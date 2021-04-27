ОФИЦИАЛЬНО: Нагельсманн станет новым тренером Баварии

Новым главным тренером мюнхенской «Баварии» станет 33-летний немецкий специалист Юлиан Нагельсманн, который сейчас возглавляет «Лейпциг».

Нагельсманн приступит к своим обязанностям с 1 июля, когда сменит на посту наставника мюнхенской команды Ханса-Дитера Флика. Контракт с Юлианом рассчитан до лета 2026 года.

«Юлиан Нагельсманн — это новое тренерское поколение. Несмотря на свой юный возраст, он сделал впечатляющую карьеру. Мы убеждены, что с Нагельсманном мы закрепим успехи последних лет», — отметил президент «Баварии» Герберт Хайнер.

На протяжении карьеры Нагельсманн работал с юношескими командами «Аугсбурга» и «Мюнхена-1860». Тренировал «Хоффенхайм» (2016-2019) и «Лейпциг» (с 2019 по настоящее время).

После 31-го сыгранного тура в текущем сезоне «Лейпциг» под руководством Нагельсманна занимает второе место в Бундеслиге, имея в активе 64 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 55-25.