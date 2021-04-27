Кухаревичу на заметку. О City Football Group и клубах, которые туда входят

Чуть менее месяца назад львовский «Рух» объявил о продаже своего молодого форварда Николая Кухаревича во французский «Труа», который входит в City Football Group и ныне идет в лидирующей группе команд Лиги 2, претендуя на выход в элитарный дивизион тамошней системы национальных лиг. О перспективах украинца в новой команде мы уже успели поговорить, а сегодня предлагаем чуть детальнее разобраться с вопросом, что же представляет из себя City Football Group, и какие клубы входят в эту структуру. Кто знает, быть может, однажды Кухаревича отправят в одну из команд-побратимов «Труа»…

Эпопея с Кухаревичем: жирный карась на первой рыбалке Руха

City Football Group является холдинговой компанией, которая была создана в 2013 году на основе идей бывшего вице-президента «Барселоны», а впоследствии одного из топ-менеджеров «Манчестер Сити» Феррана Сориано о глобализации мирового футбола. Компания принадлежит трем организациям: 78% ее акций находятся во владении арабской Abu Dhabi United Group, 12% имеют в своем активе две китайские компании China Media Capital и CITIC Capital, а еще 10% - это доля американской фирмы Silver Lake.

В настоящий момент компания владеет рядом футбольных клубов, базирующихся в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, а также в Австралии. City Football Group активно инвестирует деньги не только в профессиональный мужской футбол, но и в женский, а также детский футбол. Причем в последние годы компания активно расширяет границы, и обзаводится все новыми и новыми активами.

The Away End

На сегодняшний день City Football Group владеет десятью мужскими профессиональными клубами по всему миру…

1. МАНЧЕСТЕР СИТИ (Англия)

«Манчестер Сити» - это флагманская команда City Football Group, и ее главный актив, на развитие которого уходят ключевые инвестиции. «Горожане» представляют собой мировой футбольный бренд, вокруг которого, по сути, и фокусируются остальные клубы проекта.

Ключевой акционер компании City Football Group арабская Abu Dhabi United Group стала владельцем «Манчестер Сити» в 2008 году, выкупив клуб у тайского бизнесмена Таксина Чинавата, который начал испытывать серьезные проблемы с законом на родине.

Getty Images/Global Images Ukraine. Халдун аль-Мубарак и Ферран Сориано

В 2013 году Abu Dhabi United Group фактически передала управление над «Манчестер Сити» новосозданной City Football Group, и уже после этого момента «горожане» трижды становились чемпионами АПЛ, пять раз выигрывали Кубок английской лиги, дважды – Суперкубок Англии и один раз – Кубок Англии. Что правда, главный трофей Лиги чемпионов все еще является непокоренной вершиной для «Манчестер Сити».

2. НЬЮ-ЙОРК СИТИ (США)

Весной 2013 года созданный «Нью-Йорк Сити» был объявлен двадцатой франшизой в североамериканской лиге МЛС, выступление в которой начал спустя два года. 80% акций клуба изначально были закреплены за также созданной в 2013 году City Football Group, а еще 20% и по сей день принадлежат профессиональному бейсбольному клубу «Нью-Йорк Янкиз».

По сути, после того, как «Манчестер Сити» обзавелся клубом-побратимом в США, идея глобализации футбольного бренда Феррана Сориано и начала воплощаться под вывеской City Football Group. К настоящему моменту «Нью-Йорк Сити» не имеет на своем счету никаких серьезных трофеев, однако клуб уже обрел фанатскую базу, в том числе и благодаря приглашению известных в футбольном мире личностей, как Давид Вилья и Фрэнк Лэмпард.

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Вилья

Интересно, что в августе минувшего года в прессу попали слухи о том, что боссы City Football Group предлагали контракт лидеру «Барселоны» Лионелю Месси. При этом, первые три сезона аргентинец должен был бы отыграть за «Манчестер Сити», а затем отправиться доигрывать в США в ряды «Нью-Йорк Сити».

3. МЕЛЬБУРН СИТИ (Австралия)

Клуб из Мельбурна был основан в 2009 году и изначально носил название «Мельбурн Харт». В начале 2014 года австралийский проект был выкуплен City Football Group, в которую и вошел под новым названием – «Мельбурн Сити». Изначально компания заполучила 80% акций, но в 2015 году договорилась с оставшимся владельцем, и довела свой контроль над клубом до 100%.

«Мельбурн Сити» выступает в австралийской А-Лиге, в которой пока не побеждал, но имеет на своем счету «бронзу» 2019 года и «серебро» 2020-го. Также «Мельбурн Сити» в 2016 году становился обладателем Кубка Австралии по футболу, который пока остается единственным значимым трофеем в клубной истории.

4. ИОКОГАМА Ф. МАРИНОС (Япония)

Этот клуб был основан в 1972 году как футбольная секция компании Nissan и сперва носил название «Ниссан Моторс», становясь под ним два раза чемпионом Японии. Спустя два десятилетия с момента основания клуб был переименован в «Иокогама Ф. Маринос», а в структуру City Football Group вошел весной 2014 года, когда холдинговая компания инвестировала средства в приобретение японского клуба, согласовав этот вопрос, в том числе, и с представителями Nissan.

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Формально City Football Group принадлежит около 20% акций «Иокогама Ф. Маринос», но посредством создания дочерней компании в Японии холдинг в нужный для себя момент может получить контрольный пакет акций клуба. Отметим, что в 2019 году «Иокогама Ф. Маринос» в четвертый раз в своей истории и впервые при новых собственниках стала чемпионом Японии.

5. МОНТЕВИДЕО СИТИ ТОРКЕ (Уругвай)

В 2007 году в Уругвае был создан футбольный клуб под названием «Торке», который уже в 2018-м дебютировал в тамошней элитарной лиге. За год до этого, весной 2017-го, «Торке» был выкуплен City Football Group, став первым южноамериканским активом компании, но какое-то время кардинальных перемен в клубе не производилось. Впрочем, даже базовые инвестиции помогли «Торке» быстро пойти вверх и ныне выступать в уругвайской Примере, по итогам Клаусуры-2021 финишировав на третьем месте.

Ребрендинг и изменения в «Торке» произошли в 2020 году. Тогда клуб сменил название на «Монтевидео Сити Торке», а также получил новую эмблему, которая очень похожа на эмблему «Манчестер Сити». Пока никаких серьезных трофеев команда в Уругвае не выиграла, однако владельцы активно инвестируют в клубную инфраструктуру, открыв в нынешнем году, в частности, современную футбольную академию, которая будет готовить кадры для профессиональных мужской и женской команд.

6. ЖИРОНА (Испания)

Футбольный клуб «Жирона» основан в июле 1930 года, но за более чем 90-летнюю историю существования не обзавелся громкими титулами и трофеями. В мае 2017 года «Жирона» впервые в истории завоевала путевку в Ла Лигу, а спустя несколько месяцев клуб получил новых владельцев. Ими стали City Football Group и Girona Football Group, которые приобрели «бело-красных» на условиях равноправного партнерства (по 44,3% акций каждой стороне).

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Главной целью для City Football Group при покупке «Жироны» был выход на «оперативное пространство» Испании. По этой же причине, холдинговая компания очень заинтересована в том, чтобы «бело-красные» оставались участниками Ла Лиги, не понижаясь в классе. Это позволяет City Football Group «обкатывать» некоторых своих футболистов в топ-лиге Европы, если и не делая их потенциальными кадрами для флагманского «Манчестер Сити», то как минимум дает шанс засветить товар лицом перед другими клубами, как было, например, с Оларенважу Кайоде, которого «горожанам» удалось продать в «Шахтер» после аренды в «Жироне».

7. СЫЧУАНЬ ЦЗЮНЮ (Китай)

На китайский рынок City Football Group вышла в феврале 2019 года, когда объявила о покупке вместе с партнерами клуба второй лиги (третий дивизион в системе тамошних лиг) «Сычуань Цзюню». Формально холдинговая компания владеет только 28% акций китайского клуба, но фактически два остальных совладельца в лице China Sports Capital (54%) и UBtech Robotics (18%) в той или иной степени подконтрольны политике материнской компании-собственницы «Манчестер Сити».

На китайском рынке для City Football Group в большей степени важна популяризация компании, как таковой. В связи с постоянно меняющимися правилами игры в китайском футболе, строить далеко идущие планы с «Сычуань Цзюню» его нынешние собственники, похоже, не планируют, хотя от первоначальной задачи по выходу в Суперлигу Китая не отказывались.

8. МУМБАИ СИТИ (Индия)

Клуб «Мумбаи Сити» был создан в конце августа 2014 года. Его собственником стал местный актер Ранбир Капур, вошедший в 2015-м в список самых высокооплачиваемых актеров мира по версии журнала Forbes. Практически сразу же «Мумбаи Сити» начал привлекать в свои ряды известных ветеранов европейского футбола. В частности, за команду успели поиграть швед Фредди Юнгберг, француз Николя Анелька и уругваец Диего Форлан.

В ноябре 2019 года Ранбир Капур согласился продать контрольный пакет акций своего футбольного клуба City Football Group. В итоге ныне последняя имеет в своем активе 65% акций «Мумбаи Сити», а Капур сосредоточил в собственности оставшиеся 35%. Для City Football Group покупка клуба в Индии стала «важным шагом по укреплению позиций в индийском футболе». 13 марта нынешнего года «Мумбаи Сити», обыграв в финале плей-офф индийской Суперлиги «АТК Мохун Баган» (2:1) впервые в истории стал чемпионом страны.

9. ЛОММЕЛ (Бельгия)

О приобретении бельгийского клуба «Ломмел» City Football Group объявила в мае минувшего года. Известно, что холдинговая компания заполучила контрольный пакет акций клуба, который был основан только в 2003 году. Пока развернуться на полную новые собственники не успели, но ключевой задачей является создание успешного проекта в Бельгии, который бы позволял давать талантливым футболистам из системы компании возможность прогрессировать, выходить на новый уровень и повышать свою экономическую значимость на рынке. Для этого, прежде всего, перед «Ломмелем» стоит задача выйти в элитарный дивизион бельгийского футбола, которую в текущем сезоне команда, очевидно, уже решить не сумеет.

10. ТРУА (Франция)

Новый клуб Николая Кухаревича «Труа» присоединился к City Football Group только в начале текущего сезона – в сентябре 2020-го. Этот клуб был основан в 1985 году, и за годы своего существования не выигрывал серьезных трофеев, если только не относить к числу таковых Кубок Интертото. Перед «Труа» новые собственники сразу поставили задачу по выходу в Лигу 1, к решению которой команда достаточно близка уже по итогам нынешнего розыгрыша Лиги 2. В перспективе же на базе «Труа» City Football Group хочет создать конкурента для «Пари Сен-Жермен», который находится в собственности катарских инвесторов.