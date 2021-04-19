Бавария, Боруссия Д и Лейпциг отказались принимать участие в Суперлиге

Мюнхенская Бавария, дортмундская Боруссия и РБ Лейпциг отказались принимать участие в Европейской Суперлиге.
Ранее была информация, что «Бавария» и «Лейпциг» могут присоединиться к 12 клубам-основателям, однако она не подтвердилась.
Напомним, в Суперлиге примут участие «Ювентус», «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм». Еще 8 клубов станут известны позже.
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Источник — Twitter
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П.С. После 45 го
Проблема в том, что английские клубы куплены заокеанскими бизнесменами, которые срать хотели на традиции и местных болел.
Им важнее болелы в Японии и Китае, которые будут больше денег платить за тв-трансляции
Проблема в том, что английские клубы куплены заокеанскими бизнесменами, которые срать хотели на традиции и местных болел.
Им важнее болелы в Японии и Китае, которые будут больше денег платить за тв-трансляции
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