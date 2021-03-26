ОФИЦИАЛЬНО. Кухаревич летом перейдет во французский клуб

«Рух» официально сообщил о том, что 19-летний форвард команды Николай Кухаревич продолжит карьеру в клубе французской Лиги 2 «Труа».

Контракт вступит в действие 1 июля 2021 года. В этот день Кухаревичу исполнится 20 лет. Условия трансфера «Рух» не сообщает.

В нынешнем сезоне на счету Кухаревича 2 гола в 17 матчах УПЛ за «Рух». Зимой форвард был близок к переходу в «Андерлехт».

«Труа» сейчас лидирует в турнирной таблице Лиги 2 и претендует на повышение в классе.