Ни Криштиану, ни Месси. Луческу назвал лучшего футболиста современности

Национальность этого игрока не вызывает удивления

  • 27.04.2021 11:18
  • 6549 просмотров
  • 3 комментария
Ни Криштиану, ни Месси. Луческу назвал лучшего футболиста современности
© Twitter. Лионель Месси и Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, кого он считает лучшим футболистом современности.

«Ни Криштиану, ни Месси. Сейчас сильнейший – Неймар. Когда он в хорошей форме и здоров, он даже превосходит Мбаппе. Ней напоминает мне Роналдо, «Феномена». Он лучше всех, когда сосредоточен на футболе и не отвлекается на другие дела», - рассказал румынский специалист.

Ранее Луческу заявил, что считает идею организации европейской Суперлиги «уродливой историей».

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Источник — Tuttosport

(16 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 27.04.2021 11:53
    -1
    Месси ему просто футболку не хотел давать.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 27.04.2021 11:47
    +1
    Неймар стільки маже по воротам у важливих іграх, що йому далеко як до Мессі, а особливо до Кріштіану, який показав свій високий рівень в 4 топ-лігах, в 4 топ-клубах.
    Ссылка
    =*=
      =*=, 27.04.2021 11:39
    -3
    а я думал что Беседин
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 27.04.2021 11:47
    +1
    Неймар стільки маже по воротам у важливих іграх, що йому далеко як до Мессі, а особливо до Кріштіану, який показав свій високий рівень в 4 топ-лігах, в 4 топ-клубах.
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