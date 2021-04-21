Полный развал Европейской Суперлиги, у Поворознюка взорвалась граната

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 20 апреля.

1A. Европейская Суперлига остановлена. Итальянские клубы покидают проект

Вечером состоялось заседание с участием президента ESL Флорентино Переса

1B. Суперлига провалена. Аньелли и Вудворд уходят с постов президентов Юве и МЮ

Болельщики многих клубов-грандов празднуют крах Европейской Суперлиги

2A. Брекзит! УЕФА предложил английским клубам большие деньги за выход из ESL?

Все английские клубы отказались от Суперлиги. Шокирующие подробности!

2B. ОФИЦИАЛЬНО. Все 6 английских клубов вышли из Европейской Суперлиги

Что теперь скажет президент «Реала» и ESL Флорентино Перес?

3A. В комнате, в которой находился президент Ингульца, взорвалась граната

Есть пострадавшие

3B. Не связано с футболом. Известны детали нападения на президента Ингульца

Александр Поворознюк остался невредим, но пострадал его партнер по бизнесу

4. Ребров в третий раз подряд выиграл чемпионат Венгрии с Ференцварошем

Такого не было почти 100 лет

5A. За один шаг до салатницы. Бавария нанесла поражение Байеру

20 апреля состоялись матчи 30-го тура чемпионата Германии

5B. Газпром – на выход. Шальке впервые за 33 года покидает Бундеслигу

Ужасный сезон гельзенкирхенского клуба подходит к логическому завершению

6. Источник: футболисты Колоса устроили пьяный дебош в поезде

В инциденте поучаствовали Владимир Лысенко, Вадим Милько и Вячеслав Чурко

7. 7 миллиардов! Лига чемпионов работает над существенным увеличением бюджета

УЕФА готовит новый ответ Суперлиге

8A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо выиграло у Сан-Паулу суд по трансферу Че Че

Киевляне должны получить более трех миллионов евро

8B. Луческу будет просматривать всех. Динамо планирует вернуть арендованных

Игорь Цыганык уверен, что шансы показать себя получат все

9A. Непростой старт сезона Мерседеса: пилоты начали борьбу за место в команде

Боттас и Расселл разбили болиды, а Хэмилтон молчит по поводу контракта

9B. Изменить все. От Макса Звонова до Динь Хоанг Ла

Блогер Sport.ua Александр Шершень – о самых известных спортсменах, менявших фамилию

10A. Пять доводов, почему Суперлига станет кладбищем европейского футбола

Наметившаяся революция уничтожит все то хорошее, чего уже достигла эволюция

10B. Суперлига могла стать прорывом, но время ее пока не пришло

Обозреватель Sport.ua попытался понять Флорентино Переса