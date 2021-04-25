Уже чемпионы. Динамо в Киеве сокрушило Ингулец и досрочно завоевало титул

Матч НCК «Олимпийский» между киевским «Динамо» и «Ингульцом» любители украинского футбола ждали сильнее всего в 23-м туре Премьер-лиги. Его в СМИ задолго до начала окрестили чемпионским для «бело-синих», ведь победа над новичком элитного дивизиона досрочно гарантировала команде Мирчи Луческу золотые медали.
У «Динамо» было сразу несколько прав на ошибку, поэтому потеря очков не стала бы большим фиаско для киевского клуба. Однако чемпионского титула руководство клуба и фанаты ждали долгие пять лет, а потому откладывать праздник в долгий ящик не хотел никто. И футболисты «Динамо» не словом, а делом доказали, что собираются расставить точки над «і» как можно раньше.
Уже к 14-й минуте поединка подопечные Мирчи Луческу сняли главный вопрос с повестки дня, забив в ворота Крынского два безответных мяча. Сначала спустя четыре минуты после стартового свистка Забарный в падении замкнул высокую подачу Де Пены на дальнюю штангу, а немного позже подобный трюк провернул Беседин, которому ассистировал Шапаренко.
Для 18-летнего Забарного этот гол стал дебютным за основную команду «Динамо», и символично, что забил защитник его в таком важном поединке. Стоит отметить и тот факт, что оба мяча «динамовцы» забили после успешных розыгрышей стандартов: в первом случае углового, а во втором – штрафного.
По-сути во втором тайме «Динамо» могло спокойно доигрывать до финального свистка, ведь цифры на табло позволяли почти ни о чем беспокоиться и играть в свое удовольствие. Но киевляне не собирались сбавлять обороты и уже на 48-й минуте довели счет до разгромного. Крынский вытянул мяч из-под перекладины после удара Цыганкова, затем парировал и добивание от Буяльского, но справиться с еще одним ударом Виктора голкипер «Ингульца», обессиленно лежавший на газоне, не смог.
На 70-й минуте Цыганков отличился еще раз, завершив шикарную комбинацию. Родригеш после выхода один на один с Крынским не стал пробивать, а сбросил на Беседина. Артем отпасовал капитану, а тот вколотил мяч под перекладину. Для Виктора это уже второй дубль в сезоне.
Чтобы праздник удался максимально, «динамовцы» постарались одержать самую крупную победу в сезоне, и им удалось это сделать. За 7 минут до конца основного времени Денис Попов на ближней штанге замкнул подачу с углового, заставив Крынского пятый раз вынимать мяч из сетки собственных ворот.
5:0 – «Динамо» эффектно досрочно оформило чемпионский титул, прервав четырехлетнюю гегемонию «Шахтера», который в параллельном матче проиграл «Александрии» (0:2). За три тура до конца чемпионата у команды Мирчи Луческу 13 очков гандикапа над «горняками». 75-летний румынский специалист доказал, что его рано отправляли на пенсию и полностью оправдал доверие руководства «бело-синих».
Украинская Премьер-лига. 23 тур.
«Динамо» – «Ингулец» – 5:0
Забарный (4), Беседин (14), Цыганков (48, 71), Попов (82)
Крынский (23), Синегуб (29), Бартулович (45+1)
«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Попов, Кендзёра (Караваев, 46), Сидорчук (Шепелев, 61), Шапаренко (Андриевский, 46), Буяльский (Гармаш, 73), Де Пена (Родригеш, 61), Цыганков, Беседин
«Ингулец»: Крынский, Салем, Семенко, Козак (Коваленко, 75), Бартулович, Коробенко, Васин (Ситчинава, 75), Янаков (Щедрый, 75), Асмелаш, Синегуб, Шевцов (Плохотнюк, 81)
Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
НCК «Олимпийский» (Киев)
Денис Шаховец, Sport.ua
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и одна методичка открытая на нем
адекватный Закарпатфан, 5 разных веток заспамил одним и тем же сообщением только что
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Космический подводный штаб ДЫНЫРЫ подозревает распыление веселящего газа , спец агенами МИ-6
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Ведется расследование, за потерпевшим уже выехала его бабка
Чемпионский сезон!
С победой Динамо!!!
Очень вероятно , что летом будет как минимум один громкий трансфер на выход в ДК, что тоже добавит денег!
Если и после этого Суркис не организует нормальную трансферную компанию , то я уже даже не знаю
Очень вероятно , что летом будет как минимум один громкий трансфер на выход в ДК, что тоже добавит денег!
Если и после этого Суркис не организует нормальную трансферную компанию , то я уже даже не знаю
Чемпионский сезон!
С победой Динамо!!!
Обігравши "Інгулець" з рахунком 5:0, київське "Динамо" достроково стало чемпіоном України 2020/2021.
Динамівці за три тури до завершення турніру випереджають найближчого переслідувача на 13 очок і стали недосяжними в чемпіонській гонці.
Це 16-й чемпіонський титул "Динамо" у національній першості України (рекорд) і 29-й за всю історію. "Біло-сині" також є рекордсменами за перемогами в чемпіонатах СРСР.
Після перемоги в чемпіонаті України 2020/2021 трофейні досягнення нашого клубу виглядають так:
- Чемпіонат України - 16 (рекорд)
- Кубок України - 12
- Суперкубок України - 9 (рекорд)
- Чемпіонат СРСР - 13 (рекорд)
- Кубок СРСР - 9
- Суперкубок СРСР (Кубок сезону) - 3 (рекорд)
- Кубок Кубків - 2
- Суперкубок УЄФА - 1
Интересно, игроки будут деда на награждении подбрасывать?))
...
Так вот шутки шутками, а сейчас реально появилось видео, как они его в раздевалке подбрасывали)))
Александр Киев, Максим 777 , Закарпатфан , Face Control - ваш выход
Лучший клуб Украины снова ЧЕМПИОН!!!
Теперь надо в Кубок Украины положить золотые медали!!
И в качестве ОСНОВЫ сборной Украины получить медали чемпионата Европы!!!
Ждём следующий сезон, наконец-то будет снова интересно и надо признать оказалось что не было ошибкой пригласить румыне, по меньшей мере на фоне тех физруков что управляли до этого и обреченность была уже с начала сезона зачастую.
Осталось ещё усилится только.
Многомиллионная армия его фанатов ликует
Заслуженное, уверенное чемпионство!
Ждём следующий сезон, наконец-то будет снова интересно и надо признать оказалось что не было ошибкой пригласить румыне, по меньшей мере на фоне тех физруков что управляли до этого и обреченность была уже с начала сезона зачастую.
Осталось ещё усилится только.
Поздравляю настоящих болельщиков Динамо с чемпионством !!!
( шлоебень по типу Шпрота, серГея и остальных подобных мутантов - конечно нет)
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