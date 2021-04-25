Мирча ЛУЧЕСКУ: «Разница в том, что ребята приобрели менталитет победителей»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал разгром «Ингульца» (5:0) и триумф команды в чемпионате Украины:

«Особо нечего говорить после таких матчей. Это была наша последняя домашняя игра в текущем сезоне, так что сегодняшний матч был особенным для нас. Мы хотели сделать его спектаклем, играя в атаке. Считаю, что у нас это получилось. Сказал ребятам перед началом игры: «Меня интересует не только три очка – меня также интересует футбол и то, как вы можете играть в атаке и забивать голы».

Сегодня мы провели пять замен – для того, чтобы эти пять человек почувствовали себя в этой игре, в этой победе. Жаль, что сегодня я мог сделать лишь пять замен, все ребята в одинаковой мере заслужили это чемпионство. К слову, в нашей игре от этих замен ничего не поменялось – мы продолжали играть и забивать.

Хотелось бы продолжить в таком же духе, ведь нас ждет три выездных матча, а потом финал Кубка Украины, к которому нам важно подойти в хорошей игровой готовности.

Главным нашим приоритетом на этот сезон было создание здоровой, соревновательной конкуренции в команде. Нам это удалось сделать. Благодарен ребятам, поздравляю их с чемпионством! Было нелегко меня выдерживать все эти месяцы: я оказывал давление, но без этого невозможно было добиться того, чего мы добились. Это один из важнейших компонентов успеха.

Если меня спросят, в чем разница между нынешней командой и той, которую я принял 1 августа, то я в первую очередь скажу, что разница в том, что ребята приобрели менталитет победителей. Чемпионами стали те же футболисты, что были в «Динамо» и раньше, но самое главное – это не талант, а ежедневная работа. Ребята ежедневно жили с мыслью о том, чтобы стать чемпионами.

Пока надо радоваться достигнутому результату. У нас есть еще время. Посмотрим, к чему мы придем. Какие эмоции? Это мои чувства, это личное, и я не хотел бы говорить об этом вслух».