ОФИЦИАЛЬНО. Бавария отказалась участвовать в Суперлиге

Мюнхенский клуб выступил с заявлением

  • 20.04.2021 18:40
  • 4700 просмотров
  • 34 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария отказалась участвовать в Суперлиге
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ранее уже сообщалось о том, что «Бавария» отказалась от участия в европейской Суперлиге. Теперь же клуб выступил с заявлением по этому поводу:

«От имени правления могу прямо заявить, что «Бавария» не участвует в Суперлиге. «Бавария» солидарна с Бундеслигой. Для нас было и есть большим удовольствием играть в качестве представителя Германии в Лиге чемпионов.

Все мы до сих пор с удовольствием вспоминаем нашу победу в Лиссабоне в 2020 году – такой счастливый момент никогда не забывается. Для «Баварии» Лига чемпионов – лучшее клубное соревнование в мире», - заявил глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

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Источник — ФК Бавария

(18 голосов)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 20.04.2021 19:56
    -3
    Ну и зря. Потеряют на этом решении несколько миллиардов долларов. Без денег в футболе никуда.
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
    online
      Дмитрий Борщёв, 20.04.2021 19:53
    0
    Суперлига - это класс!!! Будет где играть Шахтеру, Таврии, Шерифу
    Ссылка
    Kherson384
    online
      Kherson384, 20.04.2021 19:44
    +1
    Баварии респект!
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 20.04.2021 19:40
    0
    «От супа отказалась» В скобках: «Суп харчо».
    — «Три порции шашлыка — выбросила в пропасть».
    — «Вино. Разбила… две бутылки».
    — Три!
    https://www.youtube.com/watch?v=L5o2MrkjwZo От супа отказалась! (...из кинофильма Кавказская пленница)
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 20.04.2021 19:38
    0
    Владимир Копяк, 20.04.2021 19:09
    Я вот проанализировал ,кто за эти два дня негативно высказывался на сайте о Суперлиге... Странная вещь получается, 99% ников,которые с пеной у рта поносят еще не созданную Суперлигу, появились на сайте только со вчерашнего дня! Молодец павелка, так оперативно запустил на сайт своих шестерок.... Очки зарабатывает в УЕФА....
    Если я не ошибаюсь, то ты болельщица шахты и ты с самого начала этого скандала была в первых рядах ЗА супер лигу, так вот дежавю... Я вижу ту же самую тенденцию, что : завсегдатые болелы шахты - только за + откуда не возьмись - появились... Новые)))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.04.2021 19:34
    +1
    Браво
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 20.04.2021 19:33
    0
    Владимир Копяк, 20.04.2021 19:09
    Я вот проанализировал ,кто за эти два дня негативно высказывался на сайте о Суперлиге... Странная вещь получается, 99% ников,которые с пеной у рта поносят еще не созданную Суперлигу, появились на сайте только со вчерашнего дня! Молодец павелка, так оперативно запустил на сайт своих шестерок.... Очки зарабатывает в УЕФА....
    Все намного проще, Спиноза. Просто тут банить начали. И все ники поменяли.
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 20.04.2021 19:33
    +2
    Респект
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 20.04.2021 19:32
    +3
    Shakhtar_Kyiv, 20.04.2021 19:30
    І на відміну, наприклад, від іспанських клубів німецькі клуби витрачають те що заробляють і практично не мають боргів.
    Испанцы по жизни живут не по средствам. Это менталитет. Как и греки. Просто хочется быть выше Англии, но бабок получают куда как поменьше. Атлетико там вообще почти банкрот.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 20.04.2021 19:31
    0
    APL, 20.04.2021 19:05
    Дурнику на відміну пилоголових керівництво ДК та тренер виступили проти суперліги, а чому ваш палкін і гоп компанія мовчить? Хочуть в "мажор лігу"?
    Ты не один, кто это заметил...
    Ссылка
    Shakhtar_Kyiv
    online
      Shakhtar_Kyiv, 20.04.2021 19:30
    +1
    Влад Старцев, 20.04.2021 18:49
    Тем более у немецких топ клубов все стабильно
    І на відміну, наприклад, від іспанських клубів німецькі клуби витрачають те що заробляють і практично не мають боргів.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 20.04.2021 19:30
    +3
    Владимир Копяк, 20.04.2021 19:09
    Я вот проанализировал ,кто за эти два дня негативно высказывался на сайте о Суперлиге... Странная вещь получается, 99% ников,которые с пеной у рта поносят еще не созданную Суперлигу, появились на сайте только со вчерашнего дня! Молодец павелка, так оперативно запустил на сайт своих шестерок.... Очки зарабатывает в УЕФА....
    Зачем писать явную неправду? Много тех, кто тут очень давно, не воспринимает идею Суперлиги. Или, если их всех назвать новосозданными аккаунтами, то можно толкать теории заговоров в угоду Павелко и УЕФА?
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 20.04.2021 19:28
    +2
    У Переса по чучуть очечко жим жим...
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 20.04.2021 19:26
    +5
    Владимир Копяк, 20.04.2021 19:09
    Я вот проанализировал ,кто за эти два дня негативно высказывался на сайте о Суперлиге... Странная вещь получается, 99% ников,которые с пеной у рта поносят еще не созданную Суперлигу, появились на сайте только со вчерашнего дня! Молодец павелка, так оперативно запустил на сайт своих шестерок.... Очки зарабатывает в УЕФА....
    Сказочный долбайоб....
    Ссылка
    vovast
    online
      vovast, 20.04.2021 19:16
    +4
    alefteev77, 20.04.2021 18:52
    Якщо Суперліга буде створена, то Баварія буде вигравати Лігу Чемпіонів регулярно.
    псж с тобой не согласится
    Ссылка
    vovast
    online
      vovast, 20.04.2021 19:16
    +5
    Александр Шевченко, 20.04.2021 18:43
    Ну, все немцы против, Борька Джонсон с корелевской семьей тоже против, посмотрим какие козыри есть у Переса.
    Изгнание реала, ювентуса и мансити - главных провокаторов хедлайнеров в третью-четвертую лиги в результате войнушки я буду горячо приветствовать
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 20.04.2021 19:15
    +12
    Владимир Копяк, 20.04.2021 19:09
    Я вот проанализировал ,кто за эти два дня негативно высказывался на сайте о Суперлиге... Странная вещь получается, 99% ников,которые с пеной у рта поносят еще не созданную Суперлигу, появились на сайте только со вчерашнего дня! Молодец павелка, так оперативно запустил на сайт своих шестерок.... Очки зарабатывает в УЕФА....
    Ты каждый божий день здесь пишешь как ненавидишь УЕФА. Тебя оттуда выгнали?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 20.04.2021 19:13
    +8
    Владимир Копяк, 20.04.2021 19:09
    Я вот проанализировал ,кто за эти два дня негативно высказывался на сайте о Суперлиге... Странная вещь получается, 99% ников,которые с пеной у рта поносят еще не созданную Суперлигу, появились на сайте только со вчерашнего дня! Молодец павелка, так оперативно запустил на сайт своих шестерок.... Очки зарабатывает в УЕФА....
    Я вже давно тут, і вважаю що "мажор ліга" це повне фуфло, і що?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.04.2021 19:09
    -17
    Я вот проанализировал ,кто за эти два дня негативно высказывался на сайте о Суперлиге... Странная вещь получается, 99% ников,которые с пеной у рта поносят еще не созданную Суперлигу, появились на сайте только со вчерашнего дня! Молодец павелка, так оперативно запустил на сайт своих шестерок.... Очки зарабатывает в УЕФА....
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 20.04.2021 19:05
    -6
    Мы хотим в super league, 20.04.2021 18:54
    Это отлично ,значит есть шанс у Динамо попасть в суперлигу!!
    Дурнику на відміну пилоголових керівництво ДК та тренер виступили проти суперліги, а чому ваш палкін і гоп компанія мовчить? Хочуть в "мажор лігу"?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 20.04.2021 18:41
    +16
    Ну хоч у когось здоровий глузд перемагає мерехтіння доларів в очах.
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 20.04.2021 19:15
    +12
    Владимир Копяк, 20.04.2021 19:09
    Я вот проанализировал ,кто за эти два дня негативно высказывался на сайте о Суперлиге... Странная вещь получается, 99% ников,которые с пеной у рта поносят еще не созданную Суперлигу, появились на сайте только со вчерашнего дня! Молодец павелка, так оперативно запустил на сайт своих шестерок.... Очки зарабатывает в УЕФА....
    Ты каждый божий день здесь пишешь как ненавидишь УЕФА. Тебя оттуда выгнали?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.04.2021 18:43
    +11
    Молодцы немцы
    Ссылка
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 20.04.2021 18:42
    +9
    👍
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 20.04.2021 19:13
    +8
    Владимир Копяк, 20.04.2021 19:09
    Я вот проанализировал ,кто за эти два дня негативно высказывался на сайте о Суперлиге... Странная вещь получается, 99% ников,которые с пеной у рта поносят еще не созданную Суперлигу, появились на сайте только со вчерашнего дня! Молодец павелка, так оперативно запустил на сайт своих шестерок.... Очки зарабатывает в УЕФА....
    Я вже давно тут, і вважаю що "мажор ліга" це повне фуфло, і що?
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 18:48
    +8
    Немцы понимают что это все мыльный пузырь.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 20.04.2021 18:43
    +8
    Ну, все немцы против, Борька Джонсон с корелевской семьей тоже против, посмотрим какие козыри есть у Переса.
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 20.04.2021 19:26
    +5
    Владимир Копяк, 20.04.2021 19:09
    Я вот проанализировал ,кто за эти два дня негативно высказывался на сайте о Суперлиге... Странная вещь получается, 99% ников,которые с пеной у рта поносят еще не созданную Суперлигу, появились на сайте только со вчерашнего дня! Молодец павелка, так оперативно запустил на сайт своих шестерок.... Очки зарабатывает в УЕФА....
    Сказочный долбайоб....
    Ссылка
    vovast
    online
      vovast, 20.04.2021 19:16
    +5
    Александр Шевченко, 20.04.2021 18:43
    Ну, все немцы против, Борька Джонсон с корелевской семьей тоже против, посмотрим какие козыри есть у Переса.
    Изгнание реала, ювентуса и мансити - главных провокаторов хедлайнеров в третью-четвертую лиги в результате войнушки я буду горячо приветствовать
    Ссылка
    vovast
    online
      vovast, 20.04.2021 19:16
    +4
    alefteev77, 20.04.2021 18:52
    Якщо Суперліга буде створена, то Баварія буде вигравати Лігу Чемпіонів регулярно.
    псж с тобой не согласится
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 20.04.2021 18:58
    +4
    Мы хотим в super league, 20.04.2021 18:54
    Это отлично ,значит есть шанс у Динамо попасть в суперлигу!!
    лучше у тебя был бы шанс найти работу, в 50 то лет
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 20.04.2021 18:51
    +4
    нехай пристаркуватий дурник Перес наробить 15 Реалів і створює собі Реал-Лігу і грається...
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 18:49
    +4
    Тем более у немецких топ клубов все стабильно
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 20.04.2021 19:32
    +3
    Shakhtar_Kyiv, 20.04.2021 19:30
    І на відміну, наприклад, від іспанських клубів німецькі клуби витрачають те що заробляють і практично не мають боргів.
    Испанцы по жизни живут не по средствам. Это менталитет. Как и греки. Просто хочется быть выше Англии, но бабок получают куда как поменьше. Атлетико там вообще почти банкрот.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 20.04.2021 19:30
    +3
    Владимир Копяк, 20.04.2021 19:09
    Я вот проанализировал ,кто за эти два дня негативно высказывался на сайте о Суперлиге... Странная вещь получается, 99% ников,которые с пеной у рта поносят еще не созданную Суперлигу, появились на сайте только со вчерашнего дня! Молодец павелка, так оперативно запустил на сайт своих шестерок.... Очки зарабатывает в УЕФА....
    Зачем писать явную неправду? Много тех, кто тут очень давно, не воспринимает идею Суперлиги. Или, если их всех назвать новосозданными аккаунтами, то можно толкать теории заговоров в угоду Павелко и УЕФА?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.04.2021 18:52
    +3
    Якщо Суперліга буде створена, то Баварія буде вигравати Лігу Чемпіонів регулярно.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.04.2021 18:46
    +3
    Але це не відміняє необхідність подолання глибинної корупції в УЕФА.
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 20.04.2021 19:33
    +2
    Респект
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 20.04.2021 19:28
    +2
    У Переса по чучуть очечко жим жим...
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 19:02
    +2
    alefteev77, 20.04.2021 18:52
    Якщо Суперліга буде створена, то Баварія буде вигравати Лігу Чемпіонів регулярно.
    Это не факт. Думаю появятся новые топ клубы вне этих 12 у которых появятся хорошие спонсоры. Как ПСЖ был середняком французской лиги так и условная Севилья может стать супер грандом
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