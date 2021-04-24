Динамо – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В воскресенье, 25 апреля, киевское «Динамо» встретится с «Ингульцом» в рамках 23 тура чемпионата Украины. Уже после этой встречи команда Мирчи Луческу может оформить чемпионское звание. Последний раз киевляне становились лучшими в национальном чемпионате пять лет назад, когда «бело-синих» возглавлял Сергей Ребров. Сам Сергей Станиславович, к слову, на этой неделе оформил третье подряд чемпионство с венгерским «Ференцварошом». Но не будем забегать вперед: до завоевания титула «Динамо» еще нужно сделать один шаг.

«Нам нужна еще одна победа. Нужно выиграть хотя бы одну игру из четырех. Постараемся уже в следующем туре добыть чемпионство», – отметил после победного матча против «Шахтера» защитник киевлян Виталий Миколенко. Именно в противостоянии с принципиальным соперником «бело-синие» практически гарантировали себе чемпионское звание. Судьбу матча, напомним, решил один результативный удар, который с пенальти нанес Карлос Де Пена. Одержав важную победу в чемпионате, подопечные Луческу оформили выход в финал Кубка Украины. Перволиговый «Агробизнес», который сенсационно выбил из турнира «Шахтер», не сумел совершить еще один подвиг – 3:0 в пользу «Динамо». Позитивной новостью для киевлян стало возвращение на поле Виктора Цыганкова, который вступил в игру со скамейки запасных в поединке против «Шахтера» и отыграл весь матч в Тернополе.

«Ингулец» на текущей неделе ассоциировался совсем не с футбольными событиями. Президент петровского клуба Александр Поворознюк едва не погиб в результате взрыва гранаты. Функционер чудом не пострадал, но эта новость точно стала стрессовой для всех причастных к «красно-желтой» команде. «Со мной все нормально. Футбол был, есть и будет. Предприятия были, есть и будут. Будем работать. У нас будет все хорошо», – сказал после инциндента Поворознюк.

Учитывая произошедшее событие, футболисты «Ингульца» наверняка находятся не в лучшем психологическом состоянии. Но тем не менее, очки команде Сергея Лавриненко крайне необходимы, ведь от «зоны вылета» петровцев отделяет совсем небольшое расстояние. «Киевляне не будут оттягивать момент, и захотят после игры с нами уже повесить себе медали. Мы, со своей стороны, постараемся приложить максимум усилий для того, чтобы набирать очки в каждой игре», – отметил наставник петровской команды. Таким образом, в воскресенье можно ожидать увлекательное противостояние: на поле НСК «Олимпийский» выйдут два сверхмотивированных соперника.

«Ингулец» является самой «миролюбивой» командой нынешнего чемпионата: на счету петровцев уже 11 ничьих в текущем турнире. Очередной ничейный результат «красно-желтых» был зафиксирован и в матче предыдущего тура против львовского «Руха» (0:0). Ну а в первом круге «Динамо» в Кропивницком обыграло «Ингулец» со счетом 2:0. В начале встречи счет открыл Денис Гармаш, а в конце поединка Николай Шапаренко удвоил преимущество киевлян. В предстоящем матче петровцам не поможет полузащитник Евгений Запорожец, который будет отбывать дисквалификацию.

УПЛ и УАФ готовятся поздравить киевлян с завоеванием золотых медалей сразу после матча с «Ингульцом», а после финального свистка планируется праздничная церемония с вручением золотых медалей «бело-синим». «Ингулец» же, без сомнения, попытается отсрочить праздник для соперников. Как оно выйдет, узнаем в воскресенье вечером.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзёра, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Де Пена, Цыганков, Беседин.

«Ингулец»: Крынский, Квасный, Салем, Кучеренко, Балан, Чайковский, Янаков, Шишка, Щедрый, Плохотнюк, Ситчинава.

25 апреля, воскресенье