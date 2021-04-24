Выбыл на полгода. Мораес получил травму и не поедет на Евро-2020

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес получил травму на тренировке в преддверии матча 23-го тура УПЛ с «Александрией» и уже точно не поедет на Евро-2020.
У нападающего диагностирован разрыв крестообразной связки колена. На следующей неделе Мораесу предстоит операция. По предварительным оценкам медицинского департамента клуба, восстановление футболиста займет около 6 месяцев.
В начале апреля Мораесу исполнилось 34 года. Он дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а в текущем сезоне отличился в Премьер-лиге 6 раз в 17 поединках и преодолел рубеж в 100 мячей в турнире.
Действующий контракт Мораеса с «горняками» рассчитан до декабря 2021 года.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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По чесноку, для СБУ он не нужен, никогда не понимал, почему на него такой спрос, посредственный форвард.
Остается Гладкий))
Может стояло бы у Ворсклы Кулача отдолжить?
Может стояло бы у Ворсклы Кулача отдолжить?
Наверняка играл бы на евро в основе, что явл мечтой для многих, в итоге травма, что неприятно. А у шахты прям процесс очищения сам собой начался от пенсов, плакса свалил, этого сами не продлят скорее всего и тд
Наверняка играл бы на евро в основе, что явл мечтой для многих, в итоге травма, что неприятно. А у шахты прям процесс очищения сам собой начался от пенсов, плакса свалил, этого сами не продлят скорее всего и тд
По чесноку, для СБУ он не нужен, никогда не понимал, почему на него такой спрос, посредственный форвард.
Остается Гладкий))
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