ОФИЦИАЛЬНО. Бавария отказалась участвовать в Суперлиге

Ранее уже сообщалось о том, что «Бавария» отказалась от участия в европейской Суперлиге. Теперь же клуб выступил с заявлением по этому поводу:

«От имени правления могу прямо заявить, что «Бавария» не участвует в Суперлиге. «Бавария» солидарна с Бундеслигой. Для нас было и есть большим удовольствием играть в качестве представителя Германии в Лиге чемпионов.

Все мы до сих пор с удовольствием вспоминаем нашу победу в Лиссабоне в 2020 году – такой счастливый момент никогда не забывается. Для «Баварии» Лига чемпионов – лучшее клубное соревнование в мире», - заявил глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.