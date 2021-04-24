23-й тур
Динамо Киев
0 : 0
Ингулец
25.04.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Динамо – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 23 тура чемпионата Украины

  • 24.04.2021 15:13
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Динамо – Ингулец. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В воскресенье, 25 апреля, состоится поединок двадцать третьего тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать «Ингулец». Матч пройдет в Киеве на НCК «Олимпийский» и начнется в 17:00.

В предыдущем туре команда Мирчи Луческу с минимальным счетом обыграла донецкий «Шахтер» и увеличила отрыв от «горняков» до десяти очков. Таким образом, уже в воскресенье киевский клуб может досрочно оформить чемпионское звание. Последний раз «Динамо» становилось чемпионом пять лет назад. В мид-уик «бело-синие» в Тернополе обыграли «Агробизнес» (3:0) и вышли в финал Кубка Украины, где встретятся с луганской «Зарей». «Ингулец» в последних турах нынешнего чемпионата ждет напряженная борьба за сохранение прописки в Премьер-лиге. В первом круге «Динамо» обыграло «Ингулец» со счетом 2:0 (голы в свой актив записали Денис Гармаш и Николай Шапаренко).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ингулец».

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Александр Снитко, Sport.ua

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