ОФИЦИАЛЬНО. Кухаревич летом перейдет во французский клуб

Форвард «Руха» продолжит карьеру в «Труа»

  • 26.03.2021 17:57
  • 2278 просмотров
  • 8 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Кухаревич летом перейдет во французский клуб
© ФК Рух. Николай Кухаревич

«Рух» официально сообщил о том, что 19-летний форвард команды Николай Кухаревич продолжит карьеру в клубе французской Лиги 2 «Труа».

Контракт вступит в действие 1 июля 2021 года. В этот день Кухаревичу исполнится 20 лет. Условия трансфера «Рух» не сообщает.

В нынешнем сезоне на счету Кухаревича 2 гола в 17 матчах УПЛ за «Рух». Зимой форвард был близок к переходу в «Андерлехт».

«Труа» сейчас лидирует в турнирной таблице Лиги 2 и претендует на повышение в классе.

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Источник — ФК Рух Львов

(9 голосов)

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Комментарии
    Старкон
    online
      Старкон, 26.03.2021 18:22
    0
    Сьогодні претендує на підвищення, а завтра на пониження. В даному клубі в кубках Європи не зіграє точно. Побажаємо вдачі щоб перейшов у більш конкурентний клуб. Головне щоб не було як з Андерлехтом
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 26.03.2021 18:09
    -1
    salamanka1982, 26.03.2021 18:07
    Труа однією ногою в Лізі 1. Так що не дуже поганий варіант. Пограє хлопака на заміні проти Мбапе, Неймара, Ді Марії
    Хто?)))
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 26.03.2021 18:07
    +1
    Труа однією ногою в Лізі 1. Так що не дуже поганий варіант. Пограє хлопака на заміні проти Мбапе, Неймара, Ді Марії
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 26.03.2021 18:04
    +1
    Вот оно будущее сборной а не всякие Коноплянки и Ярмоленки
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 26.03.2021 18:02
    -2
    Синій Д@УН,а Андерлехт?))) Кинули всіх...чи норм.. Труп=Андерлехт?)))) Цирк))) Моліться на Смайла)))
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 26.03.2021 18:00
    +1
    Вічно вам новини маю підкидати... Платіть мені!
    А Миколі удачі!
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 26.03.2021 17:59
    +1
    Неплохой вариант если Труа повысится в класе!
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 26.03.2021 17:57
    -2
    Лучше в Труd
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 26.03.2021 18:07
    +1
    Труа однією ногою в Лізі 1. Так що не дуже поганий варіант. Пограє хлопака на заміні проти Мбапе, Неймара, Ді Марії
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 26.03.2021 18:04
    +1
    Вот оно будущее сборной а не всякие Коноплянки и Ярмоленки
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 26.03.2021 18:00
    +1
    Вічно вам новини маю підкидати... Платіть мені!
    А Миколі удачі!
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 26.03.2021 17:59
    +1
    Неплохой вариант если Труа повысится в класе!
    Ссылка
    Старкон
    online
      Старкон, 26.03.2021 18:22
    0
    Сьогодні претендує на підвищення, а завтра на пониження. В даному клубі в кубках Європи не зіграє точно. Побажаємо вдачі щоб перейшов у більш конкурентний клуб. Головне щоб не було як з Андерлехтом
    Ссылка
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