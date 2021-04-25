В воскресенье, 25 апреля, состоялся поединок двадцать третьего тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» принимало «Ингулец».
Украинская Премьер-лига. 23 тур.
«Динамо» – «Ингулец» – 5:0
Забарный (4), Беседин (14), Цыганков (48, 70), Попов (82)
Гол Забарного
Гол Беседина
Первый гол Цыганкова
Второй гол Цыганкова
(новость обновляется)
События матча
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Попов (Динамо Киев).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Беседин (Динамо Киев).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Илья Забарный (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua
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