюю штангу, а немного позже подобный трюк провернул Беседин, которому ассистировал Шапаренко.

Для 18-летнего Забарного этот гол стал дебютным за основную команду «Динамо», и символично, что забил защитник его в таком важном поединке. Стоит отметить и тот факт, что оба мяча «динамовцы» забили после успешных розыгрышей стандартов: в первом случае углового, а во втором – штрафного.

По-сути во втором тайме «Динамо» могло спокойно доигрывать до финального свистка, ведь цифры на табло позволяли почти ни о чем беспокоиться и играть в свое удовольствие. Но киевляне не собирались сбавлять обороты и уже на 48-й минуте довели счет до разгромного. Крынский вытянул мяч из-под перекладины после удара Цыганкова, затем парировал и добивание от Буяльского, но справиться с еще одним ударом Виктора голкипер «Ингульца», обессиленно лежавший на газоне, не смог.

На 70-й минуте Цыганков отличился еще раз, завершив шикарную комбинацию. Родригеш после выхода один на один с Крынским не стал пробивать, а сбросил на Беседина. Артем отпасовал капитану, а тот вколотил мяч под перекладину. Для Виктора это уже второй дубль в сезоне.

Чтобы праздник удался максимально, «динамовцы» постарались одержать самую крупную победу в сезоне, и им удалось это сделать. За 7 минут до конца основного времени Денис Попов на ближней штанге замкнул подачу с углового, заставив Крынского пятый раз вынимать мяч из сетки собственных ворот.

5:0 – «Динамо» эффектно досрочно оформило чемпионский титул, прервав четырехлетнюю гегемонию «Шахтера», который в параллельном матче проиграл «Александрии» (0:2). За три тура до конца чемпионата у команды Мирчи Луческу 13 очков гандикапа над «горняками». 75-летний румынский специалист доказал, что его рано отправляли на пенсию и полностью оправдал доверие руководства «бело-синих».

Украинская Премьер-лига. 23 тур.

«Динамо» – «Ингулец» – 5:0

Забарный (4), Беседин (14), Цыганков (48, 71), Попов (82)

Крынский (23), Синегуб (29), Бартулович (45+1)

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Попов, Кендзёра (Караваев, 46), Сидорчук (Шепелев, 61), Шапаренко (Андриевский, 46), Буяльский (Гармаш, 73), Де Пена (Родригеш, 61), Цыганков, Беседин

«Ингулец»: Крынский, Салем, Семенко, Козак (Коваленко, 75), Бартулович, Коробенко, Васин (Ситчинава, 75), Янаков (Щедрый, 75), Асмелаш, Синегуб, Шевцов (Плохотнюк, 81)

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

НCК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА