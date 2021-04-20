7 миллиардов! Лига чемпионов работает над существенным увеличением бюджета

УЕФА ведет работы над существенным увеличением бюджета Лиги чемпионов. Об этом сообщает RMC Sport.
УЕФА ведет переговоры с британским инвестиционным фондом, который обеспечит увеличение бюджета с 4,5 до 7 миллиардов евро.
Также разрабатывается новый формат Лиги чемпионов, в которую будут приглашены клубы, которые откажутся от участия в Суперлиге.
Ранее «Бавария» официально объявила о том, что не собирается присоединяться к Суперлиге.
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Источник — RMC
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я буду ржать,если там реально будет тоже клуб неприкасаемых и как это будет оправдываться
А тут одним махом на 2,5 млрд євро.
я буду ржать,если там реально будет тоже клуб неприкасаемых и как это будет оправдываться
А тут одним махом на 2,5 млрд євро.
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