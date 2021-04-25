23-й тур
Динамо Киев
5 : 0
Ингулец
25.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо – Ингулец – 5:0. Чемпионское завершение. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты встречи 23-го тура УПЛ

  • 25.04.2021 18:00
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  • 1 комментарий
Динамо – Ингулец – 5:0. Чемпионское завершение. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

В воскресенье, 25 апреля, состоялся поединок двадцать третьего тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» принимало «Ингулец».

Украинская Премьер-лига. 23 тур.

«Динамо» – «Ингулец» – 5:0

Забарный (4), Беседин (14), Цыганков (48, 70), Попов (82)

Гол Забарного

Гол Беседина

Первый гол Цыганкова

Второй гол Цыганкова

(новость обновляется)

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Денис Попов (Динамо Киев).
71' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
49' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
14' ГОЛ ! Мяч забил Артем Беседин (Динамо Киев).
4' ГОЛ ! Мяч забил Илья Забарный (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua

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    zelia73
    online
      zelia73, 25.04.2021 18:53
    0
    чемпионы
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    zelia73
    online
      zelia73, 25.04.2021 18:53
    0
    чемпионы
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