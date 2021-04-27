Ни Криштиану, ни Месси. Луческу назвал лучшего футболиста современности

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, кого он считает лучшим футболистом современности.
«Ни Криштиану, ни Месси. Сейчас сильнейший – Неймар. Когда он в хорошей форме и здоров, он даже превосходит Мбаппе. Ней напоминает мне Роналдо, «Феномена». Он лучше всех, когда сосредоточен на футболе и не отвлекается на другие дела», - рассказал румынский специалист.
Ранее Луческу заявил, что считает идею организации европейской Суперлиги «уродливой историей».
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Источник — Tuttosport
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