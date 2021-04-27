Кухаревичу на заметку. О City Football Group и клубах, которые туда входят

Теоретически у украинца широкий плацдарм для самореализации – от АПЛ до второго дивизиона Китая

  • 27.04.2021 01:37
  • 346 просмотров
  • 1 комментарий
Кухаревичу на заметку. О City Football Group и клубах, которые туда входят
© City Football Group

Чуть менее месяца назад львовский «Рух» объявил о продаже своего молодого форварда Николая Кухаревича во французский «Труа», который входит в City Football Group и ныне идет в лидирующей группе команд Лиги 2, претендуя на выход в элитарный дивизион тамошней системы национальных лиг. О перспективах украинца в новой команде мы уже успели поговорить, а сегодня предлагаем чуть детальнее разобраться с вопросом, что же представляет из себя City Football Group, и какие клубы входят в эту структуру. Кто знает, быть может, однажды Кухаревича отправят в одну из команд-побратимов «Труа»…

Эпопея с Кухаревичем: жирный карась на первой рыбалке Руха

City Football Group является холдинговой компанией, которая была создана в 2013 году на основе идей бывшего вице-президента «Барселоны», а впоследствии одного из топ-менеджеров «Манчестер Сити» Феррана Сориано о глобализации мирового футбола. Компания принадлежит трем организациям: 78% ее акций находятся во владении арабской Abu Dhabi United Group, 12% имеют в своем активе две китайские компании China Media Capital и CITIC Capital, а еще 10% - это доля американской фирмы Silver Lake.

В настоящий момент компания владеет рядом футбольных клубов, базирующихся в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, а также в Австралии. City Football Group активно инвестирует деньги не только в профессиональный мужской футбол, но и в женский, а также детский футбол. Причем в последние годы компания активно расширяет границы, и обзаводится все новыми и новыми активами.

The Away End

На сегодняшний день City Football Group владеет десятью мужскими профессиональными клубами по всему миру…

1. МАНЧЕСТЕР СИТИ (Англия)

«Манчестер Сити» - это флагманская команда City Football Group, и ее главный актив, на развитие которого уходят ключевые инвестиции. «Горожане» представляют собой мировой футбольный бренд, вокруг которого, по сути, и фокусируются остальные клубы проекта.

Ключевой акционер компании City Football Group арабская Abu Dhabi United Group стала владельцем «Манчестер Сити» в 2008 году, выкупив клуб у тайского бизнесмена Таксина Чинавата, который начал испытывать серьезные проблемы с законом на родине.

Getty Images/Global Images Ukraine. Халдун аль-Мубарак и Ферран Сориано

В 2013 году Abu Dhabi United Group фактически передала управление над «Манчестер Сити» новосозданной City Football Group, и уже после этого момента «горожане» трижды становились чемпионами АПЛ, пять раз выигрывали Кубок английской лиги, дважды – Суперкубок Англии и один раз – Кубок Англии. Что правда, главный трофей Лиги чемпионов все еще является непокоренной вершиной для «Манчестер Сити».

2. НЬЮ-ЙОРК СИТИ (США)

Весной 2013 года созданный «Нью-Йорк Сити» был объявлен двадцатой франшизой в североамериканской лиге МЛС, выступление в которой начал спустя два года. 80% акций клуба изначально были закреплены за также созданной в 2013 году City Football Group, а еще 20% и по сей день принадлежат профессиональному бейсбольному клубу «Нью-Йорк Янкиз».

По сути, после того, как «Манчестер Сити» обзавелся клубом-побратимом в США, идея глобализации футбольного бренда Феррана Сориано и начала воплощаться под вывеской City Football Group. К настоящему моменту «Нью-Йорк Сити» не имеет на своем счету никаких серьезных трофеев, однако клуб уже обрел фанатскую базу, в том числе и благодаря приглашению известных в футбольном мире личностей, как Давид Вилья и Фрэнк Лэмпард.

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Вилья

Интересно, что в августе минувшего года в прессу попали слухи о том, что боссы City Football Group предлагали контракт лидеру «Барселоны» Лионелю Месси. При этом, первые три сезона аргентинец должен был бы отыграть за «Манчестер Сити», а затем отправиться доигрывать в США в ряды «Нью-Йорк Сити».

3. МЕЛЬБУРН СИТИ (Австралия)

Клуб из Мельбурна был основан в 2009 году и изначально носил название «Мельбурн Харт». В начале 2014 года австралийский проект был выкуплен City Football Group, в которую и вошел под новым названием – «Мельбурн Сити». Изначально компания заполучила 80% акций, но в 2015 году договорилась с оставшимся владельцем, и довела свой контроль над клубом до 100%.

«Мельбурн Сити» выступает в австралийской А-Лиге, в которой пока не побеждал, но имеет на своем счету «бронзу» 2019 года и «серебро» 2020-го. Также «Мельбурн Сити» в 2016 году становился обладателем Кубка Австралии по футболу, который пока остается единственным значимым трофеем в клубной истории.

4. ИОКОГАМА Ф. МАРИНОС (Япония)

Этот клуб был основан в 1972 году как футбольная секция компании Nissan и сперва носил название «Ниссан Моторс», становясь под ним два раза чемпионом Японии. Спустя два десятилетия с момента основания клуб был переименован в «Иокогама Ф. Маринос», а в структуру City Football Group вошел весной 2014 года, когда холдинговая компания инвестировала средства в приобретение японского клуба, согласовав этот вопрос, в том числе, и с представителями Nissan.

Getty Images/Global Images Ukraine

Формально City Football Group принадлежит около 20% акций «Иокогама Ф. Маринос», но посредством создания дочерней компании в Японии холдинг в нужный для себя момент может получить контрольный пакет акций клуба. Отметим, что в 2019 году «Иокогама Ф. Маринос» в четвертый раз в своей истории и впервые при новых собственниках стала чемпионом Японии.

5. МОНТЕВИДЕО СИТИ ТОРКЕ (Уругвай)

В 2007 году в Уругвае был создан футбольный клуб под названием «Торке», который уже в 2018-м дебютировал в тамошней элитарной лиге. За год до этого, весной 2017-го, «Торке» был выкуплен City Football Group, став первым южноамериканским активом компании, но какое-то время кардинальных перемен в клубе не производилось. Впрочем, даже базовые инвестиции помогли «Торке» быстро пойти вверх и ныне выступать в уругвайской Примере, по итогам Клаусуры-2021 финишировав на третьем месте.

Ребрендинг и изменения в «Торке» произошли в 2020 году. Тогда клуб сменил название на «Монтевидео Сити Торке», а также получил новую эмблему, которая очень похожа на эмблему «Манчестер Сити». Пока никаких серьезных трофеев команда в Уругвае не выиграла, однако владельцы активно инвестируют в клубную инфраструктуру, открыв в нынешнем году, в частности, современную футбольную академию, которая будет готовить кадры для профессиональных мужской и женской команд.

6. ЖИРОНА (Испания)

Футбольный клуб «Жирона» основан в июле 1930 года, но за более чем 90-летнюю историю существования не обзавелся громкими титулами и трофеями. В мае 2017 года «Жирона» впервые в истории завоевала путевку в Ла Лигу, а спустя несколько месяцев клуб получил новых владельцев. Ими стали City Football Group и Girona Football Group, которые приобрели «бело-красных» на условиях равноправного партнерства (по 44,3% акций каждой стороне).

Getty Images/Global Images Ukraine

Главной целью для City Football Group при покупке «Жироны» был выход на «оперативное пространство» Испании. По этой же причине, холдинговая компания очень заинтересована в том, чтобы «бело-красные» оставались участниками Ла Лиги, не понижаясь в классе. Это позволяет City Football Group «обкатывать» некоторых своих футболистов в топ-лиге Европы, если и не делая их потенциальными кадрами для флагманского «Манчестер Сити», то как минимум дает шанс засветить товар лицом перед другими клубами, как было, например, с Оларенважу Кайоде, которого «горожанам» удалось продать в «Шахтер» после аренды в «Жироне».

7. СЫЧУАНЬ ЦЗЮНЮ (Китай)

На китайский рынок City Football Group вышла в феврале 2019 года, когда объявила о покупке вместе с партнерами клуба второй лиги (третий дивизион в системе тамошних лиг) «Сычуань Цзюню». Формально холдинговая компания владеет только 28% акций китайского клуба, но фактически два остальных совладельца в лице China Sports Capital (54%) и UBtech Robotics (18%) в той или иной степени подконтрольны политике материнской компании-собственницы «Манчестер Сити».

На китайском рынке для City Football Group в большей степени важна популяризация компании, как таковой. В связи с постоянно меняющимися правилами игры в китайском футболе, строить далеко идущие планы с «Сычуань Цзюню» его нынешние собственники, похоже, не планируют, хотя от первоначальной задачи по выходу в Суперлигу Китая не отказывались.

8. МУМБАИ СИТИ (Индия)

Клуб «Мумбаи Сити» был создан в конце августа 2014 года. Его собственником стал местный актер Ранбир Капур, вошедший в 2015-м в список самых высокооплачиваемых актеров мира по версии журнала Forbes. Практически сразу же «Мумбаи Сити» начал привлекать в свои ряды известных ветеранов европейского футбола. В частности, за команду успели поиграть швед Фредди Юнгберг, француз Николя Анелька и уругваец Диего Форлан.

В ноябре 2019 года Ранбир Капур согласился продать контрольный пакет акций своего футбольного клуба City Football Group. В итоге ныне последняя имеет в своем активе 65% акций «Мумбаи Сити», а Капур сосредоточил в собственности оставшиеся 35%. Для City Football Group покупка клуба в Индии стала «важным шагом по укреплению позиций в индийском футболе». 13 марта нынешнего года «Мумбаи Сити», обыграв в финале плей-офф индийской Суперлиги «АТК Мохун Баган» (2:1) впервые в истории стал чемпионом страны.

9. ЛОММЕЛ (Бельгия)

О приобретении бельгийского клуба «Ломмел» City Football Group объявила в мае минувшего года. Известно, что холдинговая компания заполучила контрольный пакет акций клуба, который был основан только в 2003 году. Пока развернуться на полную новые собственники не успели, но ключевой задачей является создание успешного проекта в Бельгии, который бы позволял давать талантливым футболистам из системы компании возможность прогрессировать, выходить на новый уровень и повышать свою экономическую значимость на рынке. Для этого, прежде всего, перед «Ломмелем» стоит задача выйти в элитарный дивизион бельгийского футбола, которую в текущем сезоне команда, очевидно, уже решить не сумеет.

10. ТРУА (Франция)

Новый клуб Николая Кухаревича «Труа» присоединился к City Football Group только в начале текущего сезона – в сентябре 2020-го. Этот клуб был основан в 1985 году, и за годы своего существования не выигрывал серьезных трофеев, если только не относить к числу таковых Кубок Интертото. Перед «Труа» новые собственники сразу поставили задачу по выходу в Лигу 1, к решению которой команда достаточно близка уже по итогам нынешнего розыгрыша Лиги 2. В перспективе же на базе «Труа» City Football Group хочет создать конкурента для «Пари Сен-Жермен», который находится в собственности катарских инвесторов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Алексей Сливченко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    BekXanov
      BekXanov, 27.04.2021 02:36
    0
    City Football Group ребятки подошли к делу серьёзно и выгодой)
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 27.04.2021 02:36
    0
    City Football Group ребятки подошли к делу серьёзно и выгодой)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности