7 миллиардов! Лига чемпионов работает над существенным увеличением бюджета

УЕФА готовит новый ответ Суперлиге

  • 20.04.2021 19:00
  • 2742 просмотра
  • 10 комментариев
7 миллиардов! Лига чемпионов работает над существенным увеличением бюджета
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА ведет работы над существенным увеличением бюджета Лиги чемпионов. Об этом сообщает RMC Sport.

УЕФА ведет переговоры с британским инвестиционным фондом, который обеспечит увеличение бюджета с 4,5 до 7 миллиардов евро.

Также разрабатывается новый формат Лиги чемпионов, в которую будут приглашены клубы, которые откажутся от участия в Суперлиге.

Ранее «Бавария» официально объявила о том, что не собирается присоединяться к Суперлиге.

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Источник — RMC

(9 голосов)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 20.04.2021 19:56
    0
    Мало. Если бы увеличили бюджет до 50-60 миллиардов было бы дело.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 20.04.2021 19:37
    0
    Ну цель тогда оправдана ))) Уже пошло движение ))
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    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 20.04.2021 19:27
    0
    futbolboss, 20.04.2021 19:17
    Читайте между строк "Также разрабатывается новый формат Лиги чемпионов, в которую будут приглашены клубы, которые откажутся от участия в Суперлиге" - тоесть будет Суперлига только от УЕФА.
    Ні. Якщо ці команди в своїх чемпіонатах займуть перші місця, то замість них в ЛЧ будуть команди, наприклад починаючи з четвертого місця в Італії та Іспанії і шостого в Англії.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 20.04.2021 19:23
    +2
    newo, 20.04.2021 19:18
    Чим? Роздуванням бюджету? Сумнівна користь.
    Як діти. Тим, що УЄФА вимушена збільшувати виплати клубам. А сталося це чомусь лише зараз, коли великі клуби анонсували цю лігу, мотивуючи фінансовими плюсами.
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 20.04.2021 19:21
    +1
    futbolboss, 20.04.2021 19:17
    Читайте между строк "Также разрабатывается новый формат Лиги чемпионов, в которую будут приглашены клубы, которые откажутся от участия в Суперлиге" - тоесть будет Суперлига только от УЕФА.
    не, ну эта будет обладать личным благословением бориса джонса и всего британского парламента
    я буду ржать,если там реально будет тоже клуб неприкасаемых и как это будет оправдываться
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    newo
      newo, 20.04.2021 19:18
    +1
    DKTheBest2, 20.04.2021 19:04
    Виходить, що ця Суперліга вже корисна для європейського футболу. 😂
    Чим? Роздуванням бюджету? Сумнівна користь.
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 20.04.2021 19:17
    +2
    Читайте между строк "Также разрабатывается новый формат Лиги чемпионов, в которую будут приглашены клубы, которые откажутся от участия в Суперлиге" - тоесть будет Суперлига только от УЕФА.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 20.04.2021 19:11
    +1
    sadandr, 20.04.2021 19:05
    Тільки питання - з яких статтей видатків УЕФА зніме ці кошти, щоб додати в ЛЧ....
    Коли нема звідки, то для вигляду пенсію піднімають на 3 гривні.
    А тут одним махом на 2,5 млрд євро.
    Ссылка
    sadandr
    online
      sadandr, 20.04.2021 19:05
    +1
    Тільки питання - з яких статтей видатків УЕФА зніме ці кошти, щоб додати в ЛЧ....
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 20.04.2021 19:04
    +3
    Виходить, що ця Суперліга вже корисна для європейського футболу. 😂
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 20.04.2021 19:04
    +3
    Виходить, що ця Суперліга вже корисна для європейського футболу. 😂
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 20.04.2021 19:23
    +2
    newo, 20.04.2021 19:18
    Чим? Роздуванням бюджету? Сумнівна користь.
    Як діти. Тим, що УЄФА вимушена збільшувати виплати клубам. А сталося це чомусь лише зараз, коли великі клуби анонсували цю лігу, мотивуючи фінансовими плюсами.
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 20.04.2021 19:17
    +2
    Читайте между строк "Также разрабатывается новый формат Лиги чемпионов, в которую будут приглашены клубы, которые откажутся от участия в Суперлиге" - тоесть будет Суперлига только от УЕФА.
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 20.04.2021 19:21
    +1
    futbolboss, 20.04.2021 19:17
    Читайте между строк "Также разрабатывается новый формат Лиги чемпионов, в которую будут приглашены клубы, которые откажутся от участия в Суперлиге" - тоесть будет Суперлига только от УЕФА.
    не, ну эта будет обладать личным благословением бориса джонса и всего британского парламента
    я буду ржать,если там реально будет тоже клуб неприкасаемых и как это будет оправдываться
    Ссылка
    newo
    online
      newo, 20.04.2021 19:18
    +1
    DKTheBest2, 20.04.2021 19:04
    Виходить, що ця Суперліга вже корисна для європейського футболу. 😂
    Чим? Роздуванням бюджету? Сумнівна користь.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 20.04.2021 19:11
    +1
    sadandr, 20.04.2021 19:05
    Тільки питання - з яких статтей видатків УЕФА зніме ці кошти, щоб додати в ЛЧ....
    Коли нема звідки, то для вигляду пенсію піднімають на 3 гривні.
    А тут одним махом на 2,5 млрд євро.
    Ссылка
    sadandr
    online
      sadandr, 20.04.2021 19:05
    +1
    Тільки питання - з яких статтей видатків УЕФА зніме ці кошти, щоб додати в ЛЧ....
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 20.04.2021 19:56
    0
    Мало. Если бы увеличили бюджет до 50-60 миллиардов было бы дело.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 20.04.2021 19:37
    0
    Ну цель тогда оправдана ))) Уже пошло движение ))
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 20.04.2021 19:27
    0
    futbolboss, 20.04.2021 19:17
    Читайте между строк "Также разрабатывается новый формат Лиги чемпионов, в которую будут приглашены клубы, которые откажутся от участия в Суперлиге" - тоесть будет Суперлига только от УЕФА.
    Ні. Якщо ці команди в своїх чемпіонатах займуть перші місця, то замість них в ЛЧ будуть команди, наприклад починаючи з четвертого місця в Італії та Іспанії і шостого в Англії.
    Ссылка
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