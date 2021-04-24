Выбыл на полгода. Мораес получил травму и не поедет на Евро-2020

У нападающего «Шахтера» диагностирован разрыв крестообразной связки колена

  • 24.04.2021 18:44
  • 6193 просмотра
  • 36 комментариев
Выбыл на полгода. Мораес получил травму и не поедет на Евро-2020
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес получил травму на тренировке в преддверии матча 23-го тура УПЛ с «Александрией» и уже точно не поедет на Евро-2020.

У нападающего диагностирован разрыв крестообразной связки колена. На следующей неделе Мораесу предстоит операция. По предварительным оценкам медицинского департамента клуба, восстановление футболиста займет около 6 месяцев.
 
В начале апреля Мораесу исполнилось 34 года. Он дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а в текущем сезоне отличился в Премьер-лиге 6 раз в 17 поединках и преодолел рубеж в 100 мячей в турнире.

Действующий контракт Мораеса с «горняками» рассчитан до декабря 2021 года

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(16 голосов)

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Комментарии
    Сурковые Шубы
    online
      Сурковые Шубы, 24.04.2021 20:03
    0
    Шубные болельщики Шубного чемпиона,от радости вскрыли себе вены
    Ссылка
    Сурковые Шубы
    online
      Сурковые Шубы, 24.04.2021 20:01
    0
    Andre066, 24.04.2021 19:03
    славу богу
    б€©толочь,и чему ты радуешься? ты убл'док ма©турби®уй тихо
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 24.04.2021 20:00
    -1
    ВадимКиев, 24.04.2021 19:55
    Плохо это....хорошего молодого форварда нужно будет искать ....вот новому тренеру первая задача.....скорейшего выздоровления....
    В этом и разница между Динамо и шахтером. Сегодня Владислав Ванат забил 23-й гол в 23-м матче за молодежку Динамо Киев. Уже скоро увидим его в основе. А вам, донецким, неким заменить 34-х летнего бразильца
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    Work W1901
    online
      Work W1901, 24.04.2021 19:58
    +1
    Жаль чувака, конечно, риск порвать ахилл может быть потом, зависит от операции.
    По чесноку, для СБУ он не нужен, никогда не понимал, почему на него такой спрос, посредственный форвард.
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 24.04.2021 19:55
    +1
    Плохо это....хорошего молодого форварда нужно будет искать ....вот новому тренеру первая задача.....скорейшего выздоровления....
    Ссылка
    odiniznashih
      odiniznashih, 24.04.2021 19:49
    0
    Среди молодежи форвардов нет.
    Остается Гладкий))
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 24.04.2021 19:42
    +1
    Да, Жуня, Бог не фраер, все видит. Его нае...ть не получилось.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 24.04.2021 19:39
    0
    Увидим для чего он украинское гражданство принимал. Останется, или уедет в Бразилию?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 24.04.2021 19:37
    0
    нужно ему то евро. лучше на родину съездит
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.04.2021 19:33
    +1
    Я так думаю,что и гражданство он брал с надеждой, что сыграет в финальной части ЧЕ, и так обломилось... Это ужасно.... Скорейшего выздоровления и удачи.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 24.04.2021 19:30
    -3
    Andre066, 24.04.2021 19:03
    славу богу
    Слава Богу, что такие ущербы как ты, болеют за Дно
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 24.04.2021 19:19
    -2
    BaZia, 24.04.2021 19:16
    Шахтер остался с одним Фернандо? Понятно что тут осталось сыграть 4 тура, но все же.. Что бы заменить в течении игры, кем? Дентиньо?
    Может стояло бы у Ворсклы Кулача отдолжить?
    сикан будет бегать
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 24.04.2021 19:16
    0
    Ответочка или как?
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 24.04.2021 19:16
    -1
    Шахтер остался с одним Фернандо? Понятно что тут осталось сыграть 4 тура, но все же.. Что бы заменить в течении игры, кем? Дентиньо?
    Может стояло бы у Ворсклы Кулача отдолжить?
    Ссылка
    solart1964
      solart1964, 24.04.2021 19:15
    +1
    Михаил Степанов, 24.04.2021 18:59
    а може оно к лучшему? чем бразильского ренегата-пенсионера в составе держать, лучше молодого перспективного украинца взять на ЕВРО
    Что мешало молодому и перспективному показать себя? Или для этого обязательно кому-то травмироваться?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 24.04.2021 19:13
    0
    Здоровья конечно, но доигрывать будет в Бразилии
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 24.04.2021 19:12
    -2
    Павел СН, 24.04.2021 19:10
    Кулач, Довбик,кто еще на свободную вакансию (Яремчук,Беседин-гарантия)
    довбикми-хуюбники---это никакие игрокт-сравнили упл и евро---жаль мораеса-он ради этого че и натурализовывался
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.04.2021 19:11
    +3
    Карма?
    Наверняка играл бы на евро в основе, что явл мечтой для многих, в итоге травма, что неприятно. А у шахты прям процесс очищения сам собой начался от пенсов, плакса свалил, этого сами не продлят скорее всего и тд
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 24.04.2021 19:11
    0
    неплохо смотрелся в весняных играх
    Ссылка
    Павел СН
      Павел СН, 24.04.2021 19:10
    0
    Кулач, Довбик,кто еще на свободную вакансию (Яремчук,Беседин-гарантия)
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.04.2021 18:50
    +11
    Судя по всему карьера Мораеса в Шахтёре практически завершена
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 24.04.2021 18:50
    +11
    С учётом, что у него контракт до нового года, за Шахту мы его уже не увидим
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 24.04.2021 19:05
    +9
    по-человечески-жаль, очень хотел сыграть на евро,но не судьба.Желаю скорйшего выздоровления и удачи в дальнейшей жизни
    Ссылка
    Павел Рева
    online
      Павел Рева, 24.04.2021 18:58
    +8
    Не скажу, что он мега-полезен для СБУ, когда Яремчук набрал форму, но просто, по-человечески жаль чувака. Я знаю, что такое, когда вылетают "кресты" =(
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 24.04.2021 18:52
    +8
    Для збірної - не втрата, а Мораєсу - успішного відновлення, здоров"я та повернення в футбол
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 24.04.2021 19:05
    +6
    Жаль звичайно. У нас з форвардами і так не густо. Хоча сезон у нього явно не найкращий, але головний козир Жуніора - досвід.
    Ссылка
    The_Chinese_
    online
      The_Chinese_, 24.04.2021 19:00
    +5
    Для него это финиш в футболе 99%.Здоровья ему! Человек с характером и трудяга!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.04.2021 19:11
    +3
    Карма?
    Наверняка играл бы на евро в основе, что явл мечтой для многих, в итоге травма, что неприятно. А у шахты прям процесс очищения сам собой начался от пенсов, плакса свалил, этого сами не продлят скорее всего и тд
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 24.04.2021 18:58
    +3
    думаю це було 100% місце у списку гравців на Євро. і тільки уявляю як ця новина багатьох форвардів типу Супряги-Кравця-Кулача і т.д напрягла...
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 24.04.2021 19:00
    +2
    конец карьеры в шахте и в сб. Украины!!! пенсия
    Ссылка
    FanVadimam
    online
      FanVadimam, 24.04.2021 18:58
    +2
    Знач Довбик поїде
    Ссылка
    Work W1901
    online
      Work W1901, 24.04.2021 19:58
    +1
    Жаль чувака, конечно, риск порвать ахилл может быть потом, зависит от операции.
    По чесноку, для СБУ он не нужен, никогда не понимал, почему на него такой спрос, посредственный форвард.
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 24.04.2021 19:55
    +1
    Плохо это....хорошего молодого форварда нужно будет искать ....вот новому тренеру первая задача.....скорейшего выздоровления....
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 24.04.2021 19:42
    +1
    Да, Жуня, Бог не фраер, все видит. Его нае...ть не получилось.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.04.2021 19:33
    +1
    Я так думаю,что и гражданство он брал с надеждой, что сыграет в финальной части ЧЕ, и так обломилось... Это ужасно.... Скорейшего выздоровления и удачи.
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 24.04.2021 19:15
    +1
    Михаил Степанов, 24.04.2021 18:59
    а може оно к лучшему? чем бразильского ренегата-пенсионера в составе держать, лучше молодого перспективного украинца взять на ЕВРО
    Что мешало молодому и перспективному показать себя? Или для этого обязательно кому-то травмироваться?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 24.04.2021 18:59
    +1
    а може оно к лучшему? чем бразильского ренегата-пенсионера в составе держать, лучше молодого перспективного украинца взять на ЕВРО
    Ссылка
    Сурковые Шубы
    online
      Сурковые Шубы, 24.04.2021 20:03
    0
    Шубные болельщики Шубного чемпиона,от радости вскрыли себе вены
    Ссылка
    Сурковые Шубы
    online
      Сурковые Шубы, 24.04.2021 20:01
    0
    Andre066, 24.04.2021 19:03
    славу богу
    б€©толочь,и чему ты радуешься? ты убл'док ма©турби®уй тихо
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 24.04.2021 19:49
    0
    Среди молодежи форвардов нет.
    Остается Гладкий))
    Ссылка
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