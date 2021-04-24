Выбыл на полгода. Мораес получил травму и не поедет на Евро-2020

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес получил травму на тренировке в преддверии матча 23-го тура УПЛ с «Александрией» и уже точно не поедет на Евро-2020.

У нападающего диагностирован разрыв крестообразной связки колена. На следующей неделе Мораесу предстоит операция. По предварительным оценкам медицинского департамента клуба, восстановление футболиста займет около 6 месяцев.



В начале апреля Мораесу исполнилось 34 года. Он дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а в текущем сезоне отличился в Премьер-лиге 6 раз в 17 поединках и преодолел рубеж в 100 мячей в турнире.

Действующий контракт Мораеса с «горняками» рассчитан до декабря 2021 года.