ОФИЦИАЛЬНО: Нагельсманн станет новым тренером Баварии

Контракт со специалистом рассчитан до 2026 года

  • 27.04.2021 11:47
  • 1292 просмотра
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО: Нагельсманн станет новым тренером Баварии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Новым главным тренером мюнхенской «Баварии» станет 33-летний немецкий специалист Юлиан Нагельсманн, который сейчас возглавляет «Лейпциг».

Нагельсманн приступит к своим обязанностям с 1 июля, когда сменит на посту наставника мюнхенской команды Ханса-Дитера Флика. Контракт с Юлианом рассчитан до лета 2026 года.

«Юлиан Нагельсманн — это новое тренерское поколение. Несмотря на свой юный возраст, он сделал впечатляющую карьеру. Мы убеждены, что с Нагельсманном мы закрепим успехи последних лет», — отметил президент «Баварии» Герберт Хайнер.

На протяжении карьеры Нагельсманн работал с юношескими командами «Аугсбурга» и «Мюнхена-1860». Тренировал «Хоффенхайм» (2016-2019) и «Лейпциг» (с 2019 по настоящее время).

После 31-го сыгранного тура в текущем сезоне «Лейпциг» под руководством Нагельсманна занимает второе место в Бундеслиге, имея в активе 64 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 55-25.

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Источник — ФК Бавария

(4 голоса)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 27.04.2021 12:09
    0
    Контракт тренеру на 4 роки. Це в стилі Баварії. Але впевнений що там у контракті є пункт про дострокове розірвання контракту за недосягнення певних результатів (здобуття трофеїв).
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 27.04.2021 12:08
    0
    Удачі в новому клубі. Бажаю Хансу перейти в якийсь умовний Тотенхем і трахнути наступного року Баварію. Десь у четвертьфіналі.
    А потім Хасана щоб турнули, лайна шматок.
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 27.04.2021 12:05
    0
    Вот это ярая смесь
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 27.04.2021 12:09
    0
    Контракт тренеру на 4 роки. Це в стилі Баварії. Але впевнений що там у контракті є пункт про дострокове розірвання контракту за недосягнення певних результатів (здобуття трофеїв).
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 27.04.2021 12:08
    0
    Удачі в новому клубі. Бажаю Хансу перейти в якийсь умовний Тотенхем і трахнути наступного року Баварію. Десь у четвертьфіналі.
    А потім Хасана щоб турнули, лайна шматок.
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 27.04.2021 12:05
    0
    Вот это ярая смесь
    Ссылка
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