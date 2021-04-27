ЛУЧЕСКУ: «Суперлига – уродливая история. Худшее, что я видел в футболе»

Опытный румынский наставник считает, что футбол должен быть доступен широким слоям населения

  • 27.04.2021 10:21
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ЛУЧЕСКУ: «Суперлига – уродливая история. Худшее, что я видел в футболе»
© ФК Динамо. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему негативно отнесся к идее создания футбольной европейской Суперлиги, которая неделю назад буквально взорвала информационное пространство.

«Суперлига – уродливая история. Это худшее, что я когда-либо видел в футболе. И хотя я чувствую себя очень молодым, в свои 75 лет, поверьте, я многое видел. Суперлига – это плохо, потому что футбол родился, как доступный вид спорта, спорт для всех, начиная с самых бедных. Желать превратить его в нечто элитарное – неправильно и опасно. Почему? Это стало бы турниром для богатых на поле и на трибунах: нормальные люди не могли бы себе позволить покупать билеты на игры. К организации шоу нужно относится по-другому», - сказал Луческу.

Напомним, в минувший уик-энд Мирча Луческу привел «Динамо» к шестнадцатому в клубной истории титулу чемпиона Украины, став первым тренером, которому удавалось брать «золото» национальной лиги с двумя разными командами, ведь ранее румын выиграл восемь чемпионских титулов с «Шахтером».

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Источник — Tuttosport

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