16-й титул в лиге! Динамо впереди Шахтера по трофеям в независимой Украине

У киевлян суммарно стало 37 трофеев, на два больше, чем у главного конкурента

  • 25.04.2021 18:59
  • 7061 просмотр
  • 43 комментария
16-й титул в лиге! Динамо впереди Шахтера по трофеям в независимой Украине
© ФК Динамо Киев

Завоеванная победа в чемпионате Украины 2020/21 позволила киевскому «Динамо» на два титула обогнать донецкий «Шахтер» по количеству трофеев во всех турнирах в истории независимой Украины.

У киевлян суммарно стало 37 трофеев, на два больше, чем у главного конкурента из Донецка (35).

По победам в чемпионатах Украины перевес на стороне киевлян – 16 титулов против 13 у «горняков».

Команда Мирчи Луческу разгромила «Ингулец» (5:0), оторвалась от конкурентов на 13 очков, и теперь недосягаема для подопечных Луиша Каштру, которые проиграли «Александрии» (0:2).

🏆 Количество трофеев у украинских клубов

«Динамо» (Киев) – 37 трофеев:

  • Чемпионат Украины – 16 побед
  • Кубок Украины – 12 побед
  • Суперкубок Украины – 9 побед

«Шахтер» (Донецк) – 35 трофеев:

  • Кубок УЕФА – 1 победа
  • Чемпионат Украины – 13 побед
  • Кубок Украины – 13 побед
  • Суперкубок Украины – 8 побед

Другие украинские клубы с трофеями:

  • «Таврия» (Симферополь) – 2 победы (ЧУ-1992 и КУ-2009/10)
  • «Черноморец» (Одесса) – 2 победы (КУ-1992 и КУ-1993/94)
  • «Ворскла» (Полтава) – 1 победа (КУ-2008/09)

Примечание. В вышеуказанных подсчетах осознанно не принимались в расчет трофеи, завоеванные в период Советского Союза. Для полноты картины они приведены ниже.

«Динамо» завоевало 28 трофеев в СССР: 13 побед в чемпионатах СССР, 9 трофеев Кубков СССР, 3 виктории в Суперкубках СССР (Кубках сезона), а также 3 европейских трофея (два Кубка кубков УЕФА и один Суперкубок УЕФА).

У «Шахтера» за советский период 5 трофеев: 4 триумфа в Кубках СССР и 1 победа в Суперкубке СССР (Кубке сезона).

Также чемпионат СССР 2 раза выигрывал «Днепр» и 1 раз – «Заря» (Луганск). Кубком СССР по разу владели «Металлист» (Харьков), «Карпаты» (Львов) и «Днепр». У команды из тогда еще Днепропетровска был в активе и Суперкубок СССР.

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Источник — Sport.ua

(31 голос)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 25.04.2021 20:28
    0
    Шахтерску, Караганды.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 25.04.2021 20:22
    +1
    Ждём от Зари финишного спурта!!!! Шахтёр должен финишировать четвертым!!!
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 25.04.2021 20:09
    +4
    тор, 25.04.2021 19:41
    Прекратите сравнения до нормализации обстановки в Донбассе! Шахтёр 7 лет играет на чужих аренах. Правда нормализации в ближайшие годы не предвидится.
    Так что надо вести статистику по отдельным периодам существования клубов.
    1 В СССР
    2 В независимой Украине до майдана и АТО.
    3 Результаты за время 2014 - 20**, когда Шахтёр играл не в Донецке.
    4 В независимой Украине после нормализации в Донбассе.
    5 Общие результаты в независимой Украине, кроме 2014 - 20**.
    Ты лучше чем нести ахинею, лучше научись правильно пароли сохранять, а то уж поднадоел каждый день под новыми никами сидишь, да и еще, ты забыл про свою коронку, что та не за Динамо и не за ШД
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 25.04.2021 20:08
    +3
    БОМЖИ--вылазьте из своих нор---и поздравляйте с чемпионством самый титулованный клуб украины
    Ссылка
    Oliynuk_sport
    online
      Oliynuk_sport, 25.04.2021 19:59
    +3
    Браво, вітаю всіх з перемогою Динамо! Один з кращих сезонів за останні 5 років.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 25.04.2021 19:56
    0
    sahka1981, 25.04.2021 19:54
    Обігравши "Інгулець" з рахунком 5:0, київське "Динамо" достроково стало чемпіоном України 2020/2021.
    Динамівці за три тури до завершення турніру випереджають найближчого переслідувача на 13 очок і стали недосяжними в чемпіонській гонці.
    Це 16-й чемпіонський титул "Динамо" у національній першості України (рекорд) і 29-й за всю історію. "Біло-сині" також є рекордсменами за перемогами в чемпіонатах СРСР.
    Після перемоги в чемпіонаті України 2020/2021 трофейні досягнення нашого клубу виглядають так:
    - Чемпіонат України - 16 (рекорд)
    - Кубок України - 12
    - Суперкубок України - 9 (рекорд)
    - Чемпіонат СРСР - 13 (рекорд)
    - Кубок СРСР - 9
    - Суперкубок СРСР (Кубок сезону) - 3 (рекорд)
    - Кубок Кубків - 2
    - Суперкубок УЄФА - 1
    В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ БУДЕТ 3 ЗВЕЗДА НАД ЭМБЛЕМОЙ У ДИНАМО
    Ссылка
    Za-Dinamo
    online
      Za-Dinamo, 25.04.2021 19:55
    0
    Как-то странновато подсчитывается: ГДЕ же "два Кубка кубков УЕФА и один Суперкубок УЕФА" Динамо??
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 25.04.2021 19:54
    +2
    Шахта - отстой! Будулай золотой!
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 25.04.2021 19:54
    +3
    Обігравши "Інгулець" з рахунком 5:0, київське "Динамо" достроково стало чемпіоном України 2020/2021.
    Динамівці за три тури до завершення турніру випереджають найближчого переслідувача на 13 очок і стали недосяжними в чемпіонській гонці.
    Це 16-й чемпіонський титул "Динамо" у національній першості України (рекорд) і 29-й за всю історію. "Біло-сині" також є рекордсменами за перемогами в чемпіонатах СРСР.
    Після перемоги в чемпіонаті України 2020/2021 трофейні досягнення нашого клубу виглядають так:
    - Чемпіонат України - 16 (рекорд)
    - Кубок України - 12
    - Суперкубок України - 9 (рекорд)
    - Чемпіонат СРСР - 13 (рекорд)
    - Кубок СРСР - 9
    - Суперкубок СРСР (Кубок сезону) - 3 (рекорд)
    - Кубок Кубків - 2
    - Суперкубок УЄФА - 1
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 19:51
    +1
    vitalikss86, 25.04.2021 19:09
    Кращим клубов України за всю ії історію буде Металіст - ось побачите 100 років пройде - тоді порахуємо трофеї. А наразі поки ми даємо вам фору всім! Пройде час і Кожен буде знати своє місце
    может 1100?
    давай уже до 4-го тысячелетия округлим и там точно посчитаем
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 19:47
    +4
    ZAKARPATFAN, 25.04.2021 19:22
    Все очікувано. Шахтар грав без форвардів (Мораес травма) і без 5ти захисників (Додо, Бондарь, Матвієнко, Ісмаїлі, Корнієнко). Чекаємо літніх реформ в Шахтарі!!! Замінити Каштру, знайти заміни Тайсону та Мораесу і знову вийдемо на свій рівень, на той рівень який вже три роки поспіль до останнього матчу не втрачає надії на вихід із групи ЛЧ, інтрига до останнього матчу! (Ліон, Аталанта, Інтер) Сподіваємося що в наступному році окрім чемпіонства України зможемо продовжити свою успішну серію в ЛЧ!
    Бот, зачем ты один и тот же комментарий уже на 4 ветки вставил?
    Давай лучше как Сашка лоХ Киев весели нас своим горящиї пердаком
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 19:45
    +6
    тор, 25.04.2021 19:41
    Прекратите сравнения до нормализации обстановки в Донбассе! Шахтёр 7 лет играет на чужих аренах. Правда нормализации в ближайшие годы не предвидится.
    Так что надо вести статистику по отдельным периодам существования клубов.
    1 В СССР
    2 В независимой Украине до майдана и АТО.
    3 Результаты за время 2014 - 20**, когда Шахтёр играл не в Донецке.
    4 В независимой Украине после нормализации в Донбассе.
    5 Общие результаты в независимой Украине, кроме 2014 - 20**.
    Вахтер Иванов, ты зачем себе Батисту поставил на аватарку, тебя же по узнаваемому бреду можно узнать как в той песне " по словам по глазам по голосу "
    -------
    во всем нормально мире трофеи считают с начала основания клуба
    если шахтеру что то не нравится, он может сняться с чемпионата и все
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 25.04.2021 19:44
    +4
    тор, 25.04.2021 19:41
    Прекратите сравнения до нормализации обстановки в Донбассе! Шахтёр 7 лет играет на чужих аренах. Правда нормализации в ближайшие годы не предвидится.
    Так что надо вести статистику по отдельным периодам существования клубов.
    1 В СССР
    2 В независимой Украине до майдана и АТО.
    3 Результаты за время 2014 - 20**, когда Шахтёр играл не в Донецке.
    4 В независимой Украине после нормализации в Донбассе.
    5 Общие результаты в независимой Украине, кроме 2014 - 20**.
    Здесь надо все таки думать о том, кто владея фактически неограниченной властью на Донбассе слил регион. Что мог сделать? Коломойский пример.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 25.04.2021 19:43
    +2
    тор, 25.04.2021 19:41
    Прекратите сравнения до нормализации обстановки в Донбассе! Шахтёр 7 лет играет на чужих аренах. Правда нормализации в ближайшие годы не предвидится.
    Так что надо вести статистику по отдельным периодам существования клубов.
    1 В СССР
    2 В независимой Украине до майдана и АТО.
    3 Результаты за время 2014 - 20**, когда Шахтёр играл не в Донецке.
    4 В независимой Украине после нормализации в Донбассе.
    5 Общие результаты в независимой Украине, кроме 2014 - 20**.
    а кто к этому привёл--не гудок с путлером--за что боролись на то и напоролись
    Ссылка
    тор
      тор, 25.04.2021 19:41
    -8
    Прекратите сравнения до нормализации обстановки в Донбассе! Шахтёр 7 лет играет на чужих аренах. Правда нормализации в ближайшие годы не предвидится.
    Так что надо вести статистику по отдельным периодам существования клубов.
    1 В СССР
    2 В независимой Украине до майдана и АТО.
    3 Результаты за время 2014 - 20**, когда Шахтёр играл не в Донецке.
    4 В независимой Украине после нормализации в Донбассе.
    5 Общие результаты в независимой Украине, кроме 2014 - 20**.
    Ссылка
    Real Trent
    online
      Real Trent, 25.04.2021 19:39
    +4
    У кротофанов горят пердаки) Отнять у копанки подаренные 6 очков от вонючего арендуполя и украденные очки у Олимпика и кротовня была бы на 3 месте максимум.
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 25.04.2021 19:25
    -5
    Sviatoslav Kudelych, 25.04.2021 19:12
    Смейся-смейся, Таврия сегодня тоже смеялась и 0-3 получила от Металла. Так же и Динамо и Шахтер в свое время получат - и до свидание. Теперь не будем с вами возиться-уж больно злы по спортивному на вас. Вы готовьтесь...или побежите в Суперлигу или еще куда-то (как хотела Барса с Юве сбежать, но не получилось-знайте-от Металлиста и от наказания не уйдет никто, придет время все ответят)
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 25.04.2021 19:24
    +6
    ZAKARPATFAN, 25.04.2021 19:22
    Все очікувано. Шахтар грав без форвардів (Мораес травма) і без 5ти захисників (Додо, Бондарь, Матвієнко, Ісмаїлі, Корнієнко). Чекаємо літніх реформ в Шахтарі!!! Замінити Каштру, знайти заміни Тайсону та Мораесу і знову вийдемо на свій рівень, на той рівень який вже три роки поспіль до останнього матчу не втрачає надії на вихід із групи ЛЧ, інтрига до останнього матчу! (Ліон, Аталанта, Інтер) Сподіваємося що в наступному році окрім чемпіонства України зможемо продовжити свою успішну серію в ЛЧ!
    и сам гниль и отмазка гнилая...
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 25.04.2021 19:24
    +6
    ZAKARPATFAN, 25.04.2021 19:23
    В цьому році Динамо заслужило цей трофей. Вітаємо
    НЕ фига себе--единственный
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.04.2021 19:23
    +12
    В цьому році Динамо заслужило цей трофей. Вітаємо
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 25.04.2021 19:00
    +27
    Лучший клуб Украини! Что тут можно добавить?
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 25.04.2021 19:02
    +23
    Динамо Київ - БУВ, Є і БУДЕ НАЙКРАЩИМ футбольним клубом України!!! Вперед!!! до наступних перемог!!!!
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 25.04.2021 19:08
    +16
    Лучший, самый популярный и самый лучший клуб Украины! Браво чемпионы!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 25.04.2021 19:04
    +16
    Молодцы киевляне,но помимо статистики независимой Украины нужно прибавить статистику со дня основания клуба,тогда сразу станет ясно кто есть кто
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 25.04.2021 19:04
    +15
    Что не удивительно. Слава Динамо
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.04.2021 19:08
    +14
    Alexander Киев, 25.04.2021 19:07
    За всю независимость Украины, только Шахтер выиграл Еврокубок! И ещё Днепр был в финале ЛЕ (!), А где ДНО, где? Правильно в п..
    Не плачь, болезный.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 19:10
    +13
    75 трофеев у Динамо Киев
    40 у шахтёра ( хрен пойми откуда)
    —-
    Во всем мире считают трофеи от года основания клуба
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.04.2021 19:23
    +12
    В цьому році Динамо заслужило цей трофей. Вітаємо
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 25.04.2021 19:09
    +9
    НЕ ПРАВИЛЬНАЯ СТАТИСТИКА--13 ЧЕМПИОНСТВ В СССР--9 КУБКОВ--3 СУПЕРКУБКА СССР--2 КУБКА КУБКОВ--1 СУПЕР КУБОК
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 25.04.2021 19:13
    +7
    Это для Радуги777 специально подготовили специально статистику
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 19:45
    +6
    тор, 25.04.2021 19:41
    Прекратите сравнения до нормализации обстановки в Донбассе! Шахтёр 7 лет играет на чужих аренах. Правда нормализации в ближайшие годы не предвидится.
    Так что надо вести статистику по отдельным периодам существования клубов.
    1 В СССР
    2 В независимой Украине до майдана и АТО.
    3 Результаты за время 2014 - 20**, когда Шахтёр играл не в Донецке.
    4 В независимой Украине после нормализации в Донбассе.
    5 Общие результаты в независимой Украине, кроме 2014 - 20**.
    Вахтер Иванов, ты зачем себе Батисту поставил на аватарку, тебя же по узнаваемому бреду можно узнать как в той песне " по словам по глазам по голосу "
    -------
    во всем нормально мире трофеи считают с начала основания клуба
    если шахтеру что то не нравится, он может сняться с чемпионата и все
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 25.04.2021 19:24
    +6
    ZAKARPATFAN, 25.04.2021 19:22
    Все очікувано. Шахтар грав без форвардів (Мораес травма) і без 5ти захисників (Додо, Бондарь, Матвієнко, Ісмаїлі, Корнієнко). Чекаємо літніх реформ в Шахтарі!!! Замінити Каштру, знайти заміни Тайсону та Мораесу і знову вийдемо на свій рівень, на той рівень який вже три роки поспіль до останнього матчу не втрачає надії на вихід із групи ЛЧ, інтрига до останнього матчу! (Ліон, Аталанта, Інтер) Сподіваємося що в наступному році окрім чемпіонства України зможемо продовжити свою успішну серію в ЛЧ!
    и сам гниль и отмазка гнилая...
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 25.04.2021 19:24
    +6
    ZAKARPATFAN, 25.04.2021 19:23
    В цьому році Динамо заслужило цей трофей. Вітаємо
    НЕ фига себе--единственный
    Ссылка
    Dominik
    online
      Dominik, 25.04.2021 19:10
    +6
    Динамо !!!! Динамо!!!!
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 25.04.2021 19:18
    +5
    А чому тут немає офіційних трофеїв, які здобуло Динамо в період Незалежності на Кубку Співдружності в москві і Ізраїлі? Це офіційні турніри УЄФА.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 25.04.2021 19:17
    +5
    бомжи--комментируйте
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 25.04.2021 20:09
    +4
    тор, 25.04.2021 19:41
    Прекратите сравнения до нормализации обстановки в Донбассе! Шахтёр 7 лет играет на чужих аренах. Правда нормализации в ближайшие годы не предвидится.
    Так что надо вести статистику по отдельным периодам существования клубов.
    1 В СССР
    2 В независимой Украине до майдана и АТО.
    3 Результаты за время 2014 - 20**, когда Шахтёр играл не в Донецке.
    4 В независимой Украине после нормализации в Донбассе.
    5 Общие результаты в независимой Украине, кроме 2014 - 20**.
    Ты лучше чем нести ахинею, лучше научись правильно пароли сохранять, а то уж поднадоел каждый день под новыми никами сидишь, да и еще, ты забыл про свою коронку, что та не за Динамо и не за ШД
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 19:47
    +4
    ZAKARPATFAN, 25.04.2021 19:22
    Все очікувано. Шахтар грав без форвардів (Мораес травма) і без 5ти захисників (Додо, Бондарь, Матвієнко, Ісмаїлі, Корнієнко). Чекаємо літніх реформ в Шахтарі!!! Замінити Каштру, знайти заміни Тайсону та Мораесу і знову вийдемо на свій рівень, на той рівень який вже три роки поспіль до останнього матчу не втрачає надії на вихід із групи ЛЧ, інтрига до останнього матчу! (Ліон, Аталанта, Інтер) Сподіваємося що в наступному році окрім чемпіонства України зможемо продовжити свою успішну серію в ЛЧ!
    Бот, зачем ты один и тот же комментарий уже на 4 ветки вставил?
    Давай лучше как Сашка лоХ Киев весели нас своим горящиї пердаком
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 25.04.2021 19:44
    +4
    тор, 25.04.2021 19:41
    Прекратите сравнения до нормализации обстановки в Донбассе! Шахтёр 7 лет играет на чужих аренах. Правда нормализации в ближайшие годы не предвидится.
    Так что надо вести статистику по отдельным периодам существования клубов.
    1 В СССР
    2 В независимой Украине до майдана и АТО.
    3 Результаты за время 2014 - 20**, когда Шахтёр играл не в Донецке.
    4 В независимой Украине после нормализации в Донбассе.
    5 Общие результаты в независимой Украине, кроме 2014 - 20**.
    Здесь надо все таки думать о том, кто владея фактически неограниченной властью на Донбассе слил регион. Что мог сделать? Коломойский пример.
    Ссылка
    Real Trent
    online
      Real Trent, 25.04.2021 19:39
    +4
    У кротофанов горят пердаки) Отнять у копанки подаренные 6 очков от вонючего арендуполя и украденные очки у Олимпика и кротовня была бы на 3 месте максимум.
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