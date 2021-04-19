Бавария, Боруссия Д и Лейпциг отказались принимать участие в Суперлиге

Немецких грандов в турнире не будет

  • 19.04.2021 14:20
  • 1423 просмотра
  • 7 комментариев
Бавария, Боруссия Д и Лейпциг отказались принимать участие в Суперлиге
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская Бавария, дортмундская Боруссия и РБ Лейпциг отказались принимать участие в Европейской Суперлиге.

Ранее была информация, что «Бавария» и «Лейпциг» могут присоединиться к 12 клубам-основателям, однако она не подтвердилась.

Напомним, в Суперлиге примут участие «Ювентус», «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм». Еще 8 клубов станут известны позже.

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 14:56
    0
    Монополія УЄФА - причина конфлікту. А далі всі проблеми - від вседозволеності чиновників футболу... І проблему не вирішити заборонами. НБА дивиться весь світ. Те ж саме чекає на Євролігу! Такі собі збірні команди регіону!
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 14:43
    -2
    Почекають і прийдуть. Французи теж будуть. Кращих заберуть. В ЛЧ будуть грати чемпіони Мальти і Гібралтару з Сан--Маріно. А феєритимуть кацапи. Вони гратимуть клюшками і влаптях на босу ногу! Чеферін буде арбітром у фіналі!!
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 19.04.2021 14:41
    +2
    а це серйозно. Баварія - один із стовпів світового футболу.
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 19.04.2021 14:40
    -2
    Если немцы отказались то этой недолиге ничего не светит. Немцы с головой дружат.
    П.С. После 45 го
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 19.04.2021 14:40
    +5
    Молодцы!
    Проблема в том, что английские клубы куплены заокеанскими бизнесменами, которые срать хотели на традиции и местных болел.
    Им важнее болелы в Японии и Китае, которые будут больше денег платить за тв-трансляции
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 19.04.2021 14:37
    +3
    Scofield Lincoln, 19.04.2021 14:34
    Ну у немцев всегда порядок и какие то нормы, превозмогали над эмоциями!
    +
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 19.04.2021 14:34
    +10
    Ну у немцев всегда порядок и какие то нормы, превозмогали над эмоциями!
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 19.04.2021 14:34
    +10
    Ну у немцев всегда порядок и какие то нормы, превозмогали над эмоциями!
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 19.04.2021 14:40
    +5
    Молодцы!
    Проблема в том, что английские клубы куплены заокеанскими бизнесменами, которые срать хотели на традиции и местных болел.
    Им важнее болелы в Японии и Китае, которые будут больше денег платить за тв-трансляции
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 19.04.2021 14:37
    +3
    Scofield Lincoln, 19.04.2021 14:34
    Ну у немцев всегда порядок и какие то нормы, превозмогали над эмоциями!
    +
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 19.04.2021 14:41
    +2
    а це серйозно. Баварія - один із стовпів світового футболу.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 19.04.2021 14:56
    0
    Монополія УЄФА - причина конфлікту. А далі всі проблеми - від вседозволеності чиновників футболу... І проблему не вирішити заборонами. НБА дивиться весь світ. Те ж саме чекає на Євролігу! Такі собі збірні команди регіону!
    Ссылка
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