Бывший игрок Карпат и Динамо исчез в Ивано-Франковске

Ярослав Думанский пропал без вести

  • 27.04.2021 13:26
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Бывший игрок Карпат и Динамо исчез в Ивано-Франковске
© dynamo.kiev.ua. Ярослав Думанский

Полиция Ивано-Франковска разыскивает бывшего игрока львовских «Карпат» и киевского «Динамо» Ярослава Думанского.
 
Сообщается, что экс-футболист 20 апреля ушел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно. Об исчезновении с заявлением в полицию обратилась его мать.
 
В объявлении Ивано-Франковской полиции указаны приметы Ярослава Думанского - на вид 60-65 лет, рост около 170 см., среднего телосложения, волосы седого цвета. Он был одет в куртку красного цвета, спортивные штаны темно-синего цвета, кроссовки белого цвета.
 
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 с пометкой «без вести пропавший» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обратились ко всем, кто имеет какую-либо информацию о месте нахождения Ярослава Думанского обращаться на линию «102».
 
Отметим, что Думанский выступал в составе «Карпат» с 1977-го по по 1981-й годы. потом перешел в киевское «Динамо», в составе которого провел 60 матчей, выигрывал золото 1981 году, и Кубок в 1982-м. В составе юниорской сборной СССР выигрывал чемпионат Европы, с молодежной сборной добыл серебро на Чемпионате мира-1970.

 

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Опубликовано Поліція Івано-Франківської області Вторник, 27 апреля 2021 г.
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