Бывший игрок Карпат и Динамо исчез в Ивано-Франковске

Полиция Ивано-Франковска разыскивает бывшего игрока львовских «Карпат» и киевского «Динамо» Ярослава Думанского.



Сообщается, что экс-футболист 20 апреля ушел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно. Об исчезновении с заявлением в полицию обратилась его мать.



В объявлении Ивано-Франковской полиции указаны приметы Ярослава Думанского - на вид 60-65 лет, рост около 170 см., среднего телосложения, волосы седого цвета. Он был одет в куртку красного цвета, спортивные штаны темно-синего цвета, кроссовки белого цвета.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 с пометкой «без вести пропавший» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обратились ко всем, кто имеет какую-либо информацию о месте нахождения Ярослава Думанского обращаться на линию «102».



Отметим, что Думанский выступал в составе «Карпат» с 1977-го по по 1981-й годы. потом перешел в киевское «Динамо», в составе которого провел 60 матчей, выигрывал золото 1981 году, и Кубок в 1982-м. В составе юниорской сборной СССР выигрывал чемпионат Европы, с молодежной сборной добыл серебро на Чемпионате мира-1970.