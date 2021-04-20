7 миллиардов! Лига чемпионов работает над существенным увеличением бюджета

УЕФА ведет работы над существенным увеличением бюджета Лиги чемпионов. Об этом сообщает RMC Sport.

УЕФА ведет переговоры с британским инвестиционным фондом, который обеспечит увеличение бюджета с 4,5 до 7 миллиардов евро.

Также разрабатывается новый формат Лиги чемпионов, в которую будут приглашены клубы, которые откажутся от участия в Суперлиге.

Ранее «Бавария» официально объявила о том, что не собирается присоединяться к Суперлиге.