16-й титул в лиге! Динамо впереди Шахтера по трофеям в независимой Украине

Завоеванная победа в чемпионате Украины 2020/21 позволила киевскому «Динамо» на два титула обогнать донецкий «Шахтер» по количеству трофеев во всех турнирах в истории независимой Украины.
У киевлян суммарно стало 37 трофеев, на два больше, чем у главного конкурента из Донецка (35).
По победам в чемпионатах Украины перевес на стороне киевлян – 16 титулов против 13 у «горняков».
Команда Мирчи Луческу разгромила «Ингулец» (5:0), оторвалась от конкурентов на 13 очков, и теперь недосягаема для подопечных Луиша Каштру, которые проиграли «Александрии» (0:2).
🏆 Количество трофеев у украинских клубов
«Динамо» (Киев) – 37 трофеев:
- Чемпионат Украины – 16 побед
- Кубок Украины – 12 побед
- Суперкубок Украины – 9 побед
«Шахтер» (Донецк) – 35 трофеев:
- Кубок УЕФА – 1 победа
- Чемпионат Украины – 13 побед
- Кубок Украины – 13 побед
- Суперкубок Украины – 8 побед
Другие украинские клубы с трофеями:
- «Таврия» (Симферополь) – 2 победы (ЧУ-1992 и КУ-2009/10)
- «Черноморец» (Одесса) – 2 победы (КУ-1992 и КУ-1993/94)
- «Ворскла» (Полтава) – 1 победа (КУ-2008/09)
Примечание. В вышеуказанных подсчетах осознанно не принимались в расчет трофеи, завоеванные в период Советского Союза. Для полноты картины они приведены ниже.
«Динамо» завоевало 28 трофеев в СССР: 13 побед в чемпионатах СССР, 9 трофеев Кубков СССР, 3 виктории в Суперкубках СССР (Кубках сезона), а также 3 европейских трофея (два Кубка кубков УЕФА и один Суперкубок УЕФА).
У «Шахтера» за советский период 5 трофеев: 4 триумфа в Кубках СССР и 1 победа в Суперкубке СССР (Кубке сезона).
Также чемпионат СССР 2 раза выигрывал «Днепр» и 1 раз – «Заря» (Луганск). Кубком СССР по разу владели «Металлист» (Харьков), «Карпаты» (Львов) и «Днепр». У команды из тогда еще Днепропетровска был в активе и Суперкубок СССР.
Источник — Sport.ua
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Так что надо вести статистику по отдельным периодам существования клубов.
1 В СССР
2 В независимой Украине до майдана и АТО.
3 Результаты за время 2014 - 20**, когда Шахтёр играл не в Донецке.
4 В независимой Украине после нормализации в Донбассе.
5 Общие результаты в независимой Украине, кроме 2014 - 20**.
Динамівці за три тури до завершення турніру випереджають найближчого переслідувача на 13 очок і стали недосяжними в чемпіонській гонці.
Це 16-й чемпіонський титул "Динамо" у національній першості України (рекорд) і 29-й за всю історію. "Біло-сині" також є рекордсменами за перемогами в чемпіонатах СРСР.
Після перемоги в чемпіонаті України 2020/2021 трофейні досягнення нашого клубу виглядають так:
- Чемпіонат України - 16 (рекорд)
- Кубок України - 12
- Суперкубок України - 9 (рекорд)
- Чемпіонат СРСР - 13 (рекорд)
- Кубок СРСР - 9
- Суперкубок СРСР (Кубок сезону) - 3 (рекорд)
- Кубок Кубків - 2
- Суперкубок УЄФА - 1
Динамівці за три тури до завершення турніру випереджають найближчого переслідувача на 13 очок і стали недосяжними в чемпіонській гонці.
Це 16-й чемпіонський титул "Динамо" у національній першості України (рекорд) і 29-й за всю історію. "Біло-сині" також є рекордсменами за перемогами в чемпіонатах СРСР.
Після перемоги в чемпіонаті України 2020/2021 трофейні досягнення нашого клубу виглядають так:
- Чемпіонат України - 16 (рекорд)
- Кубок України - 12
- Суперкубок України - 9 (рекорд)
- Чемпіонат СРСР - 13 (рекорд)
- Кубок СРСР - 9
- Суперкубок СРСР (Кубок сезону) - 3 (рекорд)
- Кубок Кубків - 2
- Суперкубок УЄФА - 1
давай уже до 4-го тысячелетия округлим и там точно посчитаем
Давай лучше как Сашка лоХ Киев весели нас своим горящиї пердаком
Так что надо вести статистику по отдельным периодам существования клубов.
1 В СССР
2 В независимой Украине до майдана и АТО.
3 Результаты за время 2014 - 20**, когда Шахтёр играл не в Донецке.
4 В независимой Украине после нормализации в Донбассе.
5 Общие результаты в независимой Украине, кроме 2014 - 20**.
-------
во всем нормально мире трофеи считают с начала основания клуба
если шахтеру что то не нравится, он может сняться с чемпионата и все
Так что надо вести статистику по отдельным периодам существования клубов.
1 В СССР
2 В независимой Украине до майдана и АТО.
3 Результаты за время 2014 - 20**, когда Шахтёр играл не в Донецке.
4 В независимой Украине после нормализации в Донбассе.
5 Общие результаты в независимой Украине, кроме 2014 - 20**.
Так что надо вести статистику по отдельным периодам существования клубов.
1 В СССР
2 В независимой Украине до майдана и АТО.
3 Результаты за время 2014 - 20**, когда Шахтёр играл не в Донецке.
4 В независимой Украине после нормализации в Донбассе.
5 Общие результаты в независимой Украине, кроме 2014 - 20**.
Так что надо вести статистику по отдельным периодам существования клубов.
1 В СССР
2 В независимой Украине до майдана и АТО.
3 Результаты за время 2014 - 20**, когда Шахтёр играл не в Донецке.
4 В независимой Украине после нормализации в Донбассе.
5 Общие результаты в независимой Украине, кроме 2014 - 20**.
40 у шахтёра ( хрен пойми откуда)
—-
Во всем мире считают трофеи от года основания клуба
Так что надо вести статистику по отдельным периодам существования клубов.
1 В СССР
2 В независимой Украине до майдана и АТО.
3 Результаты за время 2014 - 20**, когда Шахтёр играл не в Донецке.
4 В независимой Украине после нормализации в Донбассе.
5 Общие результаты в независимой Украине, кроме 2014 - 20**.
-------
во всем нормально мире трофеи считают с начала основания клуба
если шахтеру что то не нравится, он может сняться с чемпионата и все
Так что надо вести статистику по отдельным периодам существования клубов.
1 В СССР
2 В независимой Украине до майдана и АТО.
3 Результаты за время 2014 - 20**, когда Шахтёр играл не в Донецке.
4 В независимой Украине после нормализации в Донбассе.
5 Общие результаты в независимой Украине, кроме 2014 - 20**.
Давай лучше как Сашка лоХ Киев весели нас своим горящиї пердаком
Так что надо вести статистику по отдельным периодам существования клубов.
1 В СССР
2 В независимой Украине до майдана и АТО.
3 Результаты за время 2014 - 20**, когда Шахтёр играл не в Донецке.
4 В независимой Украине после нормализации в Донбассе.
5 Общие результаты в независимой Украине, кроме 2014 - 20**.
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