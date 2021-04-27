Пять кандидатов на замену Жуниору Мораесу

С нападающими у нас и так негусто, а тут еще и Мораес сломался. Форвард «Шахтера» на тренировке порвал «кресты» и выбыл на полгода. Главное оружие «горняков» в атаке не поможет своей команде ни в концовке нынешнего сезона, ни в начале следующего. А еще натурализованный бразилец пропустит Евро-2020, куда он наверняка попал бы в составе национальной сборной Украины.

Но страшная травма все изменила. Теперь в распоряжении главного тренера «сине-желтых» Андрея Шевченко остается единственный нападающий, место которого в основе не поддается сомнениям – Роман Яремчук, дай Бог ему здоровья. А дальше – непаханая целина: Андрею Николаевичу придется тщательно «скрести по сусекам», обращая внимания на тех, кого по тем или иным причинам раньше игнорил.

Пользуясь случаем, обозреватель Sport.ua, взвесив все «за» и «против», предлагает своих кандидатов на поездку на континентальное первенство в качестве замены Жуниора Мораеса.

Артем Беседин, «Динамо»



ФК Динамо

Отбывший годичную дисквалификацию форвард сразу влился в основной состав «Динамо». В отличие от Супряги, на которого Луческу делал ставку в первой части сезона, Беседин- нападающий иной формации. Ему не хватает скорости Влада, но вот своим характером и боевитостью Артем перещеголяет любого. А еще он очень работоспособный и настырный.

Неудивительно, что Мирча предпочел его, а не талантливого, но нестабильного Супрягу. Беседин – это истинное лицо нынешнего «Динамо»: может, и не самый техничный, но предельно заряженный, энергичный, постоянно держащий в тонусе защиту соперника. При всем при этом он и забивать не разучился – пять мячей в девяти играх УПЛ: неплохой показатель для нападающего, главной добродетелью которого считают работу на команду, а не на себя. Возможно, место в основе сборной Украины при «живом» Яремчуке Беседину вряд ли светит, но вот на роль усиления игры команды с лавки для запасных Артем подходит, как нельзя лучше. Нападающий такого формата и таких качеств обязательно должен быть в обойме нашей сборной.

Владислав Кулач, «Ворскла»



Фото Дениса Руденко

Уроженец Донецка, который так и не сумел заиграть в «Шахтере», сейчас проводит свой лучший сезон в карьере. Доселе Влад высокой результативностью не отличался: если и забивал, то не больше шести мячей за сезон. В сезоне 2020/2021 на его счету уже 13 мячей, и есть устойчивое ощущение, что на финише чемпионата послужной список главного форварда «Ворсклы» будет еще внушительнее.

Кулач – форвард момента, человек штрафной площади. По манере игры он чем-то напоминает Максима Шацких: такой же неудержимый, когда у его команды идет игра, и такой же незаметный, если его партнеры не блещут. Скорее всего, этого 27-летнего центрфорварда нельзя назвать тем игроком, который способен в одиночку решать исход футбольного противостояния. Но он способен отыскивать для себя моменты там, где другие их не заметят. Обладает неплохой скоростью, умением продавить защитника и обыграть один в один голкипера, хорош при исполнении стандартов. Возможно, если бы играл в одном из двух наших грандов, считался бы более пригодным для сборной. Но и в нынешнем своем статусе, считаю, он способен принести пользу для главной команды страны.

Артем Довбик, «Днепр-1»



СК Днепр-1

Форвард «днепрян» уже давно был на «радаре» тренерского штаба сборной Украины. Получив возможность проявить себя в игре против сборной Казахстана (в отборе на ЧМ-2022), Довбык не сплоховал. Возможно, если бы у Артема было больше времени, он бы сумел наиграть на нечто большее, нежели один опасный момент. Прогресс фактурного, но вместе с тем быстрого и техничного парня с хорошо поставленным ударом отмечают все.

Главный нападающий «Днепра-1» на данный момент – лакомый кусок для более именитых клубов на летнем трансферном рынке. Вряд ли команда из Днепра сможет удержать свой «ликвид», если поступит заманчивое предложение. Бытует мнение, что Довбык попросту перерос свой нынешний клуб. И я соглашусь с этим мнением. Поскольку уверен, что среди украинцев УПЛ игроков атаки такого потенциала и возможностей больше нет. Да, и визуально, и по манере игры Довбик похож на Яремчука. Играть одновременно вдвоем эти два отнюдь не разноплановые нападающие в одной команде не смогут. Но вот в качестве первой замены для форварда «Гента» форвард «Днепра-1» подходит как нельзя лучше.

Марьян Швед, «Мехелен» (Бельгія)

Getty Images/Global Images Ukraine

Гениальный сэр Алекс Фергюсон, вспоминая в своих мемуарах об особенностях отношений с Эриком Кантона – одним из своих наиболее талантливых, но проблемных подопечных по «МанЮнайтед», утверждал, что для игроков такого уровня и такого сложного «устройства» нужен особый подход. Если другим футболистам достаточно было слова, то с Кантона великий шотландец проводил все время в беседах и объяснениях. Труд Фергюсона был вознагражден сторицей: французского форварда впоследствии болельщики «МЮ» признали лучшим футболистом команды за всю ее историю.

Не собираюсь утверждать, что украинец Марьян Швед когда-то затмит француза Эрика Кантона. Но вот в контексте особого подхода эти два случая, на мой взгляд, идентичны. По уровню таланта Марьян вряд ли уступает Кантона. Подобное нам расскажут все тренеры, которые так или иначе сталкивались с одаренным футболистом. Но вот огранить этот алмаз удавалось далеко не каждому. Проблема Шведа в том, что он до сих пор так и не нашел свою команду. «Карпаты» он перерос, молодежную сборную Украины – тоже. Далее было важно сделать правильный шаг. Шаг в «Селтик» оказался неправильным: там не отрицали, что молодой украинец – редкий талант, но возиться с ним никто не собирался. Своего Фергюсона Марьян пока не нашел. И в «Мехелене» тоже. Возможно, вызов в главную команду страны «перезапустил» бы карьеру Шведа. Да, это был бы аванс для форварда, не имеющего постоянной игровой практики. Но почему-то кажется, что этот форвард смог бы зацепиться за предоставленную возможность. И сумел бы «выстрелить» в самый нужный момент, тем самым помочь и себе, и сборной.

Артем Кравец, «Коньяспор» (Турция)

Getty Images/Global Images Ukraine

Порядком подзабытый на Родине, но все еще мотивированный форвард Артем Кравец неожиданно «всплыл» перед началом нынешнего сезона в «Динамо». И так же резко покинул некогда родную команду, вернувшись в чемпионат Турции.

«Просто не хотел быть вторым номером у «Динамо», сидеть на замене» - так аргументировал форвард свой камбэк по ту сторону Черного моря. Чего греха таить, поначалу большинство из нас пессимистически восприняли очередную попытку «убийцы «Валенсии» реанимировать свою карьеру. Но ренессанс состоялся. В первой же игре на новом месте, в «Коньяспоре», Кравец отметился дублем и ассистом в ворота не кого-нибудь, а самого «Бешикташа». А всего в его активе – девять забитых мячей и две результативные передачи в 28 матчах чемпионата за «Коньяспор». Причем забивает Артем и с игры, и с пенальти, и со стартовых минут, и выходя на замену.

Прицел у 31-летнего нападающего еще не сбился. Да и мечту играть за сборную Украины он не запрятал в долгий ящик. К тому же, в недалеком прошлом Артем уже вызывался Андреем Шевченко в лагерь национальной сборной. И не только вызывался, но и был главной надеждой в нападении (во время отбора на ЧМ-2018). Почему бы нашему тренерскому штабу снова не обратить внимание на квалифицированного и опытного футболиста, способного в любой момент подставить свое плечо?